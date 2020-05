Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cfaa0a8-0376-4fb6-a0ae-c588ad9b42f3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Quaestor-botrány főszereplőjének személyi titkára mindenkit beperelt, aki írt róla. Minden pert elveszített. Az Alkotmánybíróság is csak egy dologban adott neki igazat: a nevét nem kellett volna közölniük a lapoknak. Igaz, emiatt megsemmisített hat kúriai ítéletet.","shortLead":"A Quaestor-botrány főszereplőjének személyi titkára mindenkit beperelt, aki írt róla. Minden pert elveszített...","id":"20200529_tarsoly_csaba_questor_alkotmanybirosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cfaa0a8-0376-4fb6-a0ae-c588ad9b42f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5dcd3e-5830-49f7-8d72-b6cd6e7d9403","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_tarsoly_csaba_questor_alkotmanybirosag","timestamp":"2020. május. 29. 17:22","title":"Tarsoly Csaba titkárának csak a nevét nem lett volna szabad közzétenni – mondta ki az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71634085-cf84-4907-a39d-1e18dffd9d0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiss Dávid elismerést és jutalmat kapott Budapest rendőrfőkapitányától.","shortLead":"Kiss Dávid elismerést és jutalmat kapott Budapest rendőrfőkapitányától.","id":"20200528_pizzafutar_kituntetes_kiss_david_budapest_amokfuto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71634085-cf84-4907-a39d-1e18dffd9d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1fc6589-cb89-4129-aa06-7bf215fe08b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_pizzafutar_kituntetes_kiss_david_budapest_amokfuto","timestamp":"2020. május. 28. 22:03","title":"Kitüntették a pizzafutárt, aki saját robogójával állított meg egy ámokfutót Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865ca4d7-6ac6-4e30-b674-a6fe4d984081","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A helyi Fidesz “gagyi vásári színhelyt” lát a pavilonokban, a polgármester szerint a koronavírus miatti bevételkiesést és a kormányzati elvonásokat próbálják így kompenzálni.","shortLead":"A helyi Fidesz “gagyi vásári színhelyt” lát a pavilonokban, a polgármester szerint a koronavírus miatti bevételkiesést...","id":"20200529_Bodevaros_miatt_tiltakozik_a_budavari_Fidesz_V_Naszaly_Marta_polgarmester_az_elvonasokat_okolja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=865ca4d7-6ac6-4e30-b674-a6fe4d984081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa771b8-db10-4345-bb17-469edb12908f","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Bodevaros_miatt_tiltakozik_a_budavari_Fidesz_V_Naszaly_Marta_polgarmester_az_elvonasokat_okolja","timestamp":"2020. május. 29. 19:14","title":"Bódéváros miatt tiltakozik a budavári Fidesz - a polgármester az elvonásokat okolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef30b4ac-b670-403a-818b-db9ae9db1908","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat felépülhet, de maradandóak lehetnek a sérülései. A felelősöket elbocsátották.","shortLead":"Az áldozat felépülhet, de maradandóak lehetnek a sérülései. A felelősöket elbocsátották.","id":"20200529_szigetvari_korhaz_muhiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef30b4ac-b670-403a-818b-db9ae9db1908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24fb3769-3e5a-419e-aa5c-2c30e9f22641","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_szigetvari_korhaz_muhiba","timestamp":"2020. május. 29. 