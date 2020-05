Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01f8bf96-ed6f-499b-898b-63a19d10c0d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus okozta betegség tüneteiről számoltak be a játékokról hazatérő sportolók, köztük egy magyar triatlonos, Tóth Tamás.","shortLead":"A koronavírus okozta betegség tüneteiről számoltak be a játékokról hazatérő sportolók, köztük egy magyar triatlonos...","id":"20200507_katonai_vilagjatekok_vuhan_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01f8bf96-ed6f-499b-898b-63a19d10c0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af315fa2-7449-4993-b11c-b16253f21a69","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_katonai_vilagjatekok_vuhan_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 18:30","title":"Már októberben elkaphatták a koronavírust a vuhani katonai világjátékok résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cef0ddf-9c1e-40eb-8372-4588da8d3a97","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos adatok szerint egy nap alatt 88-an vesztették életüket az országban.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint egy nap alatt 88-an vesztették életüket az országban.","id":"20200507_koronavirus_fertozes_oroszorszag_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cef0ddf-9c1e-40eb-8372-4588da8d3a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472deb90-4c67-4925-91c8-d5f66e6830ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_koronavirus_fertozes_oroszorszag_jarvany","timestamp":"2020. május. 07. 11:01","title":"Rekordot döntött a napi fertőzések száma Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzeti régiókról szóló kezdeményezést támogató online és papír alapú aláírások száma együtt már meghaladja az egymilliót. De csak három országból érkezett elég aláírás, ez pedig kevés a sikerhez.","shortLead":"A nemzeti régiókról szóló kezdeményezést támogató online és papír alapú aláírások száma együtt már meghaladja...","id":"20200507_szekely_kezdemenyezes_egymillio_alairas_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8318476-83ef-4664-96f4-ec81559eb0d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_szekely_kezdemenyezes_egymillio_alairas_eu","timestamp":"2020. május. 07. 05:35","title":"Valószínűleg összegyűlik a székely kezdeményezés egymillió aláírása, de ez is kevés lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Baranyi Lajos immunológus úgy véli, az általa kidolgozott módszer képes lehet meggátolni a koronavírus-fertőzés által kiváltott túlzott immunreakciót.","shortLead":"Baranyi Lajos immunológus úgy véli, az általa kidolgozott módszer képes lehet meggátolni a koronavírus-fertőzés által...","id":"20200506_koronavirus_citokinvihar_terapia_magyar_kutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1fba5f-1240-4abc-a146-f23d5d2c0e4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_koronavirus_citokinvihar_terapia_magyar_kutato","timestamp":"2020. május. 06. 09:25","title":"Ígéretesnek tűnő terápiát dolgozott ki a koronavírusos citokinvihar ellen egy magyar kutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd0f611-8c0b-4728-8726-36d1a473b572","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti-Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter.","shortLead":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje...","id":"20200506_Karantenversek_II__Kiss_Judit_Agnes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fd0f611-8c0b-4728-8726-36d1a473b572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b6abaa-b6db-4e7c-af69-7e4c8720b985","keywords":null,"link":"/360/20200506_Karantenversek_II__Kiss_Judit_Agnes","timestamp":"2020. május. 06. 16:45","title":"Karanténversek II. - Kiss Judit Ágnes: Békeidő és A Nagy Ragály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Hajdú a Life és Ozone televíziót működtető Media Vivantis Zrt. vezérigazgatója lett.","shortLead":"Hajdú a Life és Ozone televíziót működtető Media Vivantis Zrt. vezérigazgatója lett.","id":"20200506_hajdu_peter_meszarosne_kelemen_beatrix_ozone_life_tv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6286770d-dcba-4baa-aba6-219cffa0c643","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_hajdu_peter_meszarosne_kelemen_beatrix_ozone_life_tv","timestamp":"2020. május. 06. 20:46","title":"Hajdú Péter irányítja majd Mészáros Lőrinc feleségének tévéit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy új tanulmány szerint leginkább a munkanélküliekre és a diploma nélküliekre rakódtak plusz kilók Franciaországban, a megkérdezettek közel fele többet is veszekedik otthon, mint korábban.\r

","shortLead":"Egy új tanulmány szerint leginkább a munkanélküliekre és a diploma nélküliekre rakódtak plusz kilók Franciaországban...","id":"20200506_Francia_karanten_25_kilo_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9021bf92-4d9b-415a-8d29-1d45fefe8f0a","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Francia_karanten_25_kilo_","timestamp":"2020. május. 06. 15:17","title":"Átlagosan 2,5 kilót szedtek fel a franciák a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8a00e7-a2eb-4757-a927-e52d8f5256f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint ahhoz, hogy tudjanak egyeztetni a kormánnyal Budapest újranyitásáról, kellenek a járvány adatai.","shortLead":"A főpolgármester szerint ahhoz, hogy tudjanak egyeztetni a kormánnyal Budapest újranyitásáról, kellenek a járvány...","id":"20200507_karacsony_budapest_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb8a00e7-a2eb-4757-a927-e52d8f5256f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa99325-821b-4c47-a7ca-56318e5e1e74","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_karacsony_budapest_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 19:49","title":"Vírusadatokat kér Karácsony a kormánytól az újranyitáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]