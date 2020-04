Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd667630-38ff-44fe-a209-29840b26acc7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rekordmennyiségű fészket raktak a ritka kérgesteknősök (Dermochelys coriacea) azokon az egyébként turisták által sűrűn látogatott thaiföldi tengerpartokon, melyek a koronavírus-járvány hatására elnéptelenedtek.","shortLead":"Rekordmennyiségű fészket raktak a ritka kérgesteknősök (Dermochelys coriacea) azokon az egyébként turisták által sűrűn...","id":"20200423_kergesteknosok_feszekrakas_thaifold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd667630-38ff-44fe-a209-29840b26acc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da80a43-39db-4690-ad3e-60b29efe3f83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_kergesteknosok_feszekrakas_thaifold","timestamp":"2020. április. 23. 15:03","title":"A koronavírus miatti leállásnak köszönhetően 20 éve nem látott mennyiségű fészket raktak ritka teknősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a koronavírusos betegek tüneteit enyhítő, kísérleti vérplazmaterápia kidolgozását és alkalmazását támogatja.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a koronavírusos betegek tüneteit enyhítő, kísérleti vérplazmaterápia...","id":"20200422_Koronavirusfertozesen_atesett_de_mar_gyogyult_verplazmadonorokat_keresnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e9a3e9-5b46-4a9e-b0f9-92d8c751ab13","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Koronavirusfertozesen_atesett_de_mar_gyogyult_verplazmadonorokat_keresnek","timestamp":"2020. április. 22. 11:11","title":"Koronavírus-fertőzésen átesett, gyógyult vérplazmadonorokat keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c1812f-8012-4e4e-89c6-7ee8f4b35fa2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A történetet a legilletékesebb osztotta meg: Pierce Brosnan.","shortLead":"A történetet a legilletékesebb osztotta meg: Pierce Brosnan.","id":"20200422_Jo_sok_martini_utan_felvetodott_hogy_Quentin_Tarantino_rendezhetne_egy_Bondfilmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41c1812f-8012-4e4e-89c6-7ee8f4b35fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6961ae4b-cb17-4ad6-b449-4154765b5da5","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Jo_sok_martini_utan_felvetodott_hogy_Quentin_Tarantino_rendezhetne_egy_Bondfilmet","timestamp":"2020. április. 22. 12:28","title":"Jó sok martini után felvetődött, hogy Quentin Tarantino rendezhetne egy Bond-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benzin és a gázolaj ára is csökken.","shortLead":"A benzin és a gázolaj ára is csökken.","id":"20200422_uzemanyag_benzin_gazolaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212b6e8d-c976-4eb2-a2e2-b037c4414809","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_uzemanyag_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. április. 22. 14:15","title":"Péntektől még olcsóbban lehet tankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73dbdf5e-5b4c-49f1-9961-81d167735648","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alig 1,5 literes benzinmotor mellett egy villanymotor is besegít az új plugin hibridek hajtásába.","shortLead":"Az alig 1,5 literes benzinmotor mellett egy villanymotor is besegít az új plugin hibridek hajtásába.","id":"20200422_3_hengeres_motor_kerul_a_land_rover_divatterepjarokba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73dbdf5e-5b4c-49f1-9961-81d167735648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa9dfc4-0e7b-4557-8701-f49f80f68c9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200422_3_hengeres_motor_kerul_a_land_rover_divatterepjarokba","timestamp":"2020. április. 22. 10:21","title":"3 hengeres motor kerül a Range Rover és Land Rover divatterepjárókba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Valutaalap a gyors zuhanás után gyors kilábalást jósol, azonban óriási a bizonytalanság. Az is kérdéses, hogy nyárra gátat szabhatnak-e a vírusnak, ami a gazdaság újraindításának kulcsa. Míg a fejlett ipari országok is szenvednek, a fejlődők pedig még jobban megsínylik a járvány hatását. ","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap a gyors zuhanás után gyors kilábalást jósol, azonban óriási a bizonytalanság. Az is kérdéses...","id":"20200422_Soha_nem_latott_leallast_tapasztal_a_vilaggazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eeba732-e4ec-4069-8f41-c1821271074c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_Soha_nem_latott_leallast_tapasztal_a_vilaggazdasag","timestamp":"2020. április. 22. 17:50","title":"Soha nem látott leállást tapasztal a világgazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b1ed72-9c47-4b85-8c40-2d3788f044bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A járvány miatt márciusban felfüggesztették a Notre-Dame-on végzett munkákat, jövő hétfőn folytatják.","shortLead":"A járvány miatt márciusban felfüggesztették a Notre-Dame-on végzett munkákat, jövő hétfőn folytatják.","id":"20200423_Ujraindulnak_a_NotreDame_megerositesi_munkai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20b1ed72-9c47-4b85-8c40-2d3788f044bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ca7e51-e676-46d4-b594-dd68b1eebb05","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Ujraindulnak_a_NotreDame_megerositesi_munkai","timestamp":"2020. április. 23. 21:54","title":"Újraindulnak a Notre-Dame megerősítési munkái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Áprilisban naponta 18 millió adathalász levél ment keresztül a gmailen.","shortLead":"Áprilisban naponta 18 millió adathalász levél ment keresztül a gmailen.","id":"20200423_A_kormanyok_altal_penzelt_hekkercsoportok_tamadasaira_figyelmeztet_a_Google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bf0985-d49c-430a-b85b-0b1a2122545a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_A_kormanyok_altal_penzelt_hekkercsoportok_tamadasaira_figyelmeztet_a_Google","timestamp":"2020. április. 23. 05:21","title":"A kormányok által pénzelt hekkercsoportok támadásaira figyelmeztet a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]