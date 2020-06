Bár a Qualcomm már évek óta gyárt processzorokat a PC-k számára, valójában az ilyen áramköröket tartalmazó gépeket sosem sorolták a legerősebbek közé, azaz az ARM-Intel harc inkább az utóbbi javára dőlt el Ez azonban nem akadályozta meg a gyártót abban, hogy megpróbálja növelni részesedését a PC-piacon. Éppen ezért szorosan együttműködik a Microsofttal, hogy olyan speciális processzort készítsen, amelyik képes gondoskodni a laptop-formátumban elérhető minél nagyobb hűtési- és energiakapacitásról.

© Medium

A Winfuture értesülése szerint a Qualcomm egy új processzort tesztel, amelyik gyorsabb, mint a jelenlegi 8180X. Az új processzor az SC8180XP belső modellszámot kapta, míg elődje SC8180X néven ismert. A megszerzett dokumentációk szerint az új processzor minden valószínűség szerint a Snapdragon 8180X Plus lesz, miután gyorsabb lesz az órajel a négy fő processzormagnál. A Qualcomm végre áttöri a 3 GHz-es határt: a nyolcmagos áramkör négy fő magja 3,15 GHz-en ketyeg majd (a 8180X-nél 2,84 GHz volt az órajel), a másik négy gyengébb magnál marad az 1,8 GHz. Egy Adreno 680 GPU is helyet kap majd a lapkán, 718 MHz-cel. Mindez nagyon jókor jöhet, ugyanis az Apple nemrégiben bejelentette a WWDC-n, hogy a macOS ARM platformra vált, és a Microsoft is egyre gyakrabban használja ezt a platformot.

A forrás által idézett dokumentum februári keltezésű, és azt a Winfuture is megjegyzi, hogy nincs garancia egy ilyen processzor tényleges megjelenésére. Azonban nem lennénk meglepve, ha hamarosan napvilágot látnának a Qualcomm Snapdragon 8180X Plus processzorral szerelt windowsos számítógépek.

