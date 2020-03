Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a szerda éjszakai Kormányrendelet elvette az önkormányzat rendelkezési jogát az óvodák és bölcsödék felett, nem tudok saját hatáskörben dönteni ezeknek az intézményeknek a bezárásáról – írta Facebook oldalán Baranyai Krisztina, Ferencváros polgámestere.","shortLead":"Miután a szerda éjszakai Kormányrendelet elvette az önkormányzat rendelkezési jogát az óvodák és bölcsödék felett, nem...","id":"20200314_Ferencvaros_is_a_kormanyra_es_rendeletre_var","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b034997c-a056-4e4e-9837-7b5868adbe8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Ferencvaros_is_a_kormanyra_es_rendeletre_var","timestamp":"2020. március. 14. 09:25","title":"Ferencváros is a kormányra és rendeletre vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates 1975-ben alapította meg a Microsoftot, azóta volt már CEO, az igazgatótanács elnöke és az igazgatótanács tagja is. Most végleg elhagyja a céget, bár tanácsadóként még segíti a jelenlegi vezetőt.","shortLead":"Bill Gates 1975-ben alapította meg a Microsoftot, azóta volt már CEO, az igazgatótanács elnöke és az igazgatótanács...","id":"20200314_microsoft_bill_gates_jotekonykodas_adomanyozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e48fcb-36d2-46ba-a080-0c451c016f67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200314_microsoft_bill_gates_jotekonykodas_adomanyozas","timestamp":"2020. március. 14. 06:03","title":"45 év után otthagyja a Microsoftot Bill Gates, a cég alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73569d25-1004-446a-9039-c9b023b3c846","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet miatt nem tarthatóak meg a 100 főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények, ezért Budapest minden nagyobb szórakozóhelye bezárta kapuit.","shortLead":"A március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet miatt nem tarthatóak meg a 100 főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb...","id":"20200313_Bezar_a_bulinegyed_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73569d25-1004-446a-9039-c9b023b3c846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938a98cc-8872-4632-a2d2-b7e7779dfead","keywords":null,"link":"/elet/20200313_Bezar_a_bulinegyed_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 13. 20:04","title":"Bezár a bulinegyed a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 22 magyar, 9 iráni és 1 brit állampolgárnál mutatták ki Magyarországon a koronavírust.","shortLead":"Már 22 magyar, 9 iráni és 1 brit állampolgárnál mutatták ki Magyarországon a koronavírust.","id":"20200315_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61285eae-2711-4979-95dd-6e1113247dd7","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. március. 15. 08:55","title":"Újabb magyaroknál mutatták ki a koronavírust, már 32 fertőzött van az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd29bce-235d-457c-8bf8-7b2554e4d3b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli bejelentést tett a koronavírus elleni védekezésről a miniszterelnök: digitális oktatási rend lép életbe, a diákok nem mehetnek be az oktatási intézményekbe. Tíz akciócsoportot állítottak fel, valamint Izraelből is megtiltják a beutazást. ","shortLead":"Rendkívüli bejelentést tett a koronavírus elleni védekezésről a miniszterelnök: digitális oktatási rend lép életbe...","id":"20200313_Orban_Viktor_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cd29bce-235d-457c-8bf8-7b2554e4d3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3424d6-b665-40dd-a85f-9dfa368072f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Orban_Viktor_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 21:28","title":"Orbán Viktor: Hétfőtől bezárnak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12200d03-bb4b-4b3f-ba97-58dc89399b1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 26 éves maláj férfi és a 24 éves kínai nő Németországban, Csehországban és Ausztriában is utazott.\r

","shortLead":"A 26 éves maláj férfi és a 24 éves kínai nő Németországban, Csehországban és Ausztriában is utazott.\r

","id":"20200313_Egy_kinai_es_egy_malj_fertozott_is_Magyarorszagon_jart_a_heten_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12200d03-bb4b-4b3f-ba97-58dc89399b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839be92a-9e46-4654-bc25-e3c28eb78643","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Egy_kinai_es_egy_malj_fertozott_is_Magyarorszagon_jart_a_heten_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 18:07","title":"Egy kínai és egy maláj fertőzött is Magyarországon járt a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől Budapesten is bevezetik az első ajtó környezetének lezárását a járművezetők védelmében – közölte Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója.","shortLead":"Hétfőtől Budapesten is bevezetik az első ajtó környezetének lezárását a járművezetők védelmében – közölte Vitézy Dávid...","id":"20200314_Hetfotol_a_buszok_elso_ajtajanak_teljes_kornyezetet_lezarjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcbfb62-6294-4fef-a9f8-2f42903466f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Hetfotol_a_buszok_elso_ajtajanak_teljes_kornyezetet_lezarjak","timestamp":"2020. március. 14. 13:22","title":"Hétfőtől a fővárosi buszok első ajtajának teljes környezetét lezárják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország is reagál a járvány miatt növekvő adatforgalmi igényekre. A mindenkinek válogatás nélkül járó adatkeretbővítés mellett a szolgáltató úgy döntött, a havi keretet a tanévév végéig nem csökkentik a legnépszerűbb oktatási oldalak és szolgáltatások.



","shortLead":"A Vodafone Magyarország is reagál a járvány miatt növekvő adatforgalmi igényekre. A mindenkinek válogatás nélkül járó...","id":"20200315_vodafone_ingyen_mobilnet_15_gb_koronavirus_jarvany_mobilinternes_adatkeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6ce80d-a086-4380-861c-9333b8b5803d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_vodafone_ingyen_mobilnet_15_gb_koronavirus_jarvany_mobilinternes_adatkeret","timestamp":"2020. március. 15. 16:43","title":"3x5 GB ingyenes mobilnetet kapcsol be a Vodafone mindenkinél a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]