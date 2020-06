Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c5713ba-2a2e-48e2-ab8e-c2e84eea34f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három köztéri szemeteskuka, egy buszmegálló fából készült oldala, illetve az építményre szerelt ereszcsatorna látta kárát a randalírozásnak. ","shortLead":"Három köztéri szemeteskuka, egy buszmegálló fából készült oldala, illetve az építményre szerelt ereszcsatorna látta...","id":"20200601_Az_utcan_tortzuzott_a_14_eves_fiu_miutan_osszeveszett_a_baratnojevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c5713ba-2a2e-48e2-ab8e-c2e84eea34f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0e6a30-a225-4474-bebb-2b64a64435d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Az_utcan_tortzuzott_a_14_eves_fiu_miutan_osszeveszett_a_baratnojevel","timestamp":"2020. június. 01. 19:30","title":"Az utcán tört-zúzott a 14 éves fiú, miután összeveszett a barátnőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A turizmusban és a vendéglátásban dolgozókat érintené.","shortLead":"A turizmusban és a vendéglátásban dolgozókat érintené.","id":"20200602_koronavirus_bertamogatas_program_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14adac65-9e9e-4019-a55e-33a6b7399b18","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_koronavirus_bertamogatas_program_kormany","timestamp":"2020. június. 02. 17:05","title":"Újabb bértámogatási program indításán gondolkodik a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680d143e-4bd3-4920-aab1-3209ee8418de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy fiatal hosszúszárnyú bálna úszott fel az óceánból a kanadai Szent Lőrinc-folyón és néhány napja Montreal közelében tartózkodik.","shortLead":"Egy fiatal hosszúszárnyú bálna úszott fel az óceánból a kanadai Szent Lőrinc-folyón és néhány napja Montreal közelében...","id":"20200601_Balna_tevedt_Montrealba_persze_hogy_lefilmeztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=680d143e-4bd3-4920-aab1-3209ee8418de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6cd8e8-97cd-499d-b116-10b1f78cf728","keywords":null,"link":"/elet/20200601_Balna_tevedt_Montrealba_persze_hogy_lefilmeztek","timestamp":"2020. június. 01. 16:59","title":"Bálna tévedt Montrealba, persze hogy lefilmezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ez a kérdés perzseli fel épp az Egyesült Államokat – a történelem során már sokadszorra. A Black Lives Matter hosszú ideje hívószava az amerikai közéletnek. De miért olyan nehéz megérteni? Vélemény.","shortLead":"Ez a kérdés perzseli fel épp az Egyesült Államokat – a történelem során már sokadszorra. A Black Lives Matter hosszú...","id":"20200602_Mit_szamit_a_feketek_elete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ee7f47-6ec3-445b-8cd4-304fc75e5ed0","keywords":null,"link":"/elet/20200602_Mit_szamit_a_feketek_elete","timestamp":"2020. június. 02. 05:00","title":"Mit számít a feketék élete?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9cb272-8d56-4831-bd48-9e0e6c0e67cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatja múlt héten kezdett erősödését a forint pünkösdhétfőn is, már 345 alatt jár az euróval szemben. ","shortLead":"Folytatja múlt héten kezdett erősödését a forint pünkösdhétfőn is, már 345 alatt jár az euróval szemben. ","id":"20200601_Renduletlenul_erosodik_a_forint__egyelore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be9cb272-8d56-4831-bd48-9e0e6c0e67cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e98f8c2-7a1e-4305-96ed-5aeb729fe71d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200601_Renduletlenul_erosodik_a_forint__egyelore","timestamp":"2020. június. 01. 18:37","title":"Rendületlenül erősödik a forint - egyelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8b8950-0c35-4bb8-8703-7f9f9d914b28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rakéta elstartolásának perceiben nem csak odakint van érdekes látnivaló. Beszédesek az irányítóközpont arcai is.","shortLead":"Egy rakéta elstartolásának perceiben nem csak odakint van érdekes látnivaló. Beszédesek az irányítóközpont arcai is.","id":"20200601_spacex_crew_dragon_start_nasa_iranyitokozpont_kennedy_space_center","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f8b8950-0c35-4bb8-8703-7f9f9d914b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"456ad8a4-e189-4d13-bed2-0072fe2a14f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_spacex_crew_dragon_start_nasa_iranyitokozpont_kennedy_space_center","timestamp":"2020. június. 01. 10:03","title":"Remény és büszkeség: arcok a NASA irányítóterméből – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4281099b-0dbd-4714-8f34-efacd68e1363","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A mostani helyzetben sokunkat rémálmok gyötrik. Ám nem kell szenvednünk tőlük, ha megismerjük funkciójukat, tanulhatunk is belőlük. Nógrádi Csilla pszichológus cikke.","shortLead":"A mostani helyzetben sokunkat rémálmok gyötrik. Ám nem kell szenvednünk tőlük, ha megismerjük funkciójukat, tanulhatunk...","id":"20200602_Furcsa_de_remalmaink_hasznosak_is_lehetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4281099b-0dbd-4714-8f34-efacd68e1363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c7ade9-a10b-43fa-becc-ff41939f0f28","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200602_Furcsa_de_remalmaink_hasznosak_is_lehetnek","timestamp":"2020. június. 02. 08:15","title":"Furcsa, de a rémálmaink hasznosak is lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b58696e-0896-4108-9626-2693738d61df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új ebolajárványgóc alakult ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban a nyugati Mbandaka városában, amely több mint ezer kilométerre található az ország keleti felében lévő góctól - jelentette be hétfőn Eteni Longondo egészségügyi miniszter Kinshasában.","shortLead":"Új ebolajárványgóc alakult ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban a nyugati Mbandaka városában, amely több mint ezer...","id":"20200601_Terjed_az_ebola_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b58696e-0896-4108-9626-2693738d61df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf620740-6d14-4d49-908b-2ebed343abcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Terjed_az_ebola_is","timestamp":"2020. június. 01. 17:31","title":"Terjed az ebola is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]