[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető felkutatása folyamatban van.","shortLead":"Az elkövető felkutatása folyamatban van.","id":"20200418_Megoltek_egy_embert_a_terezvarosi_lakasaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643e4f40-c488-4f5a-add3-03955f0babb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Megoltek_egy_embert_a_terezvarosi_lakasaban","timestamp":"2020. április. 18. 08:06","title":"Megöltek egy embert a terézvárosi lakásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nem is tévedhetett volna nagyobbat, amikor arról beszélt, hogy az MNB hitelprogramjai nem finanszírozzák a mikro-, kis- és középvállalkozásokat.","shortLead":"A jegybankelnök szerint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nem is tévedhetett volna nagyobbat, amikor arról...","id":"20200417_matolcsy_gyorgy_interju_magyar_nemzeti_bank_mnb_jegybank_koronavirus_magyar_gazdasag_nph_hajra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e99366-57e2-48e1-b80a-921a1e8161f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_matolcsy_gyorgy_interju_magyar_nemzeti_bank_mnb_jegybank_koronavirus_magyar_gazdasag_nph_hajra","timestamp":"2020. április. 17. 16:20","title":"V alakú kilábalási pályát vizionál, Parraghot \"fake news gyártónak\" nevezte Matolcsy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e32f916-7728-4c05-b05c-8840b6e32f05","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lejárt a több százmilliárdos támogatási program, de a kisvállalkozók továbbra is elemi gondokkal küszködnek az USA-ban.","shortLead":"Lejárt a több százmilliárdos támogatási program, de a kisvállalkozók továbbra is elemi gondokkal küszködnek az USA-ban.","id":"20200417_Politikai_csatarozasok_miatt_lehet_tobb_munkanelkuli_az_USAban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e32f916-7728-4c05-b05c-8840b6e32f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b540fc6-d4d0-4b2e-860d-b074e29e055d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_Politikai_csatarozasok_miatt_lehet_tobb_munkanelkuli_az_USAban","timestamp":"2020. április. 17. 14:58","title":"Politikai csatározások miatt lehet több munkanélküli az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f944cbd3-55d9-46b2-ba5b-469e98d6bcfc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hajdu Szabolcs hamarosan online debütáló új filmjének ugyanaz a címe, mint Vitézy László 1979-es alkotásának. 