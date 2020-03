Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tisztifőorvos Facebook-oldalán néhány napja azt írta, hogy csak azok viseljenek maszkot, akiknek tüneteik vannak. A Magyar Orvosi Kamara szerint viszont a tünetmenteseknek is kell, vagyis mindenkinek.","shortLead":"A tisztifőorvos Facebook-oldalán néhány napja azt írta, hogy csak azok viseljenek maszkot, akiknek tüneteik vannak...","id":"20200326_magyar_orvosi_kamara_koronavirus_fertozes_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34563db8-c979-406a-abc7-43b7777ceb7d","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_magyar_orvosi_kamara_koronavirus_fertozes_maszk","timestamp":"2020. március. 26. 09:47","title":"Az orvosi kamara szerint igenis érdemes mindenkinek maszkot viselni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április 30. az új határidő.","shortLead":"Április 30. az új határidő.","id":"20200326_koronavirus_mav_nemzetkozi_jegyek_visszaterites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef9051e-1221-40c5-b667-4b0a7e8acb4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_mav_nemzetkozi_jegyek_visszaterites","timestamp":"2020. március. 26. 09:31","title":"Tovább lehet díjmentesen visszaváltani a nemzetközi jegyeket a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412d7fc1-3091-43cd-8ca0-d24ed31fbeb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tulaj szerint járvány idején sem szabad megfeledkezni a humorról.","shortLead":"A tulaj szerint járvány idején sem szabad megfeledkezni a humorról.","id":"20200326_koronavirus_hamburger_koronaburger_hambizo_vietnam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=412d7fc1-3091-43cd-8ca0-d24ed31fbeb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aeffa43-6c4a-4f6f-9d81-9e8c904b797d","keywords":null,"link":"/elet/20200326_koronavirus_hamburger_koronaburger_hambizo_vietnam","timestamp":"2020. március. 26. 11:08","title":"A koronaburger az új sláger egy vietnami étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A szegényebb országokat segítenék meg vele.","shortLead":"A szegényebb országokat segítenék meg vele.","id":"20200327_160_milliard_dollaros_segelycsomagot_keszit_elo_a_Vilagbank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d8a378-564d-41bb-a67c-bc8916095d89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_160_milliard_dollaros_segelycsomagot_keszit_elo_a_Vilagbank","timestamp":"2020. március. 27. 10:40","title":"160 milliárd dolláros segélycsomagot készít elő a Világbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a652251-6d86-48a8-ad8f-8a79a6ebf56f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"New York 30 ezret igényelt, eddig 400-at kapott a kormánytól.","shortLead":"New York 30 ezret igényelt, eddig 400-at kapott a kormánytól.","id":"20200327_Trump_Nem_kell_annyi_lelegeztetogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a652251-6d86-48a8-ad8f-8a79a6ebf56f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896bac38-d0e8-41d4-8b62-e6f307815fc0","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Trump_Nem_kell_annyi_lelegeztetogep","timestamp":"2020. március. 27. 09:51","title":"Trump: Nem kell annyi lélegeztetőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9643be98-94d5-444c-99e7-a1aafb88cfc0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Libanon függetlensége óta először jelentett be fizetésképtelenséget, ami az évtizedes gazdasági és politikai krízis súlyos tünete. Ráadásul a közel-keleti országot a világjárvány is súlyosan érinti, főleg az Iránnal fennálló szoros vallási, politikai és gazdasági kapcsolatai miatt.","shortLead":"Libanon függetlensége óta először jelentett be fizetésképtelenséget, ami az évtizedes gazdasági és politikai krízis...","id":"20200325_Libanoni_politikai_valsag_es_penzugyi_csod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9643be98-94d5-444c-99e7-a1aafb88cfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f209677-02fb-415e-ad02-7311aba10220","keywords":null,"link":"/360/20200325_Libanoni_politikai_valsag_es_penzugyi_csod","timestamp":"2020. március. 25. 15:00","title":"A koronavírus-válság közben Libanon szép csöndben csődbe ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nielsen szerint olyan forgalom van most az élelmiszerboltokban, ami karácsony előtt is ritka.","shortLead":"A Nielsen szerint olyan forgalom van most az élelmiszerboltokban, ami karácsony előtt is ritka.","id":"20200327_loncshus_liszt_wc_papir_huskonzerv_koronavirus_nielsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8587185b-e41e-44e7-bd6a-24e66d27eedf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_loncshus_liszt_wc_papir_huskonzerv_koronavirus_nielsen","timestamp":"2020. március. 27. 05:32","title":"Löncshúst, lisztet és wc papírt vesz járvány idején a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea010df7-aeb7-4ad9-a450-27b3365eb462","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A New York-i színész 69 éves volt.","shortLead":"A New York-i színész 69 éves volt.","id":"20200326_Belehalt_a_koronavirusba_Mark_Blum_a_Krokodil_Dundee_sztarja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea010df7-aeb7-4ad9-a450-27b3365eb462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230837df-2012-4f8a-a5b0-a0e1a18f7ccf","keywords":null,"link":"/kultura/20200326_Belehalt_a_koronavirusba_Mark_Blum_a_Krokodil_Dundee_sztarja","timestamp":"2020. március. 26. 19:43","title":"Belehalt a koronavírusba Mark Blum, a Krokodil Dundee főgonosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]