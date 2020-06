Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belföldi turizmust szeretné támogatni a MÁV a vonatszolgáltatás javításával. A Balatonhoz több vonat is indul a hétvégétől, de más turisztikailag fontos térség – például az őrség több települése – egyelőre vasúti kapcsolat nélkül marad.","shortLead":"A belföldi turizmust szeretné támogatni a MÁV a vonatszolgáltatás javításával. A Balatonhoz több vonat is indul...","id":"20200619_MAV_nyari_menetrend_Tobb_vonat_jar_majd_a_Balatonhoz_de_az_Orsegbe_alig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fbbb11-1ac5-4d5b-aac4-f1c4a0cab005","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_MAV_nyari_menetrend_Tobb_vonat_jar_majd_a_Balatonhoz_de_az_Orsegbe_alig","timestamp":"2020. június. 19. 19:18","title":"Több vonat jár majd a Balatonhoz, de az Őrségbe alig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bármit is jelent a magyar popkultúra társadalmasítása, Demeter feladata lett.","shortLead":"Bármit is jelent a magyar popkultúra társadalmasítása, Demeter feladata lett.","id":"20200620_Demeter_Szilard_feladata_lett_a_magyar_popzene_megujitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8b7d46-ee90-4148-8ffe-baba5bdde3c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Demeter_Szilard_feladata_lett_a_magyar_popzene_megujitasa","timestamp":"2020. június. 20. 08:20","title":"Demeter Szilárd feladata lett a magyar popzene megújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99055329-b356-44ab-95ac-637a94b45756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leáldozóban volt az iparág csillaga, most mégis rekordbevételre és profitra számíthatnak a gyártók.","shortLead":"Leáldozóban volt az iparág csillaga, most mégis rekordbevételre és profitra számíthatnak a gyártók.","id":"20200619_plexi_iparag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99055329-b356-44ab-95ac-637a94b45756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a72a897-a981-42ed-ab44-0f257099ebdf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_plexi_iparag_koronavirus","timestamp":"2020. június. 19. 17:06","title":"A koronavírus menthette meg a plexigyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf459cf-c309-4ed4-8a66-3b37b7ce8ba1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lefújták a veszélyhelyzetet, egyre közelebb járunk a teljes újranyitáshoz; a Lánchíd és a tűzijáték miatt veszett össze a főváros a kormánnyal; sorra vizsgálják felül a cégek a rasszizmus gyanújába került márkaneveiket és logókat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Lefújták a veszélyhelyzetet, egyre közelebb járunk a teljes újranyitáshoz; a Lánchíd és a tűzijáték miatt veszett össze...","id":"20200621_Es_akkor_lanchid_budapest_veszelyhelyzet_tata_ingatlanok_oltoanyag_tuzijatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edf459cf-c309-4ed4-8a66-3b37b7ce8ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed045b60-33e6-404d-9c3a-09fb26bd839b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Es_akkor_lanchid_budapest_veszelyhelyzet_tata_ingatlanok_oltoanyag_tuzijatek","timestamp":"2020. június. 21. 07:55","title":"És akkor csontvázak helyett a Lánchíd esik ki a szekrényből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy gazdaságkutató intézet szerint az eddigi számítások figyelmen kívül hagyják az elektromos áram iránti megnövekedett igényt.","shortLead":"Egy gazdaságkutató intézet szerint az eddigi számítások figyelmen kívül hagyják az elektromos áram iránti megnövekedett...","id":"20200621_Noveli_a_karosanyagkibocsatast_az_elektromos_mobilitasra_valo_atallas_eroltetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cf130e-3d81-4ac5-8a14-3ddf9997501d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_Noveli_a_karosanyagkibocsatast_az_elektromos_mobilitasra_valo_atallas_eroltetese","timestamp":"2020. június. 21. 10:18","title":"Növeli a károsanyag-kibocsátást az elektromos mobilitásra való átállás erőltetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét éve nem sérültek olyan gyakran a munkavállalói jogok, mint 2020-ban, a helyzet pedig már a koronavírus okozta válság előtt is romlott.","shortLead":"Hét éve nem sérültek olyan gyakran a munkavállalói jogok, mint 2020-ban, a helyzet pedig már a koronavírus okozta...","id":"20200619_munkavallalok_jogai_nemzetkozi_szakszervezeti_szovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22efc6e0-e25b-45c8-8e86-497affecb3ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_munkavallalok_jogai_nemzetkozi_szakszervezeti_szovetseg","timestamp":"2020. június. 19. 16:35","title":"Sokat romlott a munkavállalók helyzete a világban, Magyarországnak sincs mire büszkének lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d3beb27-a919-41f4-8552-87b8d24f70ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha húsmentes hamburgert eszünk, kicsit hozzájárulunk ahhoz, hogy környezettudatosabban éljünk. De hogy egészségesebben étkezünk-e, és élvezzük-e, az már egy másik kérdés. Teszt.","shortLead":"Ha húsmentes hamburgert eszünk, kicsit hozzájárulunk ahhoz, hogy környezettudatosabban éljünk. De hogy egészségesebben...","id":"20200621_vegan_hamburger_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d3beb27-a919-41f4-8552-87b8d24f70ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c80b4a-bd2f-49b8-a5c9-de13d8c869b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_vegan_hamburger_teszt","timestamp":"2020. június. 21. 10:00","title":"Húsmentes álom vagy rémálom? A hvg.hu nagy vegánburger tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"Serdült Viktória - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Tarlós István évek óta szerette volna elérni, most mégis a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat vághat bele a budapesti parkolási rendszer egységesítésébe. Ehhez első körben kormányzati jóváhagyásra sem lesz szükség, hiszen a bevételek a kerületeknél maradnak, az autósok viszont akár ingyen parkolhatnak az első negyed órában, majd sávosan emelkednének a díjak. Azt a főváros is elismeri: a felülvizsgálat után bizonyos helyeken többet kell majd fizetni a parkolásért. ","shortLead":"Tarlós István évek óta szerette volna elérni, most mégis a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat vághat bele...","id":"20200620_aremeles_fovaros_parkolas_egysegesites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86c9e98-1e39-44db-9108-9256fdaa69ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_aremeles_fovaros_parkolas_egysegesites","timestamp":"2020. június. 20. 07:00","title":"Több szabad parkolóhelyet, de áremelést is hozhat egy új fővárosi parkolási rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]