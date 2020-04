Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dff00632-22cc-409d-ad3d-dcc658156fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor az ország legfontosabb dokumentumának nevezte az egészségügyi átcsoportosítási tervet korábban, most ez alapján csoportosítják át az erőket az egészségügyben.","shortLead":"Orbán Viktor az ország legfontosabb dokumentumának nevezte az egészségügyi átcsoportosítási tervet korábban, most...","id":"20200416_Budapesten_mar_kotelezoen_atiranyitjak_az_orvosokat_a_koronavirusos_betegekhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dff00632-22cc-409d-ad3d-dcc658156fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853dcf85-d693-45b7-8d58-b6a152041f82","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Budapesten_mar_kotelezoen_atiranyitjak_az_orvosokat_a_koronavirusos_betegekhez","timestamp":"2020. április. 16. 09:07","title":"Budapesten már kötelezően átirányítják az orvosokat a koronavírusos betegekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d2baff-3c66-4287-9861-5eee32e5018e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kijárási korlátozások, érettségi, adózási könnyítések. Kormányinfó.","shortLead":"Kijárási korlátozások, érettségi, adózási könnyítések. Kormányinfó.","id":"20200416_Ujabb_egy_hettel_meghosszabbitjak_a_kijarasi_korlatozasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38d2baff-3c66-4287-9861-5eee32e5018e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d587008-1e94-44ce-8f4d-85df44947f49","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Ujabb_egy_hettel_meghosszabbitjak_a_kijarasi_korlatozasokat","timestamp":"2020. április. 16. 11:03","title":"Újabb egy héttel meghosszabbítják a kijárási korlátozásokat, és eldőlt, csak írásbeli érettségi lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140c8f60-8ef6-4c13-8d32-71d4e1c9a9d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Donald Trump által csodaszernek tartott maláriagyógyszer magas dózisának koronavírus elleni alkalmazását a legkevésbé sem javasolják a brazil orvosok.","shortLead":"A Donald Trump által csodaszernek tartott maláriagyógyszer magas dózisának koronavírus elleni alkalmazását a legkevésbé...","id":"20200415_klorokin_koronavirus_kiserlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=140c8f60-8ef6-4c13-8d32-71d4e1c9a9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fdd7b2-d0a7-40a4-a30b-e61637dcfe28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_klorokin_koronavirus_kiserlet","timestamp":"2020. április. 15. 15:32","title":"Annyi koronavírusos beteg halt meg, hogy leállították a brazil klorokin-kísérletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc43a93-ba3f-4744-bb2d-e0ec7f299733","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerület vezetése él a kormány adta lehetőséggel.\r

","shortLead":"A VIII. kerület vezetése él a kormány adta lehetőséggel.\r

","id":"20200416_koronavirus_jarvany_kijarasi_szigoritas_hetvege_jozsefvaros_piko_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dc43a93-ba3f-4744-bb2d-e0ec7f299733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfb349d-1a44-4a8f-a0cb-db6f13ae4852","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_koronavirus_jarvany_kijarasi_szigoritas_hetvege_jozsefvaros_piko_andras","timestamp":"2020. április. 16. 20:18","title":"Hétvégén megint szigorítanak a kijárási szabályokon Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Nem tudom, amit felajánlok, az megvalósítható-e, van-e gyakorlati értelme. De a szívem tudja, hogy ennek a felajánlásnak el kell hangzania\" – írta a zenész-műsorvezető.\r

","shortLead":"\"Nem tudom, amit felajánlok, az megvalósítható-e, van-e gyakorlati értelme. De a szívem tudja, hogy ennek...","id":"20200416_koronavirus_jarvany_korhaz_egeszsegugy_ellatas_felajanlas_hajos_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21fa1e01-87a2-45cc-be4a-289eb50fc2f9","keywords":null,"link":"/elet/20200416_koronavirus_jarvany_korhaz_egeszsegugy_ellatas_felajanlas_hajos_andras","timestamp":"2020. április. 16. 16:53","title":"Kórházból kitett betegnek ajánlotta fel extra szobáját Hajós András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar mellett a norvég, a finn, a portugál és a szlovák bankrendszert is leminősítették.","shortLead":"A magyar mellett a norvég, a finn, a portugál és a szlovák bankrendszert is leminősítették.","id":"20200416_moodys_bankrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d891115-1ec9-42c0-93ed-ce4d76ca5373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_moodys_bankrendszer","timestamp":"2020. április. 16. 11:17","title":"Negatívra módosította a Moody's a magyar bankrendszer kilátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vatikán kivágta a jelenetet a filmből.","shortLead":"A Vatikán kivágta a jelenetet a filmből.","id":"20200417_ferenc_papa_skot_whisky_szenteltviz_vatikan_poen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b905a9-9f6c-4a1d-9aad-578a209474e9","keywords":null,"link":"/elet/20200417_ferenc_papa_skot_whisky_szenteltviz_vatikan_poen","timestamp":"2020. április. 17. 08:51","title":"Ferenc pápa: A skót whisky az igazi szenteltvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb37f7fb-f556-4d4b-b233-addf560f9fc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A diplomák kiállítását is sürgeti a kormány a felsőoktatási intézményeknél.","shortLead":"A diplomák kiállítását is sürgeti a kormány a felsőoktatási intézményeknél.","id":"20200415_diploma_nyelvvizsga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb37f7fb-f556-4d4b-b233-addf560f9fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d576445-f0cc-442f-957b-58c208c1a8cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_diploma_nyelvvizsga","timestamp":"2020. április. 15. 20:31","title":"Újabb módosításokról döntöttek: változik a vizsgák és a felvételik lebonyolítása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]