Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"012c2443-c106-4232-9bef-710877105f22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Thália Színház igazgatója szerint azok beszélnek demokráciáról, akik, miután belépnek a színházba, azonnal diktátorokká válnak.","shortLead":"A Thália Színház igazgatója szerint azok beszélnek demokráciáról, akik, miután belépnek a színházba, azonnal...","id":"20200507_Kalomista_Gabor_Eszenyi_Enikovel_az_volt_a_baj_hogy_nem_ment_el_tuntetni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012c2443-c106-4232-9bef-710877105f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06ec281-e090-47e2-a8da-1f9353f1222c","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_Kalomista_Gabor_Eszenyi_Enikovel_az_volt_a_baj_hogy_nem_ment_el_tuntetni","timestamp":"2020. május. 07. 12:23","title":"Kálomista Gábor: Eszenyi Enikővel az volt a baj, hogy nem ment el tüntetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e642a873-4ced-496a-803d-16ffba87bd21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő sietne, de elmondása szerint a zakója szárát a tudósok erősen markolják. Péntekre 28 új koronavírusost találtak, és elhunyt 9 újabb idős, krónikus beteg. Ez a hvg.hu percről perce tudósítása a járványhelyzetről.","shortLead":"A kormányfő sietne, de elmondása szerint a zakója szárát a tudósok erősen markolják. Péntekre 28 új koronavírusost...","id":"20200508_koronavirus_igazolt_fertozott_magyarorszag_orban_viktor_munkanelkuliseg_percrol_percre_majus_8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e642a873-4ced-496a-803d-16ffba87bd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64464eb-1420-4ec3-b3c6-0f92861a3194","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_koronavirus_igazolt_fertozott_magyarorszag_orban_viktor_munkanelkuliseg_percrol_percre_majus_8","timestamp":"2020. május. 08. 07:46","title":"Orbán elmondta, mikor indulhat újra az élet Budapesten – járványhírek percről perce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08efde61-ad3e-4543-be26-4c3df1b07ee7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Halálos baleset történt a texasi Austin-Bergstrom Nemzetközi Repülőtéren helyi idő szerint csütörtökön este.\r

\r

","shortLead":"Halálos baleset történt a texasi Austin-Bergstrom Nemzetközi Repülőtéren helyi idő szerint csütörtökön este.\r

\r

","id":"20200508_Leszallas_kozben_elutott_egy_embert_egy_Boeing_737es_Austinban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08efde61-ad3e-4543-be26-4c3df1b07ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a898b830-8a75-45f9-83b1-afed128683e9","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Leszallas_kozben_elutott_egy_embert_egy_Boeing_737es_Austinban","timestamp":"2020. május. 08. 11:10","title":"Leszállás közben elütött egy embert egy Boeing 737-es Austinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ee165a-3d0e-4588-9c98-712017403628","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május végén jön a formáció új albuma. ","shortLead":"Május végén jön a formáció új albuma. ","id":"20200508_Belau_klippremier_a_hvghun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41ee165a-3d0e-4588-9c98-712017403628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ff3e8f-e9cd-4b14-887c-2e1b107cdef7","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Belau_klippremier_a_hvghun","timestamp":"2020. május. 08. 14:00","title":"Miért nem vesszük észre a környezetünk intéseit? – Belau-klippremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fertőzés halálos áldozatainak száma több mint 6500-zal nőtt egy nap alatt.\r

","shortLead":"A fertőzés halálos áldozatainak száma több mint 6500-zal nőtt egy nap alatt.\r

","id":"20200507_felgyogyult_koronavirus_vilagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a800b2-9af3-4515-9818-fa54e2f1abf4","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_felgyogyult_koronavirus_vilagon","timestamp":"2020. május. 07. 08:58","title":"Már több mint 1,2 millió ember gyógyult fel a koronavírusból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ccec47-4e35-4cc0-8169-f42859329de8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eduline szaktanár segítségével mutatja be a középszintű angolérettségi egyelőre nem hivatalos megoldásait.","shortLead":"Az Eduline szaktanár segítségével mutatja be a középszintű angolérettségi egyelőre nem hivatalos megoldásait.","id":"20200507_angolerettsegi_erettsegi_megoldasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8ccec47-4e35-4cc0-8169-f42859329de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df16840-78ed-46e4-91d9-dd88962863e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_angolerettsegi_erettsegi_megoldasok","timestamp":"2020. május. 07. 14:25","title":"Megjöttek az angolérettségi nem hivatalos megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valami probléma támadhatott az Instagram iPhone-okra elérhető változatában, mert a képszerkesztő nem teszi úgy a dolgát, ahogyan azt kellene.","shortLead":"Valami probléma támadhatott az Instagram iPhone-okra elérhető változatában, mert a képszerkesztő nem teszi...","id":"20200507_instagram_bejegyzes_foto_hiba_feltoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60561fe2-9c00-4487-8d5a-72222573072b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_instagram_bejegyzes_foto_hiba_feltoltes","timestamp":"2020. május. 07. 19:33","title":"Van egy kis hiba az Instagramban, végtelenül hosszú képeket is fel lehet tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora brit recesszió, mint amekkorával a Bank of England friss előrejelzése számol.","shortLead":"Soha nem volt még akkora brit recesszió, mint amekkorával a Bank of England friss előrejelzése számol.","id":"20200507_Bank_of_England_brit_gazdasag_recesszio_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8a29b3-0db6-41d8-a708-9b7580fbbb22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_Bank_of_England_brit_gazdasag_recesszio_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 10:43","title":"Bank of England: 14 százalékkal zuhanhat idén a brit gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]