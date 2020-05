Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38b6e60f-7c5a-4cdc-bc76-52ccf1b7d1d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Arany János- és egy Tóth Árpád-vers is van a feladatok között az idei középszintű magyarérettségin.","shortLead":"Egy Arany János- és egy Tóth Árpád-vers is van a feladatok között az idei középszintű magyarérettségin.","id":"20200504_kozepszintu_magyarerettsegi_2020_masodik_resz_feladatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38b6e60f-7c5a-4cdc-bc76-52ccf1b7d1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b96074-7c7b-4b54-9649-24aa3a06a0dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kozepszintu_magyarerettsegi_2020_masodik_resz_feladatok","timestamp":"2020. május. 04. 11:12","title":"Ezt kapták a vizsgázók a magyarérettségi második részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780f4aeb-95c2-41e1-990a-425a9a540c57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csont nélkül igent mondott az erről szóló politikai nyilatkozatra a kormánykoalíció.","shortLead":"Csont nélkül igent mondott az erről szóló politikai nyilatkozatra a kormánykoalíció.","id":"20200505_isztambuli_egyezmeny_szavazas_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=780f4aeb-95c2-41e1-990a-425a9a540c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e716e77b-19e2-49f3-9192-e74186b32c9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_isztambuli_egyezmeny_szavazas_parlament","timestamp":"2020. május. 05. 11:25","title":"Már meg is szavazta a Fidesz és a KDNP az isztambuli egyezmény elutasítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az eredetileg tervezettnél 30 millió dollárral csökkentették a Forma-1 csapatonkénti kiadási plafonját.","shortLead":"Az eredetileg tervezettnél 30 millió dollárral csökkentették a Forma-1 csapatonkénti kiadási plafonját.","id":"20200504_Megegyeztek_a_Forma1_csapatai_145_millio_dollar_lesz_a_koltseghatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"913f2fb0-1dd4-4a8a-a19e-c2484e905017","keywords":null,"link":"/sport/20200504_Megegyeztek_a_Forma1_csapatai_145_millio_dollar_lesz_a_koltseghatar","timestamp":"2020. május. 04. 20:56","title":"Megegyeztek a Forma-1 csapatai, 145 millió dollár lesz a költséghatár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros János vállalkozása nettó 1,498 milliárd forintért vállalta a munkát. 