[{"available":true,"c_guid":"b2a992f5-544e-4f94-8978-48f8a5049335","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden nap csak egy plusz – vallja gyerekkora óta a pszichoterapeuta. Feldmár András Kanadából adott interjút, de hangsúlyozta, ő nem tartozik egy \"elitbe, aki tudja a tutit\". Szerinte Magyarország jelenlegi \"apukájának\" gőze sincs, hogy mi van, de az emberek ezt elfogadják. Pedig lehetőségük lenne felébredni, és azt mondani, hogy nem – mondja Feldmár. ","shortLead":"Minden nap csak egy plusz – vallja gyerekkora óta a pszichoterapeuta. Feldmár András Kanadából adott interjút, de...","id":"20200506_Feldmar_Andras_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2a992f5-544e-4f94-8978-48f8a5049335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0704a2b-66c9-47a1-8b3d-1438f563493b","keywords":null,"link":"/360/20200506_Feldmar_Andras_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 06. 18:30","title":"Feldmár András a Home office-ban: \"Régóta úgy élek, mintha meghaltam volna\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kontinensen két hónappal előbb regisztrálták az első beteget, mint Európában.\r

","shortLead":"A kontinensen két hónappal előbb regisztrálták az első beteget, mint Európában.\r

","id":"20200505_Azsiaban_meg_csak_most_emelkedett_negyedmilliora_a_bizonyitottan_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e477913c-426c-43dd-9e2d-0103d9d637e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_Azsiaban_meg_csak_most_emelkedett_negyedmilliora_a_bizonyitottan_fertozottek_szama","timestamp":"2020. május. 05. 18:51","title":"Ázsiában még csak most emelkedett negyedmillióra a bizonyítottan fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6fab4a-e7ce-40b0-a79d-976926fb16e6","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Az érettségin hagyományosan matematikából érik el a diákok a legrosszabb átlagot, sokak számára ez a leginkább rettegett tantárgy. Ez nem csoda, hiszen ma is szinte sikk olyat mondani, hogy „mindig is hülye voltam matekból”. A tudósok már évtizedek óta vizsgálják a matematikai szorongás jelenségét.","shortLead":"Az érettségin hagyományosan matematikából érik el a diákok a legrosszabb átlagot, sokak számára ez a leginkább...","id":"20200505_Iden_is_harmas_korul_lesz_a_matekatlag_az_erettsegin_De_miert_ez_a_mumustargy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca6fab4a-e7ce-40b0-a79d-976926fb16e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc00a38-761b-44b3-a677-67a94f0ff4e1","keywords":null,"link":"/elet/20200505_Iden_is_harmas_korul_lesz_a_matekatlag_az_erettsegin_De_miert_ez_a_mumustargy","timestamp":"2020. május. 05. 17:30","title":"Idén is hármas körül lesz a matekátlag az érettségin. De miért ez a mumustárgy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8336e87-8b00-4d25-b692-01419193807f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Daniel Radcliffe, David Beckham, Dakota Fanning és sok más sztár olvassa fel J.K. Rowling Harry Potter és a bölcsek köve című regényét. A külön-külön rögzített videókat és hanganyagot a következő hónapokban ingyenesen teszik hozzáférhetővé.\r

\r

","shortLead":"Daniel Radcliffe, David Beckham, Dakota Fanning és sok más sztár olvassa fel J.K. Rowling Harry Potter és a bölcsek...","id":"20200506_Hallotta_mar_David_Beckhamet_felolvasni_a_Harry_Potterbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8336e87-8b00-4d25-b692-01419193807f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b598652c-07c7-4a5f-b4b0-51db472d96ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200506_Hallotta_mar_David_Beckhamet_felolvasni_a_Harry_Potterbol","timestamp":"2020. május. 06. 08:58","title":"Hallotta már David Beckhamet felolvasni a Harry Potterből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a54eeb5-4490-43a4-b393-effad834c5ed","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy dél-koreai cégnek korábban úgy kellett az emberek után hajítania aprócska hőmérőjét, a koronavírus-járvány berobbanása óta azonban viszik azt, mint a cukrot.","shortLead":"Egy dél-koreai cégnek korábban úgy kellett az emberek után hajítania aprócska hőmérőjét, a koronavírus-járvány...","id":"202018_lehajolnak_azaproert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a54eeb5-4490-43a4-b393-effad834c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25268def-8856-4916-aee2-9817c660cfa5","keywords":null,"link":"/360/202018_lehajolnak_azaproert","timestamp":"2020. május. 05. 14:00","title":"Senkinek nem kellett, repiajándék volt, most a járvány ellen vethetik be az okoslázmérőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63d6b32-0d4f-464f-8589-2066dbabbfff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Christian Reber szerette volna visszavásárolni az általa készített Wunderlist feladatlista-szolgáltatást a Microsofttól. A terve nem jött össze, ezért inkább egy új megoldás fejlesztésébe fogott, amelyről ígéri, jobb lesz, mint korábbi, népszerű munkája.","shortLead":"Christian Reber szerette volna visszavásárolni az általa készített Wunderlist feladatlista-szolgáltatást...","id":"20200506_wunderlist_christian_reber_superlist_todo_app","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f63d6b32-0d4f-464f-8589-2066dbabbfff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad59e4b8-4bb8-45b8-8211-51db6f5cfd1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_wunderlist_christian_reber_superlist_todo_app","timestamp":"2020. május. 06. 13:03","title":"Ma bezár a Wunderlist, de a fejlesztője hamarosan előáll egy még jobb feladatkezelővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77de399-707f-46da-af21-abab1170a6e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Függősége utáni időszakról mesél Kiss Tibi, amikor a koncerteken kevésbé érezte jól magát, de a zene ömlött belőle. Közben a Csík zenekar találkozik azokkal az erdélyi muzsikusokkal, akikkel később együtt adják majd elő az ikonikus dalt. Engedem, hadd menjen, harmadik rész. ","shortLead":"Függősége utáni időszakról mesél Kiss Tibi, amikor a koncerteken kevésbé érezte jól magát, de a zene ömlött belőle...","id":"20200505_Doku360_Engedem_hadd_menjen_Harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a77de399-707f-46da-af21-abab1170a6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10036fdb-c372-4736-95f3-48b7c5d6711b","keywords":null,"link":"/360/20200505_Doku360_Engedem_hadd_menjen_Harmadik_resz","timestamp":"2020. május. 05. 19:30","title":"Doku360: \"Előtte soha nem voltam józanul színpadon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bdf5d9-b20b-47d0-a277-bd35390afca4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ígéretek szerint pár hét múlva megkezdődik a 408 lóerős elektromos autó európai forgalmazása.","shortLead":"Az ígéretek szerint pár hét múlva megkezdődik a 408 lóerős elektromos autó európai forgalmazása.","id":"20200507_juniustol_kaphato_a_tesla_model_3_rivalis_polestar_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4bdf5d9-b20b-47d0-a277-bd35390afca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a5535b-c29f-4671-8750-637ad8e9b9ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200507_juniustol_kaphato_a_tesla_model_3_rivalis_polestar_villanyauto","timestamp":"2020. május. 07. 07:59","title":"Júniustól kapható a Tesla Model 3 rivális Polestar villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]