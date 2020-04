Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"049caa1a-ade2-459c-870e-a70e0fe3861a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utolsó beteg is elhagyta a komplexumot, így az ideiglenes kórház teljesítette küldetését.","shortLead":"Az utolsó beteg is elhagyta a komplexumot, így az ideiglenes kórház teljesítette küldetését.","id":"20200415_vuhan_kina_koronavirus_korhaz_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=049caa1a-ade2-459c-870e-a70e0fe3861a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfda3e3e-6618-4958-a04b-eca86850f8b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_vuhan_kina_koronavirus_korhaz_jarvany","timestamp":"2020. április. 15. 13:05","title":"Vuhanban már be is zárják a sebtében felhúzott koronavírus-kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnél azt szeretnék, ha a magyar szakember nem lenne tovább az elnökség tagja.","shortLead":"A Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnél azt szeretnék, ha a magyar szakember nem lenne tovább az elnökség tagja.","id":"20200415_Ajan_Tamas_kesz_visszavonulni_de_van_negy_kerese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdd602b-d828-4c5f-9520-4c9b34ea0193","keywords":null,"link":"/sport/20200415_Ajan_Tamas_kesz_visszavonulni_de_van_negy_kerese","timestamp":"2020. április. 15. 17:50","title":"Aján Tamás kész visszavonulni, de van négy kérése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9186e3be-d19e-4470-8dc8-215b99f85093","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elpusztult az egyike annak az öt kelet-afrikai keskenyszájú orrszarvúnak, amelyet Csehországból Ruandába telepítettek 2019 júniusában. Az állat halálát valószínűleg emésztési problémák okozták.","shortLead":"Elpusztult az egyike annak az öt kelet-afrikai keskenyszájú orrszarvúnak, amelyet Csehországból Ruandába telepítettek...","id":"20200416_elpusztult_keskenyszaju_orrszarvu_ruanda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9186e3be-d19e-4470-8dc8-215b99f85093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5a0641-974f-49ae-8bac-23b86591abad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_elpusztult_keskenyszaju_orrszarvu_ruanda","timestamp":"2020. április. 16. 22:03","title":"Elpusztult az egyik Ruandába menekített-telepített keskenyszájú orrszarvú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kovács Gábort követő szakembert pályázati úton választják ki.","shortLead":"A Kovács Gábort követő szakembert pályázati úton választják ki.","id":"20200416_Csak_a_jarvany_vegeig_marad_a_Kasler_altal_kirugott_foigazgato_utoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5121dc1f-df77-48b5-bb6f-9ff6f3a13d86","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Csak_a_jarvany_vegeig_marad_a_Kasler_altal_kirugott_foigazgato_utoda","timestamp":"2020. április. 16. 13:18","title":"Csak a járvány végéig marad a Kásler által kirúgott főigazgató utóda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már az is nagy szó volt, hogy tárgysorozatba vették, de most a Ház elé kerül a javaslat, és vitáznak róla.","shortLead":"Már az is nagy szó volt, hogy tárgysorozatba vették, de most a Ház elé kerül a javaslat, és vitáznak róla.","id":"20200416_Megtargyaljak_az_ellenzeki_javaslatat_a_klimaveszhelyzet_kihirdeteserol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e21c20-a9db-4cfc-9576-7d5ca4bd56df","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Megtargyaljak_az_ellenzeki_javaslatat_a_klimaveszhelyzet_kihirdeteserol","timestamp":"2020. április. 16. 14:08","title":"Megtárgyalják az ellenzék javaslatát a klímavészhelyzet kihirdetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha a rabszolgaságot fel tudták számolni, akkor a vuhanihoz hasonló \"középkori\" piacokat is fel tudják – vallja az egykori Beatles-tag. Igaz, egyelőre nem sikerült bebizonyítani, hogy a hírhedté vált piacról indult volna a koronavírus-járvány. ","shortLead":"Ha a rabszolgaságot fel tudták számolni, akkor a vuhanihoz hasonló \"középkori\" piacokat is fel tudják – vallja...","id":"20200415_Paul_McCartney_betiltatna_a_vuhanihoz_hasonlo_piacokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c028b938-92f3-457b-8349-b9e349b16efc","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Paul_McCartney_betiltatna_a_vuhanihoz_hasonlo_piacokat","timestamp":"2020. április. 15. 10:53","title":"Paul McCartney betiltatná a vuhanihoz hasonló piacokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0777b288-ace7-494f-9161-f60d75aa25c6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint hiba \"azt hazudni, hogy tesztelésre nincs szükség.\" A Fidesz erősen politikai célokra használja ki a válságot, s a világon egyedülálló, amit a kormány az önkormányzatokkal tesz – véli Márky-Zay. De az emberiség egészét illetően optimista: \"a Jóistennek van egy terve velünk\".","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint hiba \"azt hazudni, hogy tesztelésre nincs szükség.\" A Fidesz erősen politikai...","id":"20200416_MarkiZay_Peter_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0777b288-ace7-494f-9161-f60d75aa25c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b603029-77c9-439d-a984-962874ce8f5f","keywords":null,"link":"/360/20200416_MarkiZay_Peter_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 16. 18:30","title":"Márki-Zay Péter a Home office-ban: \"Orbán Viktornak megjött a kedve ehhez a vírushoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy XVIII. kerületi önkormányzati képviselő több száz adatkérést küldött idősotthonok vezetőihez, hogy megtudja, őket hogyan érinti a koronavírus-járvány.","shortLead":"Egy XVIII. kerületi önkormányzati képviselő több száz adatkérést küldött idősotthonok vezetőihez, hogy megtudja, őket...","id":"20200416_Sem_szakemberbol_sem_vedofelszerelesbol_nincs_eleg_az_idosotthonokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487256da-37a8-4613-9584-b7b04c08dfce","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Sem_szakemberbol_sem_vedofelszerelesbol_nincs_eleg_az_idosotthonokban","timestamp":"2020. április. 16. 07:55","title":"Sem szakemberből, sem védőfelszerelésből nincs elég az idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]