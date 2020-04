Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbbfb5e0-4220-496d-a8a1-00ef353b4d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett jogász 71 éves volt.\r

","shortLead":"A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett jogász 71 éves volt.\r

","id":"20200408_Elhunyt_Szudi_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbbfb5e0-4220-496d-a8a1-00ef353b4d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8f4317-1205-4aad-a08c-84255b033c37","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Elhunyt_Szudi_Janos","timestamp":"2020. április. 08. 21:15","title":"Elhunyt Szüdi János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több büntetőeljárás is folyamatban, a készletek útja sokszor követhetetlen.","shortLead":"Több büntetőeljárás is folyamatban, a készletek útja sokszor követhetetlen.","id":"20200407_korhazparancsnok_feljelentes_eltunt_felszereles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8f1b2b-550f-4a22-97e1-b72b1a1ab606","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_korhazparancsnok_feljelentes_eltunt_felszereles","timestamp":"2020. április. 07. 15:05","title":"Maszkok és fertőtlenítőszerek tűnnek el a kórházakból, több feljelentést is tettek már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dcddf0-f53e-48ec-a8fe-7101f0e4dfd1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tv-sorozatokban is gyakran foglalkoztatott színművész balatoni karanténba vonult vissza, Karinthyt olvas és gyökereket gyűjt. Scherer \"nem suttogós fajta\", a vírushelyzetről is sajátos véleménye van: \"több jót okozott eddig, mint Donald Trump\".","shortLead":"A tv-sorozatokban is gyakran foglalkoztatott színművész balatoni karanténba vonult vissza, Karinthyt olvas és...","id":"20200407_Scherer_Peter_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07dcddf0-f53e-48ec-a8fe-7101f0e4dfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad3376a-1696-4769-82e4-35d31a4adf09","keywords":null,"link":"/360/20200407_Scherer_Peter_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 07. 18:40","title":"Scherer Péter a Home office-ban: \"A Föld kevesebbet bír el, mint mi gondoltuk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a koronavírus-járvány idején arra jutott, hogy az Egészségügyi Világszervezet Kína iránt elfogult, ezért lehet, nem kellene pénzelni őket.","shortLead":"Az amerikai elnök a koronavírus-járvány idején arra jutott, hogy az Egészségügyi Világszervezet Kína iránt elfogult...","id":"20200408_Trump_usa_who_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e2ff44-e4fe-4f2f-80aa-7aa9fe4ffd8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Trump_usa_who_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 05:14","title":"Trump azzal fenyeget, hogy az USA nem ad több pénzt a WHO-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc4d2c5-43ab-413a-8848-5c1fd2365bc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átalakul az édességek és a snackek piaca a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások idején. A húsvéti nyuszik jó része idén gazda nélkül marad, a müzlit viszont vesszük, ha már otthon új életet kezdhetünk.","shortLead":"Átalakul az édességek és a snackek piaca a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások idején. A húsvéti nyuszik...","id":"20200409_edessegpiac_husvet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bc4d2c5-43ab-413a-8848-5c1fd2365bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14157b0d-a64c-4eb2-b9b2-485c0a6db456","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_edessegpiac_husvet","timestamp":"2020. április. 09. 07:14","title":"Egymillió sajtosrúd-sütő nagyi országából az egymillió sajtosrúd-sütő otthon ülő országa lettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bffc8a2-c2a1-47bb-b2e9-16521a1c1c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mosható és vasalható, házilag készített maszkok rögzítéséhez ez a legalkalmasabb, de Kínából hetek óta nem érkezett szállítmány, a magyar gyártók pedig nem győzik teljesíteni a rendeléseket.","shortLead":"A mosható és vasalható, házilag készített maszkok rögzítéséhez ez a legalkalmasabb, de Kínából hetek óta nem érkezett...","id":"20200408_maszkok_kalapgumi_hiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bffc8a2-c2a1-47bb-b2e9-16521a1c1c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dda163a-e1fe-43f2-8848-268f62d98a01","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_maszkok_kalapgumi_hiany","timestamp":"2020. április. 08. 20:43","title":"Annyian varrnak maszkokat, hogy hiánycikk lett a kalapgumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6050b80-ae53-4501-a707-1703121242d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas medúzatelepet filmeztek le a nyugat-ausztráliai partok közelében. Mintha nem is e világi lények lennének, olyan a látvány.","shortLead":"Hatalmas medúzatelepet filmeztek le a nyugat-ausztráliai partok közelében. Mintha nem is e világi lények lennének...","id":"20200409_telepes_meduza_zooidak_kolonia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6050b80-ae53-4501-a707-1703121242d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941afd88-cd53-4d2d-93aa-8534bdf747ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_telepes_meduza_zooidak_kolonia","timestamp":"2020. április. 09. 09:03","title":"Lemerültek a kutatók a mélybe, olyat láttak, amit többen még soha – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5982d6-8ad1-4b3e-8407-c8db129e5fca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miközben oxigénért és élelemért szűrik a tengervizet, bizonyos tengeri állatok, így például a szivacsok és a kagylók ki tudják szűrni a vírusok részecskéit. ","shortLead":"Miközben oxigénért és élelemért szűrik a tengervizet, bizonyos tengeri állatok, így például a szivacsok és a kagylók ki...","id":"20200407_A_szivacsok_a_vizben_levo_virusok_majdnem_egeszet_kiszurik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5982d6-8ad1-4b3e-8407-c8db129e5fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d5a3fd-5bfd-4c17-ab99-4bc66b598647","keywords":null,"link":"/zhvg/20200407_A_szivacsok_a_vizben_levo_virusok_majdnem_egeszet_kiszurik","timestamp":"2020. április. 07. 14:38","title":"A szivacsok a vízben lévő vírusok majdnem egészét kiszűrik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]