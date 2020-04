Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen 149 milliárd eurós számlát állított ki a Bild német bulvárlap Kínának. A lap szerint ekkora veszteség érte Németországot márciusban és áprilisban, a GDP 4,2 százalékát bukta az ország a járványon.","shortLead":"Összesen 149 milliárd eurós számlát állított ki a Bild német bulvárlap Kínának. A lap szerint ekkora veszteség érte...","id":"20200419_Kina_fizessen_a_jarvany_miatt__koveteli_a_Bild_A_szamla_149_milliard_euro_lenne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e037cca-b864-4bed-a325-f1cb78c19a6d","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Kina_fizessen_a_jarvany_miatt__koveteli_a_Bild_A_szamla_149_milliard_euro_lenne","timestamp":"2020. április. 19. 14:45","title":"Kína fizessen a járvány miatt – követeli a Bild. A számla 149 milliárd euró lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1078c543-1c4c-4868-835e-c0aea2416ec8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegek mellett egyetemi hallgatók repülhetnek haza.","shortLead":"A betegek mellett egyetemi hallgatók repülhetnek haza.","id":"20200419_Szerdan_hazaszallitjak_az_egyiptomiakat_Magyarorszagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1078c543-1c4c-4868-835e-c0aea2416ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604b68ff-6961-462f-b2f3-5cc00571aeda","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Szerdan_hazaszallitjak_az_egyiptomiakat_Magyarorszagrol","timestamp":"2020. április. 19. 14:33","title":"Itt rekedt egyiptomiakat szállítanak haza Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3035dfb-fba1-49b3-a6ec-014784260ac0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Föld körüli pályán sikerrel teljesített három hónapos tesztidőszak után megkezdte három évre tervezett tudományos küldetését az Európai Űrügynökség (ESA) exobolygók, vagyis a Naprendszeren kívüli planéták tanulmányozására kifejlesztett űrtávcsöve.","shortLead":"A Föld körüli pályán sikerrel teljesített három hónapos tesztidőszak után megkezdte három évre tervezett tudományos...","id":"20200420_europai_exobolygokutato_urtavcso_esa_cheops","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3035dfb-fba1-49b3-a6ec-014784260ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7507b78-a6ab-4104-8231-fd7f1edcf49c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_europai_exobolygokutato_urtavcso_esa_cheops","timestamp":"2020. április. 20. 00:03","title":"Bekapcsolták az űrtávcsövet, amely 100 bolygót néz át, hogy lakhatók-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0205ba02-b40e-4b2f-9a15-fd151b4bcd15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keddre újabb 14 koronavírusos beteg halt meg Magyarországon és 2098-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A kórházak 2019-es adósságrendezése után az intézmények adóssága máris újra nő. A futárszolgálatoknál akkora a forgalom, mint karácsony előtt. Kövesse ma is a hvg.hu percről percre tudósítását a járványhelyzetről!","shortLead":"Keddre újabb 14 koronavírusos beteg halt meg Magyarországon és 2098-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A kórházak...","id":"20200421_koronavirus_jarvany_fertozes_magyarorszag_percrol_percre_aprilis_21","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0205ba02-b40e-4b2f-9a15-fd151b4bcd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df82ba57-5f07-44c1-a0fd-22f3f2df3694","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_koronavirus_jarvany_fertozes_magyarorszag_percrol_percre_aprilis_21","timestamp":"2020. április. 21. 07:15","title":"Már kétezer felett a fertőzöttek száma, 82-en vannak lélegeztetőgépen - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3497ba2a-ea4a-4e96-bcf8-0c787493f873","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csak az idősek gondja, bár őket inkább sújtja: a tévében a háttérzaj sokszor elnyomja a párbeszédeket, és ezt a hangerő-szabályozóval nem lehet befolyásolni. A megoldást már kidolgozták, de érdekes módon nem terjedt el. ","shortLead":"Nem csak az idősek gondja, bár őket inkább sújtja: a tévében a háttérzaj sokszor elnyomja a párbeszédeket, és ezt...","id":"202016_tobbcsatornas_tvhang_ha_zajos_akrimi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3497ba2a-ea4a-4e96-bcf8-0c787493f873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36caa704-9df0-48f9-a503-b03291d4062d","keywords":null,"link":"/360/202016_tobbcsatornas_tvhang_ha_zajos_akrimi","timestamp":"2020. április. 19. 11:10","title":"Megoldható, hogy jobban lehessen hallani a tévében a párbeszédet, de alig alkalmazzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90687b0d-cee0-487f-89d8-90106b06e2a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kevés dal passzol olyan jól a karanténhoz, mint a You Can't Always Get What You Want.","shortLead":"Kevés dal passzol olyan jól a karanténhoz, mint a You Can't Always Get What You Want.","id":"20200419_A_Rolling_Stones_Zoomon_is_eszelosen_jol_szol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90687b0d-cee0-487f-89d8-90106b06e2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf5317e-8eba-4284-88be-b1f6221afed8","keywords":null,"link":"/elet/20200419_A_Rolling_Stones_Zoomon_is_eszelosen_jol_szol","timestamp":"2020. április. 19. 09:27","title":"A Rolling Stones Zoomon is eszelősen jól szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple folyamatosan teszteli az iOS-verziók frissítését. Ennek jegyében adott ki publikus bétákat iPhone-ra és iPadre. Őrületes újdonságokra azért senki se számítson.","shortLead":"Az Apple folyamatosan teszteli az iOS-verziók frissítését. Ennek jegyében adott ki publikus bétákat iPhone-ra és...","id":"20200419_ios1345_publikus_beta_letoltheto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ce69b9-feb7-4cae-8cc0-af1a66bc731d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200419_ios1345_publikus_beta_letoltheto","timestamp":"2020. április. 19. 10:03","title":"Ha iPhone-ja van: letölthető az új iOS-verzió publikus bétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7905c373-805b-4208-934d-996eb59df4bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha hihetünk az Orbán Viktor által idézett szakértői véleménynek, különösen furcsa az a kormánydöntés, hogy az eredeti tervek alapján tartják meg az érettségit.","shortLead":"Ha hihetünk az Orbán Viktor által idézett szakértői véleménynek, különösen furcsa az a kormánydöntés, hogy az eredeti...","id":"20200419_Az_erettsegi_kezdeten_tetozik_a_jarvany_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7905c373-805b-4208-934d-996eb59df4bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da94b019-f46e-4602-ab50-a100ef5fd687","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Az_erettsegi_kezdeten_tetozik_a_jarvany_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 19. 15:18","title":"Az érettségi kezdetén tetőzik a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]