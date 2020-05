Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a828d76a-aafa-43c5-abcc-22371155deb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Anyagilag jobban jár, ha bezár, mintha újrakezdené – nyilatkozta a vendéglős.","shortLead":"Anyagilag jobban jár, ha bezár, mintha újrakezdené – nyilatkozta a vendéglős.","id":"20200513_Video_Egy_olasz_pizzazo_tulajanak_elege_lett_es_szetverte_a_berendezest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a828d76a-aafa-43c5-abcc-22371155deb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291ea698-f4c1-45d5-88e3-391917966ff8","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Video_Egy_olasz_pizzazo_tulajanak_elege_lett_es_szetverte_a_berendezest","timestamp":"2020. május. 13. 16:40","title":"Videó: Elege lett, csákánnyal verte szét saját pizzázóját egy olasz vendéglős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f6126a-9e3a-4406-88fa-b442f7a9fb02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Annyi divatárucikk torlódott fel a kikötői konténerekben, hogy már nem tudják őket hova tenni. Mivel eladni nem tudják őket, lehet, meg fogják ezeket semmisíteni.","shortLead":"Annyi divatárucikk torlódott fel a kikötői konténerekben, hogy már nem tudják őket hova tenni. Mivel eladni nem tudják...","id":"20200513_Torlodnak_a_kikotokben_az_azsiai_szallitmanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79f6126a-9e3a-4406-88fa-b442f7a9fb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e557460b-064d-46ed-bb9c-fa6af41db9d7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200513_Torlodnak_a_kikotokben_az_azsiai_szallitmanyok","timestamp":"2020. május. 13. 16:06","title":"Torlódnak a kikötőkben az ázsiai áruval teli konténerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc019ffe-3290-4f57-9867-289e81c5ae49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"N. András személye összeköti a két ingatlanügyet.","shortLead":"N. András személye összeköti a két ingatlanügyet.","id":"20200514_RoganGaal_Cecilia_tihanyi_nyaralo_Rogan_Antal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc019ffe-3290-4f57-9867-289e81c5ae49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579660bb-4f8f-4232-8ca8-b835674667c3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200514_RoganGaal_Cecilia_tihanyi_nyaralo_Rogan_Antal","timestamp":"2020. május. 14. 05:55","title":"Rogán-Gaál Cecília vett egy tihanyi nyaralót, Rogán Antal albérletben lakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az olimpia és a foci-Eb tiszteletére kibocsátandó emlékérmék az események halasztása miatt átkerültek a 2021-es programba, és „konzultációs javaslat” alapján érmét kap a vadászkiállítás, nem is akármilyent. ","shortLead":"Az olimpia és a foci-Eb tiszteletére kibocsátandó emlékérmék az események halasztása miatt átkerültek a 2021-es...","id":"20200514_A_Semjenfele_vadaszkiallitas_ermeje_nagyobb_es_kulonlegesebb_lesz_mint_az_olimpiae","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b3e55c-21bf-4a9e-922b-f47adf30bb30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_A_Semjenfele_vadaszkiallitas_ermeje_nagyobb_es_kulonlegesebb_lesz_mint_az_olimpiae","timestamp":"2020. május. 14. 11:33","title":"A Semjén-féle vadászkiállítás érméje nagyobb és különlegesebb lesz, mint az olimpiáé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Teslák egyik legnagyobb mutatványa az önvezetés, aminek alapfeltétele a villámgyors reagálás is. ","shortLead":"A Teslák egyik legnagyobb mutatványa az önvezetés, aminek alapfeltétele a villámgyors reagálás is. ","id":"20200514_Teszt_Gyorsabban_reagal_mint_a_Tesla_Autopilot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bcc1f0-885a-4327-bc7c-c1b26bb2a812","keywords":null,"link":"/cegauto/20200514_Teszt_Gyorsabban_reagal_mint_a_Tesla_Autopilot","timestamp":"2020. május. 15. 10:12","title":"Most tesztelheti magát: gyorsabb, mint a Tesla Autopilot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e4d9976-cb71-424b-9201-79137585f733","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez a járvány sem volt elég arra, hogy a szembenállás megszűnjön, mert túl mélyen gyökerezik -–mondja Kemény Dénes a politikai vitákról. A sportot is komolyan megtépázta a koronavírus, de szerinte hamarosan újra meccseket játszanak majd. \"Hévizen nem oroszul fognak beszélni\" – szemléltette, hogy milyen változásokat vár a turizmusban a háromszoros olimpiai bajnok edző. ","shortLead":"Ez a járvány sem volt elég arra, hogy a szembenállás megszűnjön, mert túl mélyen gyökerezik -–mondja Kemény Dénes...","id":"20200513_Kemeny_Denes_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e4d9976-cb71-424b-9201-79137585f733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca95fcae-3493-48c9-930b-0263a2d532ec","keywords":null,"link":"/360/20200513_Kemeny_Denes_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 13. 18:30","title":"Kemény Dénes a Home office-ban: \"Ezt túl fogja élni a nemzetközi sport\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lúgos orvos áldozata megszólalt az után, hogy pénzbüntetésre ítélték a támadójának hamisan tanúskodó titkárnőjét.","shortLead":"A lúgos orvos áldozata megszólalt az után, hogy pénzbüntetésre ítélték a támadójának hamisan tanúskodó titkárnőjét.","id":"20200514_renner_erika_titkarno_hamis_tanuzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826e69ff-72b5-4317-81de-67b8e2b6cd3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_renner_erika_titkarno_hamis_tanuzas","timestamp":"2020. május. 14. 18:17","title":"Renner: Hát, ha csak ennyi, akkor még meg is éri hamisan tanúzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0b094e-16ac-4c90-9eaf-e02e1ba129df","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A befolyásos Eurasia Group tanácsadó és elemző cég alapító-elnöke szerint a magyar kormány politikája aláássa a biztonságot és a bizalmat, ami a befektetőknek kell. Interjú.","shortLead":"A befolyásos Eurasia Group tanácsadó és elemző cég alapító-elnöke szerint a magyar kormány politikája aláássa...","id":"20200513_Ian_Bremmer_Orban_megfogadta_hogy_sose_hagyjon_karba_veszni_egy_jo_kis_valsagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f0b094e-16ac-4c90-9eaf-e02e1ba129df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e44f0ca-6992-4359-ac7d-a0a74a5d0a54","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Ian_Bremmer_Orban_megfogadta_hogy_sose_hagyjon_karba_veszni_egy_jo_kis_valsagot","timestamp":"2020. május. 13. 16:35","title":"Ian Bremmer: Orbán megfogadta a tanácsot, hogy sose hagyjon kárba veszni egy jó kis válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]