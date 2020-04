Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0204874-76d6-4093-8579-c88135b468f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva az António Guterres ENSZ-főtitkárnak címzett üzenetben azt kezdeményezte, hogy a világszervezet követelje a tagállamoktól a világjárványra adott válaszadást megnehezítő valamennyi büntetőintézkedés azonnali feloldását.","shortLead":"Moszkva az António Guterres ENSZ-főtitkárnak címzett üzenetben azt kezdeményezte, hogy a világszervezet követelje...","id":"20200404_Oroszorszag_az_osszes_szankcio_feloldasat_szorgalmazza_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0204874-76d6-4093-8579-c88135b468f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e505b0-e8db-4dea-8fb3-01643c83b9aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Oroszorszag_az_osszes_szankcio_feloldasat_szorgalmazza_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 04. 19:18","title":"Oroszország az összes szankció feloldását szorgalmazza a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308e6329-564e-4eb3-b2bc-22b1cbb9c377","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Látomás egy lélekközösségről – Ferenczy Noémi kárpitjai Szentendrén / Pozícióharc helyett szolidaritás – javaslat a Kortárs Művészeti Alap létrehozására / Amerikai emlékezetkultúra – kritikai útleírás / Csendes stratégiák – a művészek és a vírusválság / Azt látod, amit tudsz – a vizuális kultúra fogalmáról / Gigagalériák kontra aukciósházak – a Marron-gyűjtemény esete / A legnagyobb magyar diadala – Csontváry és Nándorfehérvár

","shortLead":"Látomás egy lélekközösségről – Ferenczy Noémi kárpitjai Szentendrén / Pozícióharc helyett szolidaritás – javaslat...","id":"20200403_Megjelent_a_Muerto_2020_aprilismajusjuniusi_lapszama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=308e6329-564e-4eb3-b2bc-22b1cbb9c377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf7619f-5f2f-4993-84be-c3e7e255b6f3","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200403_Megjelent_a_Muerto_2020_aprilismajusjuniusi_lapszama","timestamp":"2020. április. 03. 11:55","title":"Megjelent a Műértő 2020 április–május–júniusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főváros és a nagyobb városok nem érintettek a korlátozásban.","shortLead":"A főváros és a nagyobb városok nem érintettek a korlátozásban.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_hirlapterjesztes_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2736d6a5-a02f-4fe7-b274-f556c6dba3d8","keywords":null,"link":"/kultura/20200403_koronavirus_jarvany_hirlapterjesztes_korlatozasok","timestamp":"2020. április. 03. 12:01","title":"A hírlapterjesztést is korlátozza a posta a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Hogyan lehet megkülönböztetni a koronavírust az influenzától és a megfázástól? Mit tegyünk, ha gyanús eset van a családban, és mire vigyázzunk, ha el akarjuk hagyni az otthonunkat járvány idején? Várdi Katalin tüdőgyógyász segítségével válaszolunk néhány gyakorlati kérdésre. ","shortLead":"Hogyan lehet megkülönböztetni a koronavírust az influenzától és a megfázástól? Mit tegyünk, ha gyanús eset van...","id":"20200404_koronavirus_tunetek_tanacsok_tudogyogyasz_vardi_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcbc81cb-7cf6-4da9-b951-018a903a0a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_koronavirus_tunetek_tanacsok_tudogyogyasz_vardi_katalin","timestamp":"2020. április. 04. 20:00","title":"Folyik az orrom és köhögök: most akkor koronavírusos vagyok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89b90f5-2229-48b8-b374-13df3c8f9658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most éppen úgy tűnik, mégsem iPhone 9 néven kerül majd a boltokba az iPhone SE utódja.","shortLead":"Most éppen úgy tűnik, mégsem iPhone 9 néven kerül majd a boltokba az iPhone SE utódja.","id":"20200403_apple_iphone_iphone_se_2_iphone_se_2020_iphone_se_apple_store","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d89b90f5-2229-48b8-b374-13df3c8f9658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e46b91-0a7a-457c-aad2-8117daec8601","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_apple_iphone_iphone_se_2_iphone_se_2020_iphone_se_apple_store","timestamp":"2020. április. 03. 15:03","title":"Az Apple webshopjában kiírták az új olcsó iPhone nevét, és más infók is előkerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577d6ead-15ba-4f05-91bd-06fafd829137","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez azért bravúr, mert eredetileg a regény második része sok évvel az első után játszódik. ","shortLead":"Ez azért bravúr, mert eredetileg a regény második része sok évvel az első után játszódik. ","id":"20200403_Visszaterhetnek_a_Szolits_a_neveden_foszereploi_a_folytatasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=577d6ead-15ba-4f05-91bd-06fafd829137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f052e88c-8aa5-451b-9a14-f4fe8ffdc032","keywords":null,"link":"/kultura/20200403_Visszaterhetnek_a_Szolits_a_neveden_foszereploi_a_folytatasban","timestamp":"2020. április. 03. 15:58","title":"Visszatérhetnek a Szólíts a neveden főszereplői a folytatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cb11d7-9ed7-480f-9a23-285772590152","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klubok képviselői megegyeztek abban, hogy a bajnokságot befejezik, csak azt nem tudni még, mikor.","shortLead":"A klubok képviselői megegyeztek abban, hogy a bajnokságot befejezik, csak azt nem tudni még, mikor.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_premier_league_hatarozatlan_ideju_felfuggeszetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68cb11d7-9ed7-480f-9a23-285772590152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ad19aa-2e2f-4a91-9ad8-c891eca0e9a5","keywords":null,"link":"/sport/20200403_koronavirus_jarvany_premier_league_hatarozatlan_ideju_felfuggeszetes","timestamp":"2020. április. 03. 18:10","title":"Határozatlan időre felfüggesztették a Premier League-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec1ba3a-412a-4477-8f5b-79debc91f9ed","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál nagy hangsúlyt fektet a közszolgálatiságra, ennek jegyében Hadházi László is besegít a tanároknak. Az általános iskolai órák után egy nagy ugrással az orvostanhallgatókhoz fordult, a humorista otthonról foglalja össze röviden, mit kell tudni az ijedtség és a vérkeringés kapcsolatáról. ","shortLead":"A Duma Aktuál nagy hangsúlyt fektet a közszolgálatiságra, ennek jegyében Hadházi László is besegít a tanároknak...","id":"20200403_Hadhazi_Laszlo_a_magas_vernyomasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec1ba3a-412a-4477-8f5b-79debc91f9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d33ab50-969a-4310-bc7a-0f89de1bbbb0","keywords":null,"link":"/360/20200403_Hadhazi_Laszlo_a_magas_vernyomasrol","timestamp":"2020. április. 03. 19:30","title":"Hadházi László távoktatásán a nagy csodálkozás felelős a magas vérnyomásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]