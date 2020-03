Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52","c_author":"HVG","category":"360","description":"Még múlt héten készített közvélemény-kutatást a Medián a HVG megbízásából a koronavírus-járványról, ez alapján az ország döntő többsége úgy érzi, hogy elegendő információja van az ügyben. A kormány döntéseit többen tartják hatékonynak, mint nem, igaz a kabinet kompetenciájában főként a Fidesz-szavazók bíznak. ","shortLead":"Még múlt héten készített közvélemény-kutatást a Medián a HVG megbízásából a koronavírus-járványról, ez alapján...","id":"20200318_Median_Elzarkoznak_Felzarkoznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c806dac3-ff1c-438a-865b-c570404f097b","keywords":null,"link":"/360/20200318_Median_Elzarkoznak_Felzarkoznak","timestamp":"2020. március. 18. 11:00","title":"Medián: A többség elégedett a tájékoztatással, az egészségügyről kevésbé derülátók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd20a820-5933-45a5-8c17-6740e447b8e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyol csapat az elmúlt hónapban kétszer is játszott a bergamói Atalantával. Magyarországon két játékos van karanténban a vírus miatt.","shortLead":"A spanyol csapat az elmúlt hónapban kétszer is játszott a bergamói Atalantával. Magyarországon két játékos van...","id":"20200317_valencia_atalanta_foci_zte_mlsz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd20a820-5933-45a5-8c17-6740e447b8e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"229d7173-4122-4214-8a92-7fe1d06437bc","keywords":null,"link":"/sport/20200317_valencia_atalanta_foci_zte_mlsz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 10:43","title":"A Valencia csapatának harmada megfertőződött koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már 50 koronavírusos beteg van Magyarországon, leáll több hazai autógyár, idén nem lesz foci-Eb, Tom Brady és a New England Patriots útjai szétválnak. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Már 50 koronavírusos beteg van Magyarországon, leáll több hazai autógyár, idén nem lesz foci-Eb, Tom Brady és a New...","id":"20200317_Radar360este","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ea66c7-08c4-4fc1-be11-267f0d54f9a0","keywords":null,"link":"/360/20200317_Radar360este","timestamp":"2020. március. 17. 17:30","title":"Radar360: Izolálták a vírust, indulhat a hazai vakcinafejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba16669-8718-4536-bad6-f65cbe96ef4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cégnél 850 fő dolgozik állományban, az üzemstopot első körben a hónap végéig vezetik be.","shortLead":"A cégnél 850 fő dolgozik állományban, az üzemstopot első körben a hónap végéig vezetik be.","id":"20200317_A_szentgotthardi_Opelgyar_is_leall","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba16669-8718-4536-bad6-f65cbe96ef4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedc8611-b99a-474b-96d6-14818a7410c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_A_szentgotthardi_Opelgyar_is_leall","timestamp":"2020. március. 17. 14:06","title":"Leáll a munka a szentgotthárdi Opel-gyárban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7ea8ea-56a2-465e-bdcf-320003a2f0e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia versenyhatóság története legnagyobb büntetését szabta ki az Apple-re.","shortLead":"A francia versenyhatóság története legnagyobb büntetését szabta ki az Apple-re.","id":"20200316_apple_buntetes_franciaorszag_versenyhatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f7ea8ea-56a2-465e-bdcf-320003a2f0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a635ca1a-2d4a-4225-9516-520beb5ca5fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_apple_buntetes_franciaorszag_versenyhatosag","timestamp":"2020. március. 16. 14:03","title":"374 milliárd forintnyi büntetést kapott az Apple, mert babráltak az árakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d4f966-ce70-404a-a89a-9fdaa9a6352c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Távolságtartás? Ugyan!","shortLead":"Távolságtartás? Ugyan!","id":"20200317_busz_koronavirus_utas_elso_ajto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d4f966-ce70-404a-a89a-9fdaa9a6352c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34856182-d928-4354-97da-226697612be3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_busz_koronavirus_utas_elso_ajto","timestamp":"2020. március. 17. 12:45","title":"Hiába zárják le a buszok elejét, csak elfoglalják az üléseket ott is – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Le lehet tölteni, ki lehet nyomtatni a plakátot. ","shortLead":"Le lehet tölteni, ki lehet nyomtatni a plakátot. ","id":"20200317_koronavirus_otthoni_karanten_tajekoztatas_tarsashaz_plakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da707091-d42a-45d5-9414-dad9ad3e3a5e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200317_koronavirus_otthoni_karanten_tajekoztatas_tarsashaz_plakat","timestamp":"2020. március. 17. 11:27","title":"Már a társasházak is kiplakátolhatják, ha az épületben házi karantén van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678a8baa-ede5-49a6-9bfc-7f4a8d2038bf","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Úgy tűnt, leáldozott Pamela Rendi-Wagnernek, az ellenzéki osztrák szociáldemokraták elnökének, aki bizalmi szavazást kért maga ellen. De váratlanul jelentősen megnőttek az esélyei az újraválasztásra. Az ok egyszerű: a politikus virológus, nem is akármilyen.","shortLead":"Úgy tűnt, leáldozott Pamela Rendi-Wagnernek, az ellenzéki osztrák szociáldemokraták elnökének, aki bizalmi szavazást...","id":"20200317_Szeretettel_Becsbol_Pamela_Rendi_Wagner_koronavirus_spo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=678a8baa-ede5-49a6-9bfc-7f4a8d2038bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b875383-085a-42c2-bc6c-61409c8fb561","keywords":null,"link":"/360/20200317_Szeretettel_Becsbol_Pamela_Rendi_Wagner_koronavirus_spo","timestamp":"2020. március. 17. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: egy politikus, akit a koronavírus-járvány menthet meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]