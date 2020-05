Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb tíz koronavírusos beteg halt meg Magyarországon, a fertőzöttek száma 46-tal emelkedett. Közben világszerte már 257 ezer fölé emelkedett a halálos áldozatok száma. Olvassa el itt a legfontosabb híreket a járványról percről percre.","shortLead":"Újabb tíz koronavírusos beteg halt meg Magyarországon, a fertőzöttek száma 46-tal emelkedett. Közben világszerte már...","id":"20200506_koronavirus_jarvany_fertozes_majus_6_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dab1fe-afd9-4f60-9992-2134d0a755e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_koronavirus_jarvany_fertozes_majus_6_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 06. 07:55","title":"Már 373 áldozata van a járványnak Magyarországon, 3,66 millió fertőzött világszerte – koronavírus-hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szentgyörgyvölgyi Péter vezette önkormányzat szerint az, hogy a Városházára költözhetnek be azok a hajléktalanok, akik vállalják az elkülönítést, veszélyezteti a belvárosiak egészségét.","shortLead":"A Szentgyörgyvölgyi Péter vezette önkormányzat szerint az, hogy a Városházára költözhetnek be azok a hajléktalanok...","id":"20200506_v_kerulet_hajlektalektalanok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa1f599-950c-4a4a-8513-781b0b07b57f","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_v_kerulet_hajlektalektalanok_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 21:54","title":"Újabb fideszes önkormányzatot háborított fel Karácsony a hajléktalan emberek befogadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az új időpontban is Andrzej Duda győzelme várható, aki folyamatosan kampányolva járja az országot, és ígérgetett a kormány támogatásával, miközben a többi jelöltnek a járvány miatt nincs lehetősége találkozni a választókkal.","shortLead":"Az új időpontban is Andrzej Duda győzelme várható, aki folyamatosan kampányolva járja az országot, és ígérgetett...","id":"20200507_Elhalasztottak_a_lengyel_elnokvalasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf719e6-15ec-45f0-a8bb-2c0f56c596c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_Elhalasztottak_a_lengyel_elnokvalasztast","timestamp":"2020. május. 07. 10:52","title":"Elhalasztották a lengyel elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Panos Panay, a Micrososft Windows operációs rendszerért és eszközökért felelős igazgatója erősített meg egy stratégiaváltást, ami a Windows 10X jövőjével kapcsolatos.","shortLead":"Panos Panay, a Micrososft Windows operációs rendszerért és eszközökért felelős igazgatója erősített meg...","id":"20200506_microsoft_windows10x_megjelenes_egykepernyos_laptop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad7561e-d0db-4504-ba04-74595a85fb67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_microsoft_windows10x_megjelenes_egykepernyos_laptop","timestamp":"2020. május. 06. 14:03","title":"Hagyományos számítógépekre is jön a Windows 10X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8336e87-8b00-4d25-b692-01419193807f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Daniel Radcliffe, David Beckham, Dakota Fanning és sok más sztár olvassa fel J.K. Rowling Harry Potter és a bölcsek köve című regényét. A külön-külön rögzített videókat és hanganyagot a következő hónapokban ingyenesen teszik hozzáférhetővé.\r

\r

","shortLead":"Daniel Radcliffe, David Beckham, Dakota Fanning és sok más sztár olvassa fel J.K. Rowling Harry Potter és a bölcsek...","id":"20200506_Hallotta_mar_David_Beckhamet_felolvasni_a_Harry_Potterbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8336e87-8b00-4d25-b692-01419193807f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b598652c-07c7-4a5f-b4b0-51db472d96ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200506_Hallotta_mar_David_Beckhamet_felolvasni_a_Harry_Potterbol","timestamp":"2020. május. 06. 08:58","title":"Hallotta már David Beckhamet felolvasni a Harry Potterből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8b8788-e560-49c3-b5c5-19d0b11a6321","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neumann Diagnostics újdonsága ugyanúgy az orrból gyűjt mintát, de a cég szerint valamivel kényelmesebben. Nem olcsó, közel 30 ezer forintba kerül.","shortLead":"A Neumann Diagnostics újdonsága ugyanúgy az orrból gyűjt mintát, de a cég szerint valamivel kényelmesebben. Nem olcsó...","id":"20200506_koronavirusteszt_vasarlas_neumann_diagnostics_pcr_vizsgalat_mintavetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb8b8788-e560-49c3-b5c5-19d0b11a6321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8c80f2-cfcc-4eac-97b0-92b8a6c73bd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_koronavirusteszt_vasarlas_neumann_diagnostics_pcr_vizsgalat_mintavetel","timestamp":"2020. május. 06. 15:03","title":"Otthoni mintavétel, de laboros vizsgálat: újfajta koronavírusteszt érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0693a34-24c9-40e3-9147-ca69c3891704","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen cseh márkájának legnagyobb divatterepjárója hamarosan fejlett plugin hibrid hajtáslánccal is elérhető lesz.","shortLead":"A Volkswagen cseh márkájának legnagyobb divatterepjárója hamarosan fejlett plugin hibrid hajtáslánccal is elérhető lesz.","id":"20200507_zold_rendszamot_is_kaphat_a_felfrissitett_skoda_kodiaq_plugin_hibrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0693a34-24c9-40e3-9147-ca69c3891704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6452d14b-5328-416a-bf12-6ccb48a0f3fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200507_zold_rendszamot_is_kaphat_a_felfrissitett_skoda_kodiaq_plugin_hibrid","timestamp":"2020. május. 07. 11:21","title":"Zöld rendszámot is kaphat a felfrissített Skoda Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29bdf25-16f1-4dd4-b2d7-a389b61934bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddigi ismeretek szerint a Földhöz legközelebbi fekete lyukat fedezték fel a déli égbolton az Európai Déli Obszervatórium (ESO) kutatói.","shortLead":"Az eddigi ismeretek szerint a Földhöz legközelebbi fekete lyukat fedezték fel a déli égbolton az Európai Déli...","id":"20200506_legkozelebbi_fekete_lyuk_eso_hr_6819","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f29bdf25-16f1-4dd4-b2d7-a389b61934bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359bdf0c-39a3-4a9d-9ebe-2917eb507c27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_legkozelebbi_fekete_lyuk_eso_hr_6819","timestamp":"2020. május. 06. 22:10","title":"\"Láthatatlan gravitációs szörnyeteg\": sosem találtak még a Földhöz ennyire közel fekete lyukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]