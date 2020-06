Elkélt volna egy a Bundesliga után a Premier Leauge-ben is alkalmazott mesterséges közönségzaj. Az Apple rendezvényeit rendszerint heves érzelmek, jellemzően tetszésnyilvánítás kíséri a közönség részéről, de ez elmaradt idén, amikor az Apple történetében először csak virtuális eseményként tartotta meg éves fejlesztői konferenciáját. (Az Egyesült Államokban továbbra is jelentékeny koronavírus-járvány miatt.) Ráadásul egy előre rögzített, összevágott show formájában.

Így aztán olyan volt az adás, mint egy 108 percesre nyúlt Apple-tévéreklámszpot.

Ami nem változott, az a nyitány. A WWDC 2020 nyitóelőadásán elsőként ezúttal is Tim Cook lépett a kamerák elé. A vezérigazgató az aktuális eseményekre hívta fel a figyelmet először: az egyenjogúságért folytatott küzdelem és a koronavírus-járvány elleni harc odafigyelést igényel a társadalom részéről. Illetve az Apple részéről is, a cég százmillió dolláros nagyságrendben segíti a két harcot.

Újdonságok iPhone-ra, iPadre

Ezután a szoftverfejlesztésért felelős Apple-alelnök, Craig Federighi lépett a virtuális színpadra, aki nem gyengébb felütéssel nyitott, minthogy bár az iOS mobil operációs rendszer kiállta az idők próbáját, most alapvető változásokat ejtettek benne. Jelentős mértékben megváltozik a home screen. Akinek sok alkalmazás van az iPhone-ján, az örülni fog neki, hogy a kezdőképernyő oldalai szabadabban rendezhetők, ki- és bekapcsolgathatók, a rajtuk lévő alkalmazások rendezgetését, mappákba csoportosítását pedig az operációs rendszer intelligenciájára is bízhatjuk.

A másik nagy újítás fogadtatása viszont már biztosan vegyes lesz: az Apple platformjára is megérkeztek ugyanis a vállalat által hosszú éveken át butaságnak tartott, androidos környezetből már ismerős widgetek. A különféle alkalmazások által különféle méretekben szolgáltatott modulok a képernyők bárhová húzhatók, így dinamikusan frissülő ablakocskák színesíthetik az ikonok nem túl izgalmas látványát.

Izgalmas hír, hogy 2020-ra elérkeztünk oda, hogy iPhone-on és iPaden egy-egy beérkező hívás ne vágjon sutba mindent, amit éppen addig csináltunk a készüléken, az értesítés ne foglalja el a teljes képernyőt, csupán az annak tetején megjelenő csík tudassa: valaki keres minket.

Okosabb lesz az Apple hangalapú asszisztense, a Siri. Legfontosabb újdonsága a rendszerszinten beépített fordító, amely offline fordít írt és beszélt szöveget is tizenegy nyelv között. (A listán első körben nem szerepel a magyar.) A fordító természetesen a Safari böngészőbe is beépül majd, az Apple minden platformján, így komplett weboldalak is fordíthatók vele.

A vállalat ígérete szerint nemcsak könnyebb lesz érdekes helyeket felfedezni az Apple Térkép alkalmazásban, hanem a szoftver fejlesztése során arra is nagy hangsúlyt helyeztek, hogy a korábbiaknál környezetbarátabb módon tervezze az útvonalat a kinézett helyszínekre. Ennek részeként végre elérhető lesz benne – először néhány nagyvárosban – a régóta vágyott kerékpáros navigációs lehetőség. Új opciót kapnak az elektromos autókkal közlekedők is, akik útvonalát – az aktuális töltöttségi szintet és az időjárási viszonyokat is figyelembe véve – úgy alakítja majd a rendszer, hogy rendszeresen elhaladjanak elektromos töltőállomások mellett. Szintén közlekedéssel kapcsolatos újdonság, hogy az iPhone-ok digitális slusszkulcsként, indítókártyaként is használhatók lesznek, de természetesen csak kompatibilis modellekkel.

Ennél jóval többeket érint az App Clips nevű újítás. Lényege, hogy például a beérkező üzenetek, illetve a fizikai világban elhelyezett, Apple-féle QR-kódok által az iPhone-ok megpróbálják majd gyorsan felismerni, hogy az adott tartalom megtekintéséhez, kezeléséhez, vagy éppen az adott kávézóban vagy e-roller-kölcsönzőben milyen alkalmazás lenne hasznos a felhasználó számára. Az appajánlat a képernyő aljáról ugrik majd fel.

Ráncfelvarráson esik át az iOS nagytestvére, a táblagépekre szánt iPadOS is, amelyben megújul a beépített naptár, a zenelejátszó és a fotókezelő is. Jobb, de főleg szebb lesz az iOS-be és iPadOS-be is beépített üzenetküldő, a Messages.

Valamicskét okosodik az otthoni okoseszközöket (világítás satöbbi) kezelő HomeKit és természetesen fejlődik az AppleTV tvOS nevű rendszere is.

