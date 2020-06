Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5e90eb3-71ab-4396-b22a-3d7aca6958e6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nemrég megjelent, új nemzeti biztonsági stratégiáról ír e heti számában a HVG.","shortLead":"A nemrég megjelent, új nemzeti biztonsági stratégiáról ír e heti számában a HVG.","id":"20200603_Hivatalos_kormanystrategia_hitet_tettek_az_EU_mellett_es_erzekelik_az_orosz_fenyegetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5e90eb3-71ab-4396-b22a-3d7aca6958e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f039f812-ae5b-4de1-92d3-7cad95385cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Hivatalos_kormanystrategia_hitet_tettek_az_EU_mellett_es_erzekelik_az_orosz_fenyegetest","timestamp":"2020. június. 03. 12:37","title":"Az orbáni pávatánc bizonyítéka: hitet tett a kormány az EU mellett ,és érzékelik az orosz fenyegetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magántulajdonú praxisjoghoz nem nyúlnának. ","shortLead":"A magántulajdonú praxisjoghoz nem nyúlnának. ","id":"20200603_allam_haziorvosi_ellatas_kotelezo_allamositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e3b4f6-61b7-4e2c-b864-9e60649e23a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_allam_haziorvosi_ellatas_kotelezo_allamositas","timestamp":"2020. június. 03. 13:09","title":"Beszállhat az állam a háziorvosi ellátásba, de kötelező államosítás nem várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937fc079-7fe9-4778-ae40-3b8ce2ba90cc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"És mi az az HBO Max? Ezekre a kérdésekre is válaszokat adunk heti streaming ajánlónkban. Megnéztük a Netflix nagy dobásnak szánt új vígjátéksorozatát és az HBO könnyedebb műfajú alkotásainak első hírnökét. ","shortLead":"És mi az az HBO Max? Ezekre a kérdésekre is válaszokat adunk heti streaming ajánlónkban. Megnéztük a Netflix nagy...","id":"20200603_Stream360_Miert_nem_vicces_az_Urhadosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=937fc079-7fe9-4778-ae40-3b8ce2ba90cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf61a688-a718-4a18-8b5a-6a4aac73e6d1","keywords":null,"link":"/360/20200603_Stream360_Miert_nem_vicces_az_Urhadosztaly","timestamp":"2020. június. 04. 17:00","title":"Stream360: Miért nem vicces az Űrhadosztály?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év három hónapjában jóval kevesebb telefont vettek az európaiak, mint egy évvel korábban. Nemcsak az összesen eladott darabszám változott jelentősen, az egyes gyártók részesedésében is számottevő formálódás figyelhető meg. A legnagyobb vesztes a Huawei, melynek helyére, úgy tűnik, sikerrel pályázik a Xiaomi.","shortLead":"Az idei év három hónapjában jóval kevesebb telefont vettek az európaiak, mint egy évvel korábban. Nemcsak az összesen...","id":"20200604_counterpoint_okostelefon_eladasok_koronavirus_jarvany_2020_q1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962b76e6-e1c6-473d-b512-adff11a6bc73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_counterpoint_okostelefon_eladasok_koronavirus_jarvany_2020_q1","timestamp":"2020. június. 04. 15:03","title":"Bezuhantak a mobileladások Európában – a Huawei a nagy vesztes, a Xiaomi nagyon jön fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca3a2c0-20a1-44bd-b8e3-473de4c7dcf2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Scheer Sándor és társai ebben az ágazatban most is jelentős szereplők, például ott voltak a Fradi stadionjának építésénél is.","shortLead":"Scheer Sándor és társai ebben az ágazatban most is jelentős szereplők, például ott voltak a Fradi stadionjának...","id":"202023_firetron_tuzkozeli_biztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ca3a2c0-20a1-44bd-b8e3-473de4c7dcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de818c7-6009-4d76-8f83-661716551c13","keywords":null,"link":"/360/202023_firetron_tuzkozeli_biztonsag","timestamp":"2020. június. 04. 15:30","title":"Újabb villanyszereléssel is foglalkozó cégbe szállt be a Market Zrt. alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7103d38-5ceb-4f2a-abba-e6ca684e806f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó leleplezte nagyméretű négyajtós kupéjának ráncfelvarrt változatát.","shortLead":"A stuttgarti gyártó leleplezte nagyméretű négyajtós kupéjának ráncfelvarrt változatát.","id":"20200604_ovatosan_frissult_fel_a_mercedes_cls","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7103d38-5ceb-4f2a-abba-e6ca684e806f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cdb85c-231d-4c4d-993e-a481e5b4a9b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_ovatosan_frissult_fel_a_mercedes_cls","timestamp":"2020. június. 04. 07:59","title":"Óvatosan frissült fel a Mercedes CLS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6da41a2-c316-4d8b-8710-e1eef9c3283f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A migránsprobléma ilyenkor senkit nem érdekel, de a politikus más döntéseit is megkérdőjelezik az olaszok.","shortLead":"A migránsprobléma ilyenkor senkit nem érdekel, de a politikus más döntéseit is megkérdőjelezik az olaszok.","id":"20200604_Nem_tett_jot_Matteo_Salvini_nepszerusegenek_a_koronavirusjarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6da41a2-c316-4d8b-8710-e1eef9c3283f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f960a19-3c37-46a9-984d-eb4ed8ef0cc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Nem_tett_jot_Matteo_Salvini_nepszerusegenek_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. június. 04. 14:25","title":"Nem tett jót Matteo Salvini népszerűségének a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948c2878-6e43-489d-b1b7-691b799346fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly felháborodást váltott ki egy nemrégiben benyújtott szövetségi tervezet, amely jelentősen korlátozná a motorosok lehetőségeit éppen a hétvégéken és ünnepnapokon, miközben a legtöbben lényegében csak ilyenkor használják a járműveiket. ","shortLead":"Komoly felháborodást váltott ki egy nemrégiben benyújtott szövetségi tervezet, amely jelentősen korlátozná a motorosok...","id":"20200604_Betiltanak_a_vasarnapi_es_unnepnapi_motorozast_a_nemetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=948c2878-6e43-489d-b1b7-691b799346fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd29534f-5b3f-4951-834c-b265d97e7e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_Betiltanak_a_vasarnapi_es_unnepnapi_motorozast_a_nemetek","timestamp":"2020. június. 04. 12:30","title":"Betiltanák a vasárnapi és ünnepnapi motorozást a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]