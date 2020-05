Bill Gates szerint az újszülötteknek kötelező védőoltás lehet a koronavírus elleni vakcinából

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdasági újraindítását sürgette és a többi között az év végére oltást remélt az új típusú koronavírus ellen Donald Trump amerikai elnök vasárnap este azon a kétórás televíziós beszélgetésen, amelyet a Fox televízió közvetített a washingtoni Lincoln-emlékmű mellől. Az elnöknek nemcsak a Fox újságírói, hanem videón a nézők is tehettek fel kérdéseket.\r

\r

","shortLead":"A gazdasági újraindítását sürgette és a többi között az év végére oltást remélt az új típusú koronavírus ellen Donald...","id":"20200504_Trump_2021_nagyszeru_esztendo_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d5218c-c067-439e-9700-df71e8d80001","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_Trump_2021_nagyszeru_esztendo_lesz","timestamp":"2020. május. 04. 05:31","title":"Trump: 2021 nagyszerű esztendő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A repülőgép motorokat gyártó cég világszerte 50 ezer alkalmazottat foglalkoztat.","shortLead":"A repülőgép motorokat gyártó cég világszerte 50 ezer alkalmazottat foglalkoztat.","id":"20200503_Tobbezres_elbocsatast_tervez_a_RollsRoyce_hajtomugyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f1f7fa-17f5-4670-bad8-f0c7312c6052","keywords":null,"link":"/kkv/20200503_Tobbezres_elbocsatast_tervez_a_RollsRoyce_hajtomugyar","timestamp":"2020. május. 03. 20:19","title":"8 ezer ember küldhet el a Rolls-Royce hajtóműgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Viszont 6 találatos szelvény nem volt.","shortLead":"Viszont 6 találatos szelvény nem volt.","id":"20200503_hatos_lotto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73ce61d-6c23-480e-bf59-1064d724de21","keywords":null,"link":"/kkv/20200503_hatos_lotto","timestamp":"2020. május. 03. 16:59","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" Először a magyar nyelv és irodalom vizsgákat tartják meg.\r

","shortLead":" Először a magyar nyelv és irodalom vizsgákat tartják meg.\r

","id":"20200504_Tobb_mint_83_ezer_diak_kezdi_meg_az_erettsegit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4551c71e-acb2-47a1-bbdb-3471c4111666","keywords":null,"link":"/kultura/20200504_Tobb_mint_83_ezer_diak_kezdi_meg_az_erettsegit","timestamp":"2020. május. 04. 06:44","title":"Több mint 83 ezer diák kezdi meg az érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"Balavány György","category":"gazdasag","description":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","shortLead":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","id":"20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609e3645-aefc-487d-88ac-86e7ffea1c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","timestamp":"2020. május. 02. 15:44","title":"Balavány: Orbán a katasztrófát fogja sikernek nevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen szokatlan, bár kétségkívül hatékony módon ellenőrzik Kínában a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó intézkedések betartását.","shortLead":"Egészen szokatlan, bár kétségkívül hatékony módon ellenőrzik Kínában a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó...","id":"20200504_kinai_kormany_megfigyeles_kamera_jarvany_kijarasi_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33eef7c8-6327-48b7-8b51-a7355b467d5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_kinai_kormany_megfigyeles_kamera_jarvany_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. május. 04. 08:03","title":"Kínában kamerákat raknak lakások elé, hogy lássák, otthon maradnak-e az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates szerint legjobb esetben is kilenc hónapba telik, mire sikerül a koronavírus ellen hatásos vakcinát készíteni, de akár két évig is eltarthat a kutatás.","shortLead":"Bill Gates szerint legjobb esetben is kilenc hónapba telik, mire sikerül a koronavírus ellen hatásos vakcinát...","id":"20200504_bill_gates_koronavirus_vakcina_vedoltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3578266-7565-4ebc-a2c4-e592542bfa0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_bill_gates_koronavirus_vakcina_vedoltas","timestamp":"2020. május. 04. 07:33","title":"Bill Gates szerint az újszülötteknek kötelező védőoltás lehet a koronavírus elleni vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce44ec4f-f9c2-461c-8194-fc086e89699c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ahol lazítottak a szabályokon, ott megnőtt a fertőzések száma. ","shortLead":"Ahol lazítottak a szabályokon, ott megnőtt a fertőzések száma. ","id":"20200502_USA_ujabb_karantenellenes_tuntetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce44ec4f-f9c2-461c-8194-fc086e89699c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4119d6-4ce1-4356-99ac-81c8b9817497","keywords":null,"link":"/vilag/20200502_USA_ujabb_karantenellenes_tuntetesek","timestamp":"2020. május. 02. 08:27","title":"USA: újabb karanténellenes tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]