Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0de870be-941e-46b6-b17b-79fde61e686c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta várnak a felhasználók egy, a Netflix-tartalmak letöltését kísérő könnyítésre. A legújabb frissítés magával hozhatja ezt.","shortLead":"Régóta várnak a felhasználók egy, a Netflix-tartalmak letöltését kísérő könnyítésre. A legújabb frissítés magával...","id":"20200602_netflix_letoltes_kozbeni_filmezes_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0de870be-941e-46b6-b17b-79fde61e686c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af3724f-6a3f-4ee7-ae61-1ce88ec71f03","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_netflix_letoltes_kozbeni_filmezes_frissites","timestamp":"2020. június. 02. 13:03","title":"Kitalált valamit a Netflix, hogy élvezetesebb legyen a letöltés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77759dc-2011-4474-9d54-1343269df88c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A különleges illatok demokratizálásaként is felfoghatók a parfümük kedvező árú másolatai.","shortLead":"A különleges illatok demokratizálásaként is felfoghatók a parfümük kedvező árú másolatai.","id":"202012__parfummasolatok__uresebb_de_olcsobb__tiltott_listak__ki_lehet_szagolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a77759dc-2011-4474-9d54-1343269df88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6179fa-b4dd-42b8-a857-07429bb5e224","keywords":null,"link":"/360/202012__parfummasolatok__uresebb_de_olcsobb__tiltott_listak__ki_lehet_szagolni","timestamp":"2020. június. 01. 11:00","title":"Luxusillat megfizethető áron: olcsóbb másolatok forgatják fel a parfümipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt egy hétben senki sem hunyt el a koronavírus okozta fertőzés következtében Spanyolország hat tartományában, köztük a Baleár-szigeteken, Kantábriában és Murciában, valamint a két észak-afrikai exklávéban, Ceutában és Melillában - derült ki a spanyol egészségügyi minisztérium hétfői tájékoztatásából.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben senki sem hunyt el a koronavírus okozta fertőzés következtében Spanyolország hat tartományában...","id":"20200601_Spanyolorszag_hat_tartomanyaban_egy_hete_nem_hunyt_el_senki_a_fertozesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2418cda3-5008-4afc-84eb-9100d6df327d","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Spanyolorszag_hat_tartomanyaban_egy_hete_nem_hunyt_el_senki_a_fertozesben","timestamp":"2020. június. 01. 20:12","title":"Spanyolország hat tartományában egy hete nem hunyt el senki a fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a37b5c-53ba-4209-9435-9b739802e3cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Legutóbb a párizsi Diadalív becsomagolásán dolgozott, de azt a járvány miatt elhalasztották.","shortLead":"Legutóbb a párizsi Diadalív becsomagolásán dolgozott, de azt a járvány miatt elhalasztották.","id":"20200601_christo_csomagolo_muvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a37b5c-53ba-4209-9435-9b739802e3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83100b40-8b09-41f4-a890-e25376f6edbf","keywords":null,"link":"/elet/20200601_christo_csomagolo_muvesz","timestamp":"2020. június. 01. 10:38","title":"Meghalt Christo, a világhírű bolgár csomagolóművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff29ebf-43c5-48c3-a134-cf6bd901b8e0","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia egyik lehetséges alkalmazási területe, hogy az emberi munkaerőt kiváltva végezzen bizonyos feladatokat. A Microsoft most tartalommenedzseri részlegén cserél hús-vér munkatársakat gépre, szoftverre.","shortLead":"A mesterséges intelligencia egyik lehetséges alkalmazási területe, hogy az emberi munkaerőt kiváltva végezzen bizonyos...","id":"20200602_microsoft_news_msn_com_mesterseges_intelligencia_szoftver_robot_munkahely_elbocsatas_leepites_tartalomkeszites_hirgyujto_oldalak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ff29ebf-43c5-48c3-a134-cf6bd901b8e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9029cd6-f61e-4adf-b667-519ec0fc45fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_microsoft_news_msn_com_mesterseges_intelligencia_szoftver_robot_munkahely_elbocsatas_leepites_tartalomkeszites_hirgyujto_oldalak","timestamp":"2020. június. 02. 07:33","title":"Köszi az eddigi munkád, holnaptól inkább egy program csinálja – újságírókat küld el a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d2cd3c-ec88-4946-8aab-abb86ae2f47b","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Keddtől kinyitnak az iskolák: ügyeletet, illetve szükség esetén felzárkóztató órákat kell tartani. Tanárokkal és szülőkkel beszélve úgy tűnik, nagy tömeg nem lesz a tantermekben. A nyári táborokról még nem döntöttek, de sok család ezeket is inkább kihagyná.","shortLead":"Keddtől kinyitnak az iskolák: ügyeletet, illetve szükség esetén felzárkóztató órákat kell tartani. Tanárokkal és...","id":"20200601_iskola_digitalis_oktatas_nyari_tabor_koronavirus_iskolanyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61d2cd3c-ec88-4946-8aab-abb86ae2f47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da47791-16d6-4ba7-8035-8303cfb31b29","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_iskola_digitalis_oktatas_nyari_tabor_koronavirus_iskolanyitas","timestamp":"2020. június. 01. 07:00","title":" Belépés csak maszkban: fura időszak kezdődik kedden az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke levonta a válságkezelés tanulságait. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke levonta a válságkezelés tanulságait. ","id":"20200602_Matolcsy_Gyorgy_meg_nem_lat_rendszerszintu_valsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060de725-718b-447e-870e-c3d679b60a41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Matolcsy_Gyorgy_meg_nem_lat_rendszerszintu_valsagot","timestamp":"2020. június. 02. 14:46","title":"Matolcsy György: Nem szabad uniós hitellel kezelni a válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c418588f-35ea-427d-8882-236fb3364fe5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A narválok hangját rendkívül nehéz rögzíteni, mert a Jeges-tenger mélyén, igen zajos környezetben élnek. Most mégis sikerült.","shortLead":"A narválok hangját rendkívül nehéz rögzíteni, mert a Jeges-tenger mélyén, igen zajos környezetben élnek. Most mégis...","id":"20200602_narval_tengeri_eloleny_kutatas_narval_hangja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c418588f-35ea-427d-8882-236fb3364fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01367ee2-3a4f-446e-b4f0-3958b890453a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_narval_tengeri_eloleny_kutatas_narval_hangja","timestamp":"2020. június. 02. 17:03","title":"Szinte sosem sikerül, most mégis: rögzítették, hogyan „beszélgetnek” a narválok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]