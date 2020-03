Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasónk beszámolója szerint míg Lengyelországban átvizsgálják az embereket, Magyarországon semmiféle kontroll nincs.","shortLead":"Olvasónk beszámolója szerint míg Lengyelországban átvizsgálják az embereket, Magyarországon semmiféle kontroll nincs.","id":"20200314_Koronavirus_ferihegy_ellenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879d4d1d-3744-4c06-8a4e-3eba8dbb7903","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Koronavirus_ferihegy_ellenorzes","timestamp":"2020. március. 14. 18:57","title":"Koronavírus: olvasónk ellenőrzés nélkül átjutott Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz államfő szombaton aláírta az alkotmánymódosításról szóló törvénycsomagot, amely szerint akár 2036-ig is államfő maradhat.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz államfő szombaton aláírta az alkotmánymódosításról szóló törvénycsomagot, amely szerint akár...","id":"20200314_Putyin_alairta_az_alkotmanymodositast_amivel_2036ig_maradhat_hatalomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69e5725-d471-467a-926d-8d6e385085e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Putyin_alairta_az_alkotmanymodositast_amivel_2036ig_maradhat_hatalomban","timestamp":"2020. március. 14. 12:20","title":"Putyin aláírta az alkotmánymódosítást, amivel 2036-ig maradhat hatalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588221f3-67b0-43be-9c42-00690cf8ecb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szaniszló Sándor szerint nem elég az iskolák bezárása, a XVIII. kerületben az óvodákat és a bölcsődéket is bezárják.","shortLead":"Szaniszló Sándor szerint nem elég az iskolák bezárása, a XVIII. kerületben az óvodákat és a bölcsődéket is bezárják.","id":"20200313_A_XVIII_kerulet_polgarmestere_az_ovodakat_es_a_bolcsodeket_is_bezarja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=588221f3-67b0-43be-9c42-00690cf8ecb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f0ebf5-b123-48f4-a705-bc78a77ffd44","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_A_XVIII_kerulet_polgarmestere_az_ovodakat_es_a_bolcsodeket_is_bezarja","timestamp":"2020. március. 13. 22:07","title":"A XVIII. kerület polgármestere az óvodákat és a bölcsődéket is bezárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8317d279-3b40-420c-bfbf-d0f0d869d45e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem javasolja gyulladáscsökkentő gyógyszerek szedését a koronavírussal fertőzötteknek Olivier Véran francia egészségügyi miniszter, mert az súlyosbíthatja a betegség lefolyását.","shortLead":"Nem javasolja gyulladáscsökkentő gyógyszerek szedését a koronavírussal fertőzötteknek Olivier Véran francia...","id":"20200314_A_francia_egeszsegugyi_miniszter_szerint_a_gyulladascsokkento_gyogyszerek_sulyosbitjak_a_betegseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8317d279-3b40-420c-bfbf-d0f0d869d45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae456864-51d8-42b5-9ec1-d6b503aadcf0","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_A_francia_egeszsegugyi_miniszter_szerint_a_gyulladascsokkento_gyogyszerek_sulyosbitjak_a_betegseget","timestamp":"2020. március. 14. 15:49","title":"A francia egészségügyi miniszter szerint a gyulladáscsökkentő gyógyszerek súlyosbítják a betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92ccaa9-f5b2-4841-ac56-e439e788f05a","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Szombat délben 84 lengyel fertőzöttről tudnak, eddig ketten haltak meg. ","shortLead":"Szombat délben 84 lengyel fertőzöttről tudnak, eddig ketten haltak meg. ","id":"20200314_Mar_politikai_hatasa_is_van_a_jarvanynak_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a92ccaa9-f5b2-4841-ac56-e439e788f05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a201ee4-da19-4c9c-b005-ba9bef01986c","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Mar_politikai_hatasa_is_van_a_jarvanynak_Lengyelorszagban","timestamp":"2020. március. 14. 13:10","title":"Már politikai hatása is van a járványnak Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pintér Sándorral és Mosóczi László államtitkárral is találkozott az elmúlt napokban a marokkói közlekedési miniszter. Majd hazament, részt vett a kormányülésen, utána pedig kimutatták nála a koronavírust.","shortLead":"Pintér Sándorral és Mosóczi László államtitkárral is találkozott az elmúlt napokban a marokkói közlekedési miniszter...","id":"20200315_Koronavirus_marokkoi_miniszter_pinter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c90f17-b91f-41f9-9a0b-76d057323704","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Koronavirus_marokkoi_miniszter_pinter","timestamp":"2020. március. 15. 09:27","title":"Koronavírusos a marokkói miniszter, aki a héten a magyar kormány több tagjával tárgyalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c05f9fb-2c19-4a8f-bbea-128c76b3eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsvétkor talán már lehetnek istentiszteletek, de most teljes szigor kell.","shortLead":"Húsvétkor talán már lehetnek istentiszteletek, de most teljes szigor kell.","id":"20200315_evangelikus_istentisztelet_egyhaz_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c05f9fb-2c19-4a8f-bbea-128c76b3eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f949af7b-f151-49d4-a2f9-0a42fbe778b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_evangelikus_istentisztelet_egyhaz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 09:51","title":"Az evangélikus egyház betiltotta az istentiszteleteket Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510b9387-1eef-42de-9438-026b530ae543","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Szabad választás az NDK-ban – először és utoljára. Közben Honecker-élménytúrák, valamint Trabant soron kívül.","shortLead":"Szabad választás az NDK-ban – először és utoljára. Közben Honecker-élménytúrák, valamint Trabant soron kívül.","id":"20200314_Trabant_NDKvalasztas_DeutscheBank_Eljott_a_paradicsom_1990_marcius_15","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=510b9387-1eef-42de-9438-026b530ae543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dd89ae-484c-4b16-b929-a99eac8b867b","keywords":null,"link":"/360/20200314_Trabant_NDKvalasztas_DeutscheBank_Eljott_a_paradicsom_1990_marcius_15","timestamp":"2020. március. 14. 17:00","title":"Szülhetnek-e a férfiak? És nyugatnémet márkáért? – \"Eljött a paradicsom\", 1990. március 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]