Az ausztrál tűzoltók hónapok óta folytatnak hősies küzdelmet az országban pusztító tűzvész ellen, de egyelőre nem tudni, mikor lehet vége a rémálomnak. Január közepén már úgy tűnt, fordulat jöhet, elkezdett ugyanis esni az eső, és sikerült megfékezni egy Sydney melletti gigantikus tüzet, ám kiderült, a siker csak átmeneti volt. Nemrég épp egy oltásban segédkező helikopter gyújtott újabb tüzet.

Annak, aki nem látja saját szemével, mi folyik egy ilyen tűzvész során, talán nehéz megérteni, miért állnak ennyire vesztésre a lánglovagok, és miért nem állja útját a tűznek például az, ha egy országút szel ketté egy erdős részt. A választ most egy egészen megdöbbentő videón láthatjuk.

Az alábbi képsorokat még január 4-én rögzítette a dunmore-i tűzoltók fedélzeti kamerája, és amelyen jól látszik, mennyire gyorsan képes elfajulni a helyzet. Míg az alig 3 és fél perces videó elején úgy tűnik, minden rendben van a Shoalhaven nevű település közelében lévő "őrponton", egy fél perccel később már a tűzoltóknak is menekülniük kellett.

A szakemberek szerették volna megelőzni, hogy a lángok átterjedjenek az út túloldalára, ám az erős déli szél a vártnál 10 perccel korábban támadt fel, ami miatt már nem tudtak megfelelően felkészülni.

Mint az a felvételen is látszik, az eget pillanatok alatt eltakarta a sűrű füst, mindenhol szállt a pernye, a tűz pedig elemésztette az út jobb oldalán látható erdőséget. A szél az út túloldalára is átvitte a lángokat, így ott is meggyulladt a növényzet.

A szél a videó pillanatában nagyjából 100 km/h-val fújt.

A fedélzeti kamerával ellátott járműben ülők vízfüggönnyel hűtötték a kocsit, hogy ne történjen baj. Szerencsére megúszták az esetet, ám a videó jól mutatja, mennyire súlyos a helyzet egy ilyen tűzvész idején.

