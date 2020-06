Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd975d14-0b5c-48ab-9b69-692e126d253c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A produkció gyártásához projektcéget is alakítottak.","shortLead":"A produkció gyártásához projektcéget is alakítottak.","id":"20200629_deak_kristof_unoka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd975d14-0b5c-48ab-9b69-692e126d253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9bbbfb-939a-45e2-8309-3cdffe3554ef","keywords":null,"link":"/360/20200629_deak_kristof_unoka","timestamp":"2020. június. 29. 12:00","title":"Már válogatják a szereplőket az Oscar-díjas Deák Kristóf első mozifilmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kábelvágás miatt módosul a MÁV-menetrend, járatok maradnak ki.\r

","shortLead":"Kábelvágás miatt módosul a MÁV-menetrend, járatok maradnak ki.\r

","id":"20200629_MAV_biztositoberendezezes_keses_kabelvagas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba28b5e-7369-4e66-bc0e-8a68000c9820","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_MAV_biztositoberendezezes_keses_kabelvagas","timestamp":"2020. június. 29. 13:15","title":"Aki a Balaton felé vonatozna, komoly késéssel számoljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 67 éves vádlott lánya élettársának az anyjával végzett.","shortLead":"A 67 éves vádlott lánya élettársának az anyjával végzett.","id":"20200629_Eletfogytiglan_ovono