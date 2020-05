Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Sassoli a magyar koronavírus-törvényről szóló vitára hívta meg a kormányfőt. Az ügy előzménye Varga Judit igazságügyi miniszter nyilatkozata.","shortLead":"David Sassoli a magyar koronavírus-törvényről szóló vitára hívta meg a kormányfőt. Az ügy előzménye Varga Judit...","id":"20200512_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_brusszel_magyar_jogallamisag_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473ece12-5b55-481d-9c3d-473e3a5a2577","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_brusszel_magyar_jogallamisag_orban_viktor","timestamp":"2020. május. 12. 18:38","title":"Brüsszelbe hívta Orbánt vitázni az Európai Parlament elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519bf570-efb3-4df2-b57e-21398b60113b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Első tizennyolc évéről és a korszak Budapestjéről megannyi intimitást árul el az 1946-ban született Kossuth-díjas író, Bereményi Géza varázslatos új regényében, a Magyar Copperfieldben, amelyben a régebbi filmjeiből ismert helyszínek és szereplők is újra megelevenednek.","shortLead":"Első tizennyolc évéről és a korszak Budapestjéről megannyi intimitást árul el az 1946-ban született Kossuth-díjas író...","id":"202019__beremenyi_geza__teleki_ter__erzekelestol_eszmelesig__marad_maganak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=519bf570-efb3-4df2-b57e-21398b60113b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15813aa2-8f97-4344-ae61-3c6d99d82f95","keywords":null,"link":"/360/202019__beremenyi_geza__teleki_ter__erzekelestol_eszmelesig__marad_maganak","timestamp":"2020. május. 12. 15:00","title":"A 10 éves Bereményi Géza 1956-ban bezárta magát Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7178ff37-07f3-4a43-8176-5fe33058576b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük több házat is felépített a futtatott lánytól elvett pénzből.\r

","shortLead":"Egyikük több házat is felépített a futtatott lánytól elvett pénzből.\r

","id":"20200513_Emberkereskedelem_penzmosas_prostitucio__ket_magyar_ferfi_ellen_indult_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7178ff37-07f3-4a43-8176-5fe33058576b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97e2141-4d41-4a25-a0ad-6eee9fb84852","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Emberkereskedelem_penzmosas_prostitucio__ket_magyar_ferfi_ellen_indult_nyomozas","timestamp":"2020. május. 13. 06:35","title":"Emberkereskedelem, pénzmosás, prostitúció - két magyar férfi ellen indult nyomozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c851a94-4865-4f8b-b7da-351bf22f3d74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Peskov nejét szintén kórházban ápolják, ő azt mondta, a férfi a munkából hozta haza a vírust, ami miatt most mindketten ellátásra szorulnak.","shortLead":"Dmitrij Peskov nejét szintén kórházban ápolják, ő azt mondta, a férfi a munkából hozta haza a vírust, ami miatt most...","id":"20200512_dmitrij_peskov_kreml_szovivo_vlagyimir_putyin_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c851a94-4865-4f8b-b7da-351bf22f3d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf3ad12-bc24-41e8-8fb0-49212c07632f","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_dmitrij_peskov_kreml_szovivo_vlagyimir_putyin_koronavirus","timestamp":"2020. május. 12. 16:06","title":"Koronavírussal kórházba került Putyin szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7447009f-1717-4685-9b95-396d5aa5c100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"iPhone Flip címmel került fel a YouTube-ra az a videó, amelynek készítői megálmodták, milyen lehet majd az Apple majdani összecsukható telefonja.","shortLead":"iPhone Flip címmel került fel a YouTube-ra az a videó, amelynek készítői megálmodták, milyen lehet majd az Apple...","id":"20200513_apple_iphone_flip_osszecsukhato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7447009f-1717-4685-9b95-396d5aa5c100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffcd94e-dc36-4c77-a4c9-1190cd49be7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_apple_iphone_flip_osszecsukhato_telefon","timestamp":"2020. május. 13. 18:03","title":"Ilyen is lehetne: videó készült az Apple elképzelt összecsukható iPhone-járól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfb9e5fb-fb65-4386-a8bb-ce8ddec65fd4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Shepherd-Barron nevét nem sokan ismerik, találmányát viszont majdnem mindenki. Ha mindennap nem is, de valószínűleg ön is sokszor találkozik vele, amikor pénzt vesz fel.","shortLead":"John Shepherd-Barron nevét nem sokan ismerik, találmányát viszont majdnem mindenki. Ha mindennap nem is, de...","id":"20200513_atm_bankautomata_penzfelvetel_john_shepherd_barron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfb9e5fb-fb65-4386-a8bb-ce8ddec65fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd5639d-a3e6-4f4c-9be1-91ed21979d01","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_atm_bankautomata_penzfelvetel_john_shepherd_barron","timestamp":"2020. május. 13. 13:03","title":"10 éve halt meg az ember, aki nélkül nem születhetett volna meg a bankautomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szolidaritás, a munka radikális újraértelmezése és demokratikus társadalom: több mint ezer, a nemnövekedéshez különböző szállal kötődő ismert tudós, szakértő, politikus, aktivista és művész támogatja azt a nyílt levelet, ami a gazdaság átalakítását szorgalmazza.","shortLead":"Szolidaritás, a munka radikális újraértelmezése és demokratikus társadalom: több mint ezer, a nemnövekedéshez különböző...","id":"20200513_nemnovekedes_egyenlotlenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cebd361-dca8-4f69-bd8f-60f322050501","keywords":null,"link":"/zhvg/20200513_nemnovekedes_egyenlotlenseg","timestamp":"2020. május. 13. 15:56","title":"Radikális javaslattal oldanák meg a koronavírus-válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aecae772-d341-46cd-9b4c-75f1b8672876","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200513_Marabu_Feknyuz_A_rendorseg_eszen_nem_lehet_tuljarni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aecae772-d341-46cd-9b4c-75f1b8672876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fd2a18-7d30-4627-9d49-227afac590e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Marabu_Feknyuz_A_rendorseg_eszen_nem_lehet_tuljarni","timestamp":"2020. május. 13. 05:25","title":"Marabu Féknyúz: A rendőrség eszén nem lehet túljárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]