[{"available":true,"c_guid":"240a7165-941b-4751-8ff9-ca63476419a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgató eltávolítása után felmondott az orvosigazgató.","shortLead":"A főigazgató eltávolítása után felmondott az orvosigazgató.","id":"20200417_koronavirus_jarvany_fejer_megyei_korhaz_lemondas_orvosigazgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=240a7165-941b-4751-8ff9-ca63476419a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106da882-c1da-4b06-8e57-b7d71b2fec5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_jarvany_fejer_megyei_korhaz_lemondas_orvosigazgato","timestamp":"2020. április. 17. 15:12","title":"Lemondott a Fejér megyei kórház orvosigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jótékonysági szervezetnél önkénteskednek.","shortLead":"Egy jótékonysági szervezetnél önkénteskednek.","id":"20200417_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_szemelyesen_szallitja_hazhoz_az_etelt_Los_Angelesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f334d1-5274-4787-a3fc-44e9feaf0897","keywords":null,"link":"/elet/20200417_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_szemelyesen_szallitja_hazhoz_az_etelt_Los_Angelesben","timestamp":"2020. április. 17. 11:39","title":"Harry herceg és Meghan Markle személyesen szállítja házhoz az ételt Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a8c26e-e164-4d1d-8cf5-567baea95d0d","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Ma nemhogy szürreálisnak, egyenesen elképzelhetetlennek tűnik az életünk hírek nélkül. Kilencven évvel ezelőtt viszont a BBC meg merte lépni azt, hogy egy híradót hírek nélkül adjon le. Más világ volt, de volt benne logika. ","shortLead":"Ma nemhogy szürreálisnak, egyenesen elképzelhetetlennek tűnik az életünk hírek nélkül. Kilencven évvel ezelőtt viszont...","id":"20200418_El_tudna_kepzelni_egy_napot_hirek_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06a8c26e-e164-4d1d-8cf5-567baea95d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b5af3f-75d6-40e6-a081-e3bdb2e83c81","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_El_tudna_kepzelni_egy_napot_hirek_nelkul","timestamp":"2020. április. 18. 20:00","title":"El tudna képzelni egy napot hírek nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A kormány a járvány ellenére nem ad halasztást a közműadó befizetésére a víz- és csatornaszolgáltatóknak. Ezek jelentős része önkormányzati tulajdonban van. Pedig létfontosságú szolgáltatásokról van szó, ráadásul vírusos hulladékot is kezelnek.","shortLead":"A kormány a járvány ellenére nem ad halasztást a közműadó befizetésére a víz- és csatornaszolgáltatóknak. Ezek jelentős...","id":"20200418_Ujabb_agazatban_hagyjak_magukra_az_onkormanyzatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fb4384-51cf-4f35-a068-0490ed6b2f15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200418_Ujabb_agazatban_hagyjak_magukra_az_onkormanyzatokat","timestamp":"2020. április. 18. 15:00","title":"Újabb ágazatban hagyják magukra az önkormányzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lutoni repülőtér ideiglenesen zárva tart, ezért viszi máshová utasait a légitársaság.","shortLead":"A lutoni repülőtér ideiglenesen zárva tart, ezért viszi máshová utasait a légitársaság.","id":"20200417_budapest_london_luton_gatwick_repuloter_wizz_air","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf011427-e994-480d-8b92-ba63451a5186","keywords":null,"link":"/kkv/20200417_budapest_london_luton_gatwick_repuloter_wizz_air","timestamp":"2020. április. 17. 15:53","title":"A Gatwickre repül egy ideig a Wizz Air lutoni járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d","c_author":"Prinz Dániel","category":"360","description":"A koronavírus-válság különleges megoldásokat kíván, de nem bizonyítja a feltétel nélküli alapjövedelem szükségességét. A Momentum szakértője vitába száll a párbeszédes Tordai Bencével, akinek cikke a minap jelent meg itt, a hvg360-on. ","shortLead":"A koronavírus-válság különleges megoldásokat kíván, de nem bizonyítja a feltétel nélküli alapjövedelem szükségességét...","id":"20200418_A_feltetel_nelkuli_alapjovedelem_nem_megoldas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975446cb-a75b-4499-a505-6c592bce1db7","keywords":null,"link":"/360/20200418_A_feltetel_nelkuli_alapjovedelem_nem_megoldas","timestamp":"2020. április. 18. 14:00","title":"Prinz Dániel: A feltétel nélküli alapjövedelem nem megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nem is tévedhetett volna nagyobbat, amikor arról beszélt, hogy az MNB hitelprogramjai nem finanszírozzák a mikro-, kis- és középvállalkozásokat.","shortLead":"A jegybankelnök szerint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nem is tévedhetett volna nagyobbat, amikor arról...","id":"20200417_matolcsy_gyorgy_interju_magyar_nemzeti_bank_mnb_jegybank_koronavirus_magyar_gazdasag_nph_hajra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e99366-57e2-48e1-b80a-921a1e8161f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_matolcsy_gyorgy_interju_magyar_nemzeti_bank_mnb_jegybank_koronavirus_magyar_gazdasag_nph_hajra","timestamp":"2020. április. 17. 16:20","title":"V alakú kilábalási pályát vizionál, Parraghot \"fake news gyártónak\" nevezte Matolcsy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d824843-fcc1-495c-9c5e-aaa267969b5a","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Százezrével érkeznek Európába az egészségügyi védőfelszerelések Kínából, ezzel egy időben mind többen aggódnak, hogy Peking a humanitárius célok mellett gazdasági és politikai haszonszerzésre is használja a segítségnyújtást. Különösen igaz az a közép-európai térségre, ahol Orbán Viktor és más kormányfők is az Európai Unió ellenpéldájaként hozták fel Kínát. Peking tagad, az viszont tény, hogy sok drágán vásárolt koronavírusteszt és maszk minőségével komoly bajok vannak. ","shortLead":"Százezrével érkeznek Európába az egészségügyi védőfelszerelések Kínából, ezzel egy időben mind többen aggódnak...","id":"20200417_Politikai_befolyas_Kina_maszk_diplomacia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d824843-fcc1-495c-9c5e-aaa267969b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdcbc72c-eae5-478d-86b5-313f4da774c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_Politikai_befolyas_Kina_maszk_diplomacia_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 13:00","title":"Politikai befolyás is érkezhet a repülőtereken landoló kínai maszkokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]