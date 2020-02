Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63885275-afb4-4edf-b3ea-47a5af08bd4e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hírt a sorozat főszereplője, Harrison Ford jelentette be.","shortLead":"A hírt a sorozat főszereplője, Harrison Ford jelentette be.","id":"20200216_harrison_ford_ellen_degeneres_indiana_jones","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63885275-afb4-4edf-b3ea-47a5af08bd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b245271f-a51c-47fb-a09c-d4e601f9c2ea","keywords":null,"link":"/elet/20200216_harrison_ford_ellen_degeneres_indiana_jones","timestamp":"2020. február. 16. 13:06","title":"Harrison Ford elárulta: érkezik Indiana Jones ötödik kalandja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A VW-csoport kínai eladásai 11,3 százalékkal estek januárban.","shortLead":"A VW-csoport kínai eladásai 11,3 százalékkal estek januárban.","id":"20200217_A_Volkswagen_eladasait_mar_most_megtizedelte_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa43a037-6095-42dc-9d32-946c0f0f6946","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_A_Volkswagen_eladasait_mar_most_megtizedelte_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 17. 08:43","title":"Komoly visszaesést jelentett a VW a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695256d3-142d-4159-bd9a-3ee573cb1567","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a hétvégén az aucklandi koncertjét félbe kellett szakítania, mert elment a hangja, a búcsúturné új-zélandi állomásait nem fújja le. Elton John kedden folytatja is a koncertezést. ","shortLead":"Bár a hétvégén az aucklandi koncertjét félbe kellett szakítania, mert elment a hangja, a búcsúturné új-zélandi...","id":"20200217_A_shownak_mennie_kell_Elton_John_tudogyulladasa_ellenere_is_folytatja_ujzelandi_turnejat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=695256d3-142d-4159-bd9a-3ee573cb1567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a47020-9d60-4ebf-b510-ef4be08fbee6","keywords":null,"link":"/elet/20200217_A_shownak_mennie_kell_Elton_John_tudogyulladasa_ellenere_is_folytatja_ujzelandi_turnejat","timestamp":"2020. február. 17. 11:34","title":"A show-nak mennie kell: Elton John tüdőgyulladása ellenére is folytatja új-zélandi turnéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók régóta zúgolódnak, hogy az ismerőseik bejegyzését nem időrendi sorrendben jeleníti meg az Instagram. A képmegosztó alkalmazás androidos változatában most egy olyan részletre bukkantak, amely arra utal, az Instagram fejlesztői hamarosan orvosolják a problémát.","shortLead":"A felhasználók régóta zúgolódnak, hogy az ismerőseik bejegyzését nem időrendi sorrendben jeleníti meg az Instagram...","id":"20200217_instagram_latest_posts_bejegyzesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6caf26-d843-405f-b922-873f279185dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_instagram_latest_posts_bejegyzesek","timestamp":"2020. február. 17. 11:33","title":"Sokak által várt funkció érkezik az Instagramba: időrendben láthatjuk a képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2fb474-6eb7-4ad0-8826-ae90650e0040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizottság szerint a magyar állam elég nagy lemaradásban van, ha a strasbourgi ítéletek végrehajtását nézzük.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottság szerint a magyar állam elég nagy lemaradásban van, ha a strasbourgi ítéletek végrehajtását...","id":"20200217_magyarorszag_strasbourgi_itelet_vegrehajtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d2fb474-6eb7-4ad0-8826-ae90650e0040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31026f8e-3563-4d74-81c0-2b8c99ef57e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_magyarorszag_strasbourgi_itelet_vegrehajtas","timestamp":"2020. február. 17. 17:26","title":"Magyarország nagyban tesz az ellene szóló strasbourgi ítéletekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddac91dc-733e-4d88-b085-b2e4aa687685","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A másfél milliós finn főváros útjain tavaly hárman vesztették életüket, de egyikük sem gyalogos vagy kerékpáros.","shortLead":"A másfél milliós finn főváros útjain tavaly hárman vesztették életüket, de egyikük sem gyalogos vagy kerékpáros.","id":"20200217_helsinki_finnorszag_kozlekedes_gyalogos_kerekparos_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddac91dc-733e-4d88-b085-b2e4aa687685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db82016b-04bf-4e98-a51c-23fa91b5a24a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_helsinki_finnorszag_kozlekedes_gyalogos_kerekparos_baleset","timestamp":"2020. február. 17. 18:41","title":"Helsinkiben tavaly egyetlen gyalogos vagy biciklis sem halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dcf2a-a656-4eb4-920a-51ff6090ca6b","c_author":"F.Z.","category":"gazdasag","description":"Az 1968-as reformok előkészületei során pénzügyminiszter volt, az 1973-as olajválság és az azt követő eladósodás éveiben a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Életének 97. évében hunyt el. A hírt barátja és munkatársa, Pulai Miklós jelentette be közösségi oldalán.","shortLead":"Az 1968-as reformok előkészületei során pénzügyminiszter volt, az 1973-as olajválság és az azt követő eladósodás...","id":"20200216_timar_matyas_mnb_elnok_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684dcf2a-a656-4eb4-920a-51ff6090ca6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a0ca4c-fed4-4784-9316-fe33be004a47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_timar_matyas_mnb_elnok_elhunyt","timestamp":"2020. február. 16. 11:12","title":"Meghalt Timár Mátyás, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd4b003-0615-40eb-8841-0fcfa55e0562","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A budapestiek egészségügyi ellátásához szinte köze sincs a Fővárosi Önkormányzatnak. A Városháza vezetése sürgősen változtatna ezen. ","shortLead":"A budapestiek egészségügyi ellátásához szinte köze sincs a Fővárosi Önkormányzatnak. A Városháza vezetése sürgősen...","id":"202007__fovarosi_egeszsegugy__felelossegerzet__kronikus_bajok__orokletes_betegsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd4b003-0615-40eb-8841-0fcfa55e0562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a1d8c3-f83a-433a-ad95-274a8d70aa93","keywords":null,"link":"/360/202007__fovarosi_egeszsegugy__felelossegerzet__kronikus_bajok__orokletes_betegsegek","timestamp":"2020. február. 18. 07:00","title":"Egészségügy: nagy fába vágták a fejszéjüket Karácsonyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]