Fülbevaló

Az Apple AirPods tulajdonosai örülhetnek annak, hogy a fülhallgatót ezután kevesebbszer kell manuálisan csatlakoztatniuk eszközeikhez. Bár ez eddig sem volt túl bonyolult (két-három kattintást vagy érintést igényelt), a rendszer ezután a különböző Apple-készülékeink nyomkodásából ki fogja tudni következtetni, éppen hol van szükségünk a fülesre, és átkapcsolja arra a készülékre – hangzott el az ígéret hétfő este.

Az AirPods Pro modellt használók számára igazibb térhangzást ígér az Apple.

Ütött az óra

Az Apple Watch okosabb fitneszfunkciókat kap – olyannyira, hogy a mozgáskövető alkalmazás neve Fitnessre változik – melyek közül sokakat érinthet, hogy az okosóra watchOS 7 rendszerében már a tánc is egy mozgásforma lesz, így a táncmozdulatokat is képes lesz lekövetni.

A mozgás mellett a pihenéshez is jönnek újdonságok, az Apple Watch végre az alvást is monitorozza majd. Ehhez kapcsolódóan új funkciók jönnek a watchOS mellett az iOS-be is. Szemléletbéli érdekesség, hogy az Apple nemcsak alvás közben ígér figyelmet a felhasználóknak, hanem már előtte is. Az ébresztő funkció mintájára jön egy “altató” is. Nemcsak ébresztési időpontot állíthatunk majd be az órán, illetve a telefonon, hanem alvásit is. Előtte a rendszer megfelelő időben elkezdi szűrni a beérkező értesítéseket, nyugtató tevékenységeket, alkalmazásokat ajánl (például relaxációs zene hallgatása, meditáció satöbbi).

A watchOS 7 beépített kézmosás-felismerő funkciót is tartalmaz majd: ha az óra érzékeli, hogy használója éppen kezet most, akkor hangban és apró rezgésekkel is segíti, hogy a folyamat a megfelelő ideig történjen.

Kevésbé hasznos, de érdekes az új óraszámlap érkezése, illetve az, hogy a watchface-eket könnyebben megoszthatják majd egymással a felhasználók.

Borítják az asztalt

A macOS Big Sur névre hallgató új asztali operációsrendszer-verzió az utóbbi évek legnagyobb variálását hozza el. Azért az nem fog előfordulni, hogy a frissítés után az ember úgy érzi, talán rossz gép elé ült le, de a bemutató alapján tényleg úgy tűnik, hogy az Apple minden ikonhoz, ablakhoz hozzányúlt egy picit, hogy 2020-asítsa a rendszert.

Szebb lesz a Finder, a vezérlőközpont, praktikusabbak és légiesebb megjelenésűek az értesítések. Részletezhetnénk még a változtatásokat, de igazából "csak" arról van szó, hogy az Apple közelebb hozza asztali operációs rendszerének elemeit a mobilos platformján olyan jól működő megoldásokhoz és megjelenéshez. (Igen, még widgetek is lesznek a számítógépeken is.)

Az összeolvadás nem idén, nem is jövőre fog megtörténni, de határozottan látszik a trend: az Apple egy, közös jövő felé tereli iOS, iPadOS és macOS platformjait.

A Safari böngésző is szebb egy picit, de ennél fontosabb, hogy az Apple szerint most már 50 százalékkal gyorsabban tölti be a weboldalakat, mint a Google Chrome. Azt a vállalatnál is érezték, hogy a Chrome-ot előnyben részesítőknek nem is elsősorban a Safari sebességével van bajuk, hanem például azzal, hogy csak nagyon kevés bővítmény érhető el hozzá. Hétfő este kiderült: az Apple lehetővé teszi a kiegészítők fejlesztői számára, hogy más böngészőkre megírt bővítményeiket könnyen átalakíthassák Safari-kompatibilisre. A maces App Store-ban pedig külön részleget biztosít majd az Apple a Safari-bővítményekre.

Apple Silicon – saját processzor jön a Mac számítógépekhez

A Mac számítógépek szoftveres újításainak a sorolása után jött el az ideje az utóbbi hetekben intenzíven pletykált, ARM-alapú saját chip bemutatásának. Johny Srouji hardveres vezető sok érvet felhozott a saját megoldás mellett: így saját kézbe vehetik a teljesítmény növelését, a gép hardveres és szoftveres elemeinek fogyasztásának csökkentését.

Az Apple a kezdetektől ebben a legjobb, és most még tovább lép benne asztali környezetben is: ha már a chipeket is saját maga fejleszti, még jobban össze tudja hangolni hardver és szoftver működését, ez pedig a remények szerint stabilabb, jobb felhasználói élményt eredményez.

A saját chippel kapcsolatos legfontosabb információkat már a WWDC konferencia következő napjain megkapják a fejlesztők, az első ilyen processzorral szerelt gép pedig még idén kapható lesz.

A fejlesztők egyébként nemcsak információkat, hanem a WWDC nyitóelőadásán sorolt újításokat tartalmazó operációs rendszerek béta verzióját is megkapják. Ezek publikus bétában júliusban lesznek elérhetők, mondta Tim Cook. A szoftverek kész verziói ősszel érkeznek.

