[{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 48 emberről mutatták ki Magyarországon, hogy koronavírus-fertőzött. Az elhunytak száma tízzel emelkedett az elmúlt 24 órában. Közben a teljes Egyesült Államokat katasztrófa sújtotta területté nyilvánította az elnök; erre korábban nem volt példa.","shortLead":"Újabb 48 emberről mutatták ki Magyarországon, hogy koronavírus-fertőzött. Az elhunytak száma tízzel emelkedett...","id":"20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_percrol_percre_aprilis_13","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9df369-bed4-4868-9dc4-ac1361faf62a","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_percrol_percre_aprilis_13","timestamp":"2020. április. 13. 08:25","title":"Száz fölött az elhunytak száma Magyarországon – hírek a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Die Welt című konzervatív német lap \"Magyarország csak azt teszi, amit mindenki megtesz Európában\" címmel közölt írást vasárnap a hírportálján Varga Judit igazságügyi miniszterrel folytatott beszélgetés alapján.","shortLead":"A Die Welt című konzervatív német lap \"Magyarország csak azt teszi, amit mindenki megtesz Európában\" címmel közölt...","id":"20200412_Varga_Judit_koronavirus_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e63864a-4a46-4476-8348-3bd4c758c36f","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Varga_Judit_koronavirus_interju","timestamp":"2020. április. 12. 18:43","title":"Varga Judit: néhány veszélyhelyzet idején hozott intézkedés megmaradhat később is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b23d84-bf2e-4422-904f-4530772b68d4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Anthony Fauci most kiérdemli az Amerika főorvosa titulust, a járvánnyal kapcsolatban minden szavát lesik az amerikaiak, talán csak az elnök a kivétel, vagy legalábbis eljátssza ezt.","shortLead":"Anthony Fauci most kiérdemli az Amerika főorvosa titulust, a járvánnyal kapcsolatban minden szavát lesik az amerikaiak...","id":"202015_anthony_fauci_amerika_foorvosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68b23d84-bf2e-4422-904f-4530772b68d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2ca9a2-2028-4228-8ee7-ed6c82bf309c","keywords":null,"link":"/360/202015_anthony_fauci_amerika_foorvosa","timestamp":"2020. április. 13. 12:00","title":"A kosárpályán kőfalat is áttört volna, most Trumpot kell kicseleznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f5063b-3532-41be-8f6a-6321b1514c9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Puerto Rico szimbólumának is tekintett őshonos kokibéka eddigi legrégebbi, megkövesedett maradványát elemezték egy új tanulmányban paleontológusok.","shortLead":"A Puerto Rico szimbólumának is tekintett őshonos kokibéka eddigi legrégebbi, megkövesedett maradványát elemezték egy új...","id":"20200412_puerto_ricoi_kokibeka_legregebbi_maradvanyai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8f5063b-3532-41be-8f6a-6321b1514c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece7219f-9f40-4b5e-b41c-e287f42b9a12","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_puerto_ricoi_kokibeka_legregebbi_maradvanyai","timestamp":"2020. április. 12. 16:03","title":"29 millió éves béka maradványaira bukkantak Puerto Ricóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f6d322-7060-4933-8ab0-6b4ca38a8891","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Süleyman Soylu arra hivatkozva távozott volna a posztjáról, hogy a pénteken bejelentett kijárási tilalom miatt százezrek tódultak az utcákra Törökországban.","shortLead":"Süleyman Soylu arra hivatkozva távozott volna a posztjáról, hogy a pénteken bejelentett kijárási tilalom miatt...","id":"20200413_koronavirus_torokorszag_kijarasi_tilalom_recep_tayyip_erdogan_belugyminiszter_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37f6d322-7060-4933-8ab0-6b4ca38a8891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a720c407-e8c3-4ca9-8d5c-7dee2f6211f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_torokorszag_kijarasi_tilalom_recep_tayyip_erdogan_belugyminiszter_lemondas","timestamp":"2020. április. 13. 09:06","title":"Erdogan nem engedi lemondani a belügyminiszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ápolókat, orvosokat kéne az idősotthonokba vinni, nem az ottani betegekkel tölteni meg az amúgy is telített kórházakat - véli Zacher Gábor.","shortLead":"Az ápolókat, orvosokat kéne az idősotthonokba vinni, nem az ottani betegekkel tölteni meg az amúgy is telített...","id":"20200412_Zacher_Gabor_idosotthonok_kiurites_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c64b8c-21a4-4055-ba06-ff6a09457be1","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Zacher_Gabor_idosotthonok_kiurites_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 13:31","title":"Zacher Gábor: Nagyon komoly hiba az idősotthonok kiürítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e625535-e775-4265-9a42-3a2948885d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnagyobb technológiai óriása a legkülönfélébb módokon segíti a felhasználókat a koronavírus-járvány idején, és nem csupán házhozszállítással. ","shortLead":"A világ egyik legnagyobb technológiai óriása a legkülönfélébb módokon segíti a felhasználókat a koronavírus-járvány...","id":"20200413_amazon_echo_alexa_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e625535-e775-4265-9a42-3a2948885d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61eafce1-8117-483e-aa9e-7d681605097b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_amazon_echo_alexa_koronavirus","timestamp":"2020. április. 13. 16:03","title":"Az Amazon Alexája is beszállt a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük Kásler Miklós vasárnapi döntése alaptalan és igazságtalan. ","shortLead":"Szerintük Kásler Miklós vasárnapi döntése alaptalan és igazságtalan. ","id":"20200413_Nyilt_levelben_tiltakoznak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_dolgozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19397a73-a26d-4781-bc66-74eb36e47e29","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Nyilt_levelben_tiltakoznak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_dolgozoi","timestamp":"2020. április. 13. 18:41","title":"Nyílt levélben fordulnak Orbánhoz és Pintérhez az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]