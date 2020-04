Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15723e08-64e4-4660-8a12-22565229dbe7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bár a húszas éveikben kétségkívül fittebbek, energikusabbak és rugalmasabbak a nők, nem is beszélve arról, hogy akkor a legtermékenyebbek, amikor gyerekvállalásról gondolkodunk, az életkor, úgy tűnik, csak egyike az egyenlet sok összetevőjének.","shortLead":"Bár a húszas éveikben kétségkívül fittebbek, energikusabbak és rugalmasabbak a nők, nem is beszélve arról, hogy akkor...","id":"20200421_Igen_vagy_nem_Ha_igen_mikor_Ez_lehet_a_gyerekvallalas_egyenlete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15723e08-64e4-4660-8a12-22565229dbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e418b9-5603-4520-abb5-75e720e2491a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200421_Igen_vagy_nem_Ha_igen_mikor_Ez_lehet_a_gyerekvallalas_egyenlete","timestamp":"2020. április. 21. 12:15","title":"Igen vagy nem? Ha igen, mikor? Ez lehet a gyerekvállalás egyenlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f836c1-d979-4702-8b69-0cc7157d1a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok úgy sejtik, hogy a koronavírusból kigyógyult emberek vérplazmája segíthet a még beteg társaikon. Hogy felpörögjön a donáció, a Microsoft megalkotta a Plasma Botot.","shortLead":"A tudósok úgy sejtik, hogy a koronavírusból kigyógyult emberek vérplazmája segíthet a még beteg társaikon...","id":"20200421_microsoft_verplazma_koronavirus_jarvany_plasma_bot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81f836c1-d979-4702-8b69-0cc7157d1a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a23a11d-a36c-448e-8ffe-449b53831a7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_microsoft_verplazma_koronavirus_jarvany_plasma_bot","timestamp":"2020. április. 21. 10:43","title":"Összedobott egy szoftvert a Microsoft, ami segíthet a koronavírusos betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73dbdf5e-5b4c-49f1-9961-81d167735648","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alig 1,5 literes benzinmotor mellett egy villanymotor is besegít az új plugin hibridek hajtásába.","shortLead":"Az alig 1,5 literes benzinmotor mellett egy villanymotor is besegít az új plugin hibridek hajtásába.","id":"20200422_3_hengeres_motor_kerul_a_land_rover_divatterepjarokba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73dbdf5e-5b4c-49f1-9961-81d167735648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa9dfc4-0e7b-4557-8701-f49f80f68c9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200422_3_hengeres_motor_kerul_a_land_rover_divatterepjarokba","timestamp":"2020. április. 22. 10:21","title":"3 hengeres motor kerül a Range Rover és Land Rover divatterepjárókba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed452ca-72c3-4634-8100-46bcc9600d3e","c_author":"Huth Júliusz ","category":"hvgmuerto","description":"Ebben a szövegben nemzetközi példák segítségével megpróbálom röviden felvázolni az autonóm művészet és a művészeti mező kialakulásának történetét, illetve árnyalni ezeknek a piachoz és a különböző hatalmi mezőkhöz fűződő ambivalens viszonyát. A szöveg második részében a magyarországi művészeti rendszer néhány főbb jellemzőjének ismertetése után javaslatot szeretnék tenni egy szolidaritáselvű kortárs művészeti szervezet létrehozatalára, ami ugyan távolról sem jelentene megoldást a művészeti rendszerbe kódolt összes problémára, de talán fontos lépés lehet a nagyobb mértékű szolidaritás irányába.



","shortLead":"Ebben a szövegben nemzetközi példák segítségével megpróbálom röviden felvázolni az autonóm művészet és a művészeti mező...","id":"20200421_We_Sit_Starving_Amidst_Our_Gold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ed452ca-72c3-4634-8100-46bcc9600d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7db4d6a-b6d9-4aa4-b3fa-0986bf4ac0e5","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200421_We_Sit_Starving_Amidst_Our_Gold","timestamp":"2020. április. 21. 10:45","title":"Kortárs Művészeti Alap – Pozícióharc helyett szolidaritás - Második rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal olcsóbbak lehetnek a hidrogénnel meghajtott autók, hála egy olyan eszköznek, amely segít egyszerűen tárolni az autó működéséhez szükséges gázt.","shortLead":"Sokkal olcsóbbak lehetnek a hidrogénnel meghajtott autók, hála egy olyan eszköznek, amely segít egyszerűen tárolni...","id":"20200422_klimavaltozas_elektromos_auto_hidrogen_meghajtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cd0958-5855-4c29-a332-8e9d540f9ea9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_klimavaltozas_elektromos_auto_hidrogen_meghajtas","timestamp":"2020. április. 22. 09:03","title":"Egyetlen \"szivacs\" forradalmasíthatja az egész autóipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c521ce-4d9b-4693-8c26-d8523d66b567","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyíregyházán, némi pápagond és gulyásleves után lépett fel a zenekar. ","shortLead":"Nyíregyházán, némi pápagond és gulyásleves után lépett fel a zenekar. ","id":"20200421_Elokerult_egy_Kispal_es_a_Borzkoncertfelvetel_1991bol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60c521ce-4d9b-4693-8c26-d8523d66b567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008fb7dd-dacb-47b9-8f21-952ce551d927","keywords":null,"link":"/kultura/20200421_Elokerult_egy_Kispal_es_a_Borzkoncertfelvetel_1991bol","timestamp":"2020. április. 21. 14:33","title":"Előkerült egy Kispál és a Borz-koncertfelvétel 1991-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új Microsoft Edge böngésző nem csak a Windows 10 rendszeren használható, többek között a Windows 7-et futtatók is elérhetik. Azonban ez utóbbihoz határidőt szabott meg a Microsoft.","shortLead":"Az új Microsoft Edge böngésző nem csak a Windows 10 rendszeren használható, többek között a Windows 7-et futtatók is...","id":"20200422_microsoft_edge_tamogatas_vege_windows7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b48040d-a5c8-46a0-8c6d-6bef973c70c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_microsoft_edge_tamogatas_vege_windows7","timestamp":"2020. április. 22. 13:03","title":"Windows 7 van a gépemen, meddig használhatom a Microsoft új böngészőjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A horvát egészségügy viszont nem repes az ötlettől.","shortLead":"A horvát egészségügy viszont nem repes az ötlettől.","id":"20200421_turistafolyoso_horvatorszag_tengerpart_nyaralas_koronavirus_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b144db-45c4-4766-bd5c-bd7e03dd5885","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_turistafolyoso_horvatorszag_tengerpart_nyaralas_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. április. 21. 21:56","title":"„Turistafolyosót” nyitna a nyaralni vágyóknak a horvát kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]