[{"available":true,"c_guid":"d1669242-9c17-465f-95bf-668ebad5687b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már egészen fiatal koruktól speciális diétára fognák a szarvasmarhákat.","shortLead":"Már egészen fiatal koruktól speciális diétára fognák a szarvasmarhákat.","id":"20200610_tehen_etrend_metan_uveghazhatasugaz_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1669242-9c17-465f-95bf-668ebad5687b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202f1ed7-f32f-4293-9d36-d2154b5f64ca","keywords":null,"link":"/zhvg/20200610_tehen_etrend_metan_uveghazhatasugaz_klimavaltozas","timestamp":"2020. június. 10. 18:02","title":"Változtatnának a tehenek étrendjén, hogy kevesebb metánt bocsássanak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df304ab7-08a4-48d5-ad9d-b629ab30fa5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár 20 ezer ilyen kocsi közlekedik a magyar utakon.","shortLead":"Immár 20 ezer ilyen kocsi közlekedik a magyar utakon.","id":"20200611_zold_rendszamos_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df304ab7-08a4-48d5-ad9d-b629ab30fa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc43b0ac-6e77-4da1-9a09-0a995fc80cd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_zold_rendszamos_auto","timestamp":"2020. június. 11. 11:22","title":"Újabb mérföldkőhöz érkeztek a magyar zöld rendszámos autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5753cd4-0c5c-4646-9cc9-33ede3611579","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 7. rész.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200610_Trianon_Kimondva__Hetedik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5753cd4-0c5c-4646-9cc9-33ede3611579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eccd86b-51b9-47d1-a621-09af166d58b5","keywords":null,"link":"/360/20200610_Trianon_Kimondva__Hetedik_resz","timestamp":"2020. június. 10. 19:00","title":"Trianon. Kimondva – Jászai Mari Hazaárulás című írását felolvassa: Csákányi Eszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d334168-e629-4ea4-8574-76725ff2fe83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új családi autó alig 3,6 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"Ez az új családi autó alig 3,6 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra.","id":"20200611_621_loeros_sportkombikent_tamad_az_uj_5os_BMW","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d334168-e629-4ea4-8574-76725ff2fe83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1d0ef0-c86b-4568-a8a0-9449ce1c5968","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_621_loeros_sportkombikent_tamad_az_uj_5os_BMW","timestamp":"2020. június. 11. 09:21","title":"621 lóerős sportkombiként támad a megújult 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átalakul a felhasználók egy része által imádott funkció, amit mások a Messenger telepítése után azonnal ki szoktak kapcsolni. Kezesebbek, személyre szabhatóbbak lesznek a buborékként felugró beszélgetések.","shortLead":"Átalakul a felhasználók egy része által imádott funkció, amit mások a Messenger telepítése után azonnal ki szoktak...","id":"20200611_android_11_funkciok_buborek_facebook_messenger_chat_heads_chatfejek_uzenetkuldes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160f9a1e-ac84-4958-9972-b58b2aee6d58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_android_11_funkciok_buborek_facebook_messenger_chat_heads_chatfejek_uzenetkuldes","timestamp":"2020. június. 11. 09:03","title":"Megváltozik a Facebook Messenger az androidos telefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közösségi oldalt 1,2 milliárd forintra büntette a versenyhivatal, a GVH-elnök szerint Zuckerbergék „határidőben és önként” fizettek. A hivatal döntését ugyanakkor vitatják.","shortLead":"A közösségi oldalt 1,2 milliárd forintra büntette a versenyhivatal, a GVH-elnök szerint Zuckerbergék „határidőben és...","id":"20200610_gvh_buntetes_birsag_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4d1b3f-0fc1-4ec6-8acb-341b8cc90a33","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_gvh_buntetes_birsag_facebook","timestamp":"2020. június. 10. 12:00","title":"Milliárdos büntetést fizetett a GVH-nak a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39be6f24-38bf-4e8e-8fb2-3fd0bc95deab","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egész Közép-Európára ki akarja terjeszteni a kormány a műemlékvédelmet, miközben annak itthon már felelős hatósága sincs, de az nem derül ki a törvényjavaslatból, hogy ebben hogyan működnének együtt a többi érintett állammal. Mindenesetre vagyonelemeket is adnak az alapítványnak, és ezé lesz egyebek mellett a 9 millió euróért megvásárolt szlovéniai wellnessközpont profitja.","shortLead":"Egész Közép-Európára ki akarja terjeszteni a kormány a műemlékvédelmet, miközben annak itthon már felelős hatósága...","id":"20200610_Rejtelyes_kozepeuropai_muemlekvedelmi_alapitvanyt_hoz_letre_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39be6f24-38bf-4e8e-8fb2-3fd0bc95deab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc48929-6ffd-4dca-85b8-88afd17ff7fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Rejtelyes_kozepeuropai_muemlekvedelmi_alapitvanyt_hoz_letre_a_kormany","timestamp":"2020. június. 10. 15:11","title":"Szlovéniai wellnessközpontból táplálkozna a kormány rejtélyes műemlékvédelmi alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden jól alakul, számos régebbi iPhone-ra is tölthető lesz az Apple mobil operációs rendszerének legújabb, 14-es kiadása.","shortLead":"Ha minden jól alakul, számos régebbi iPhone-ra is tölthető lesz az Apple mobil operációs rendszerének legújabb, 14-es...","id":"20200610_ios_14_frissites_kompatibilis_iphone_6s_6s_plus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecad1f2a-9432-4f6c-845d-ce4cd840583f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_ios_14_frissites_kompatibilis_iphone_6s_6s_plus","timestamp":"2020. június. 10. 10:33","title":"Igen jó hírt kaptak a régi iPhone-tulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]