16:16","title":"Szigetvári műhiba: hiányzó felirat miatt cserélhették össze a sóoldatot a fertőtlenítővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628df3db-851c-40e1-99b6-05295b881652","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem kell rosszindulat, elég egy kis figyelmetlenség vagy műszaki hiba, hogy halálos kórokozó jusson ki egy kutatóhelyről – derül ki az utóbbi fél évszázad mikrobiológiai bakijaiból.","shortLead":"Nem kell rosszindulat, elég egy kis figyelmetlenség vagy műszaki hiba, hogy halálos kórokozó jusson ki...","id":"20200529_laborbalesetek_koronavirus_anthrax_himlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=628df3db-851c-40e1-99b6-05295b881652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86833343-1e51-48b3-a4cd-96dc0c12c1e4","keywords":null,"link":"/360/20200529_laborbalesetek_koronavirus_anthrax_himlo","timestamp":"2020. május. 29. 11:00","title":"Laborból szabadult ránk a koronavírus? Nem tudni, de volt már jó pár példa ilyesmire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976db629-f9d4-40fd-a6ff-363383a4d599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szülők, nagyszülők tudása, családi történetei, emlékei kincsek, melyeket érdemes lehet megőrizni. Ráadásul idősebb szerettünk élettörténetének rögzítése különleges közös program is lehet. A téma ritkán – talán túl ritkán – kerül elő, most a Doro svéd szeniortelefon-gyártó hívta fel rá a figyelmet közleményében. A vállalat több olyan emberi és technikai tanácsot összegyűjtött, melyek segíthetik az emlékek megőrzését, átmentését a következő generációk számára.","shortLead":"A szülők, nagyszülők tudása, családi történetei, emlékei kincsek, melyeket érdemes lehet megőrizni. Ráadásul idősebb...","id":"20200530_csaladi_emlekek_tortenetek_rogzitese_doro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=976db629-f9d4-40fd-a6ff-363383a4d599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7557a5-2f52-42a8-9904-6b8f339295e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_csaladi_emlekek_tortenetek_rogzitese_doro","timestamp":"2020. május. 30. 10:03","title":"Hasznos tanácsok: így rögzítse nagyszülei emlékeit, hogy bármikor visszahallgathassa őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52132009-2b85-4002-9a8a-21814de86404","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Tüntetést, zavargást és fosztogatást váltott ki több amerikai nagyvárosban, hogy egy fehér rendőr brutális intézkedése nyomán meghalt egy afroamerikai, ami fölélesztette a társadalmi egyenlőtlenség és a jogi megkülönböztetés miatt lappangó indulatokat a fekete közösségben, de a tiltakozók messze nem csak feketék. A rendőr ellen vádat emeltek, de nem lesz egyszerű bizonyítani a szándékosságot.","shortLead":"Tüntetést, zavargást és fosztogatást váltott ki több amerikai nagyvárosban, hogy egy fehér rendőr brutális intézkedése...","id":"20200530_Zavargasok_Amerikaban_halalos_rendori_intezkedes_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52132009-2b85-4002-9a8a-21814de86404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa5aa8f-a219-4fbf-bfaf-fcdee5b0b41c","keywords":null,"link":"/360/20200530_Zavargasok_Amerikaban_halalos_rendori_intezkedes_miatt","timestamp":"2020. május. 30. 16:15","title":"Martin Luther King idejébe kell visszamennünk, ha meg akarjuk érteni, mi zajlik Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94b5d72-0202-40c3-95d5-d4d348ccd433","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Varga-Damm Andrea nemrég még elnöknek indult volna, Sneider Tamás pedig egykori pártvezérként gondolta úgy, inkább függetlenként folytatja. Egyesek szerint lehetnek még távozók, de Jakab Péter elnök nem velük, hanem a kormányváltással foglalkozna már.\r

","shortLead":"Varga-Damm Andrea nemrég még elnöknek indult volna, Sneider Tamás pedig egykori pártvezérként gondolta úgy, inkább...","id":"20200529_Kiment_a_mosdoba_majd_tavozott_Jobbikbol_frakciojabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a94b5d72-0202-40c3-95d5-d4d348ccd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b379b8-3d1f-4145-bd6b-14e07b3aace3","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Kiment_a_mosdoba_majd_tavozott_Jobbikbol_frakciojabol","timestamp":"2020. május. 29. 14:30","title":"Kiment a mosdóba, majd távozott a Jobbik frakciójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]