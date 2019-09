Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a1ec1b0-7f76-49d7-a773-f226806fc5b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A debreceni önkormányzatnál már többször kérvényezte az asszony, hogy szociális alapon fizethesse a lakbért, de eddig nem kapott rá választ. ","shortLead":"A debreceni önkormányzatnál már többször kérvényezte az asszony, hogy szociális alapon fizethesse a lakbért, de eddig...","id":"20190915_Hiaba_kerte_a_fogyatekos_fiat_egyedul_gondozo_no_hogy_kevesebb_lakbert_fizethessen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a1ec1b0-7f76-49d7-a773-f226806fc5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b906cb-1a02-465c-8d5a-35898bd555ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190915_Hiaba_kerte_a_fogyatekos_fiat_egyedul_gondozo_no_hogy_kevesebb_lakbert_fizethessen","timestamp":"2019. szeptember. 15. 19:46","title":"Hiába kérte a fogyatékos fiát egyedül gondozó nő, hogy kevesebb lakbért fizethessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd181604-77e1-4202-9fa7-428d7e2509e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190914_Penzbuntetesre_iteltek_az_erdi_polgarmestert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd181604-77e1-4202-9fa7-428d7e2509e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d580c0-1b63-4e55-aa6e-80645cddbde7","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Penzbuntetesre_iteltek_az_erdi_polgarmestert","timestamp":"2019. szeptember. 14. 20:32","title":"Pénzbüntetésre ítélték az érdi polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b852a912-c624-4e69-9d82-d1b261f81c6f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vádirat szerint a férfi óvatlansága miatt gyulladt ki a melléképület, ahol az ötéves kisfia tűz áldozata lett. ","shortLead":"A vádirat szerint a férfi óvatlansága miatt gyulladt ki a melléképület, ahol az ötéves kisfia tűz áldozata lett. ","id":"20190916_vademeles_tuz_kosd_apa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b852a912-c624-4e69-9d82-d1b261f81c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5c0235-2745-4604-89e0-d07b0b078790","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_vademeles_tuz_kosd_apa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:36","title":"Vádat emeltek a kosdi apa ellen, akinek a gyereke tűz áldozata lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0c2634-6a0b-4e5d-a032-18d42e96d78a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a most a magyar fővárosba érkezett Chironból garantáltan csak ez az egyetlen példány létezik. Ami ráadásul nem benzinnel, hanem árammal működik.","shortLead":"Ebből a most a magyar fővárosba érkezett Chironból garantáltan csak ez az egyetlen példány létezik. Ami ráadásul nem...","id":"20190916_matol_budapesten_a_legobol_keszitett_11_meretaranyu_mukodokepes_bugatti_chiron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e0c2634-6a0b-4e5d-a032-18d42e96d78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda57196-7910-48ee-b0eb-40dc18461350","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_matol_budapesten_a_legobol_keszitett_11_meretaranyu_mukodokepes_bugatti_chiron","timestamp":"2019. szeptember. 16. 06:41","title":"Mától Budapesten a Legóból készített 1:1 méretarányú, működőképes Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee59c1c-864e-44d9-ae8e-d50da61eff2e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Százhetvenöt éve, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar, a telefonhírmondó létrehozója, akitől a telefonközpont ötlete is származik.","shortLead":"Százhetvenöt éve, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar, a telefonhírmondó létrehozója, akitől...","id":"20190915_Ugy_tanult_angolul_hogy_kopaszra_nyiratkozott_175_eve_szuletett_Puskas_Tivadar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dee59c1c-864e-44d9-ae8e-d50da61eff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8b8cfa-9b78-463f-9f91-1a0eaf24dc55","keywords":null,"link":"/elet/20190915_Ugy_tanult_angolul_hogy_kopaszra_nyiratkozott_175_eve_szuletett_Puskas_Tivadar","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:20","title":"Úgy tanult angolul, hogy kopaszra nyiratkozott: 175 éve született Puskás Tivadar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fb8db7-e2e6-4165-a7e9-4d2563868e6f","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"A világon két dolog van, ami minden másnál nehezebben állja az idő próbáját: a szerelem és a pénz. A kettő együtt szinte soha. Ezt mesélik el a Vígszínházban egy nagy buli keretében.","shortLead":"A világon két dolog van, ami minden másnál nehezebben állja az idő próbáját: a szerelem és a pénz. A kettő együtt...","id":"201937__a_nagy_gatsby__party_avigben__megtalalt_nemzedek__gyonyoruek_bolondok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23fb8db7-e2e6-4165-a7e9-4d2563868e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc4e362-9a47-49b3-82e9-d6dda648f944","keywords":null,"link":"/kultura/201937__a_nagy_gatsby__party_avigben__megtalalt_nemzedek__gyonyoruek_bolondok","timestamp":"2019. szeptember. 15. 20:00","title":"Színes, szélesvásznú amerikai álom A nagy Gatsby a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db213e3-f369-4134-86a3-103f6d12e645","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A munkahelyi csaták egyik jellemző terepe a generációk közötti ellentét. De vajon mennyire nehezíti ez a valóságban az együttműködést? A korcsoportok munkahelyi közeledését segítő szakemberekkel beszélgettünk.","shortLead":"A munkahelyi csaták egyik jellemző terepe a generációk közötti ellentét. De vajon mennyire nehezíti ez a valóságban...","id":"20190915_Sztereotipiak_helyett_valos_napi_kapcsolatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2db213e3-f369-4134-86a3-103f6d12e645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe9944a-3fd1-4cd2-9414-5492e735dd62","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190915_Sztereotipiak_helyett_valos_napi_kapcsolatot","timestamp":"2019. szeptember. 15. 19:14","title":"Sztereotípiák helyett valós napi kapcsolatot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb5f13d-0e68-46aa-89a3-c2bc7f85d08c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezrek zendítenek rá rendszeresen plázákban és utcákon, sőt, meccseken is a hivatalos kínai himnusz helyett. ","shortLead":"Ezrek zendítenek rá rendszeresen plázákban és utcákon, sőt, meccseken is a hivatalos kínai himnusz helyett. ","id":"20190915_Video_Neten_irt_dal_lett_a_hongkongi_tuntetesek_uj_himnusza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eb5f13d-0e68-46aa-89a3-c2bc7f85d08c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003e248d-0142-42d9-be7d-9e3999b6afba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190915_Video_Neten_irt_dal_lett_a_hongkongi_tuntetesek_uj_himnusza","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:28","title":"Videó: Neten írt dal lett a hongkongi tüntetések új himnusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]