[{"available":true,"c_guid":"e8ab55f8-8cb3-4968-beca-59b6061efc1c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Tíz diákból három számol be különböző érzelmi-hangulati problémákról egy régóta folyó kutatás legújabb adatfelvételének eredményei szerint. A kamaszok közül ma kevesebben reggeliznek, egyre többen túlsúlyosak, sokan isznak, és sokszor fáradtak. Viszont a legtöbbük volt már szerelmes.","shortLead":"Tíz diákból három számol be különböző érzelmi-hangulati problémákról egy régóta folyó kutatás legújabb adatfelvételének...","id":"20200114_Kamaszeletmod_kutatas_tinedzserek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8ab55f8-8cb3-4968-beca-59b6061efc1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea2b404-6888-4b62-95af-0f34e7fcdc06","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Kamaszeletmod_kutatas_tinedzserek","timestamp":"2020. január. 14. 20:00","title":"Nem bír a kamaszokkal? Ismerje meg jobban őket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f71e4c-d9f2-4365-abb5-313bd53b1176","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sussex hercegnője beperelte a Mail on Sundayt, mert a lap nyilvánosságra hozta az apjának írt magánlevelét.","shortLead":"Sussex hercegnője beperelte a Mail on Sundayt, mert a lap nyilvánosságra hozta az apjának írt magánlevelét.","id":"20200115_Meghan_Markle_ellen_a_sajat_apja_tanuskodhat_a_birosagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9f71e4c-d9f2-4365-abb5-313bd53b1176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf56bee-871b-4b27-b209-6c89f2a2e327","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Meghan_Markle_ellen_a_sajat_apja_tanuskodhat_a_birosagon","timestamp":"2020. január. 15. 10:22","title":"Meghan Markle ellen a saját apja tanúskodhat a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51291690-66b3-4f52-b36b-51f9ba08a68e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A britek többsége zenét játszik le a házi kedvenceknek, a streamingszolgáltató felismerte a piaci rést.","shortLead":"A britek többsége zenét játszik le a házi kedvenceknek, a streamingszolgáltató felismerte a piaci rést.","id":"20200115_Maganyos_kutyaknak_keszitett_playlisteket_a_Spotify","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51291690-66b3-4f52-b36b-51f9ba08a68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87721f16-a3a5-4b3b-ba22-7bf96a99def1","keywords":null,"link":"/kultura/20200115_Maganyos_kutyaknak_keszitett_playlisteket_a_Spotify","timestamp":"2020. január. 15. 20:15","title":"Magányos kutyáknak készített playlisteket a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnöke szerint nincs szükségük demokrácia-leckékre az Európai Néppárt frakcióvezetőjétől. ","shortLead":"A Fidesz alelnöke szerint nincs szükségük demokrácia-leckékre az Európai Néppárt frakcióvezetőjétől. ","id":"20200115_Novak_Katalin_Manfred_Weber_Europai_Neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8789d66-e050-446a-9a2a-55ab30943cfb","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Novak_Katalin_Manfred_Weber_Europai_Neppart","timestamp":"2020. január. 15. 16:28","title":"Novák Katalin keményen nekiment Manfred Webernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c285c49-ecd1-426e-8627-2fb74bcd326b","c_author":"Szent-Iványi István","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor igen különöseket gondol az uniós források értelméről. ","shortLead":"Orbán Viktor igen különöseket gondol az uniós források értelméről. ","id":"20200115_Kinek_a_penze_a_mi_penzunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c285c49-ecd1-426e-8627-2fb74bcd326b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8f4414-0b54-4c1b-bc0b-8717eb303f6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_Kinek_a_penze_a_mi_penzunk","timestamp":"2020. január. 15. 11:51","title":"Kinek a pénze a „mi pénzünk”?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1546e2b-fb90-4d6a-86cc-8dadea43882c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft még most is lehetőséget is ad rá, hogy fizetés nélkül lehessen áttérni a Windows korábbi verzióiról az operációs rendszer legújabb, 10-es kiadására.","shortLead":"A Microsoft még most is lehetőséget is ad rá, hogy fizetés nélkül lehessen áttérni a Windows korábbi verzióiról...","id":"20200114_microsoft_windows_10_frissites_ingyen_telepites_windows_7_windows_8_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1546e2b-fb90-4d6a-86cc-8dadea43882c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8c3c82-2d06-479f-88aa-4c444103c06f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_microsoft_windows_10_frissites_ingyen_telepites_windows_7_windows_8_1","timestamp":"2020. január. 14. 20:18","title":"Még most is ingyen teheti fel a gépére a Windows 10-et – mutatjuk, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f337ebee-6033-45e9-a5f1-3b485b3b6157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rajz, amely a medencébe pisilés közben is twittelő államtitkárról készült, már az irodáját díszíti.","shortLead":"A rajz, amely a medencébe pisilés közben is twittelő államtitkárról készült, már az irodáját díszíti.","id":"20200115_kovacs_zoltan_marabu_karikatura_szelfi_twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f337ebee-6033-45e9-a5f1-3b485b3b6157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a0fdbc-5b23-4839-8b01-c0a2358d8178","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_kovacs_zoltan_marabu_karikatura_szelfi_twitter","timestamp":"2020. január. 15. 15:50","title":"Kovács Zoltán a hvg.hu róla készült karikatúrájával szelfizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61d487f-7b30-40f8-b0e1-46670b7060ab","c_author":"Bámer Bence","category":"360","description":"Szakértőkkel beszéltünk arról, hogy felkészült-e Magyarország a robotizáció és az automatizálás jelentette kihívásra. Nem állunk jól. A gyors technológiai átalakulás miatt teljesen új megközelítés kellene az oktatásban, de ennek még a csírája sem látszik.","shortLead":"Szakértőkkel beszéltünk arról, hogy felkészült-e Magyarország a robotizáció és az automatizálás jelentette kihívásra...","id":"20200109_Ha_nem_lesz_oktatasi_reform_a_gyerekeink_munkajat_is_elveszik_a_robotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b61d487f-7b30-40f8-b0e1-46670b7060ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef34cb9-46de-48b0-983d-7b9982aa1778","keywords":null,"link":"/360/20200109_Ha_nem_lesz_oktatasi_reform_a_gyerekeink_munkajat_is_elveszik_a_robotok","timestamp":"2020. január. 15. 07:00","title":"Ha nem lesz oktatási reform, a gyerekeink munkáját már elveszik a robotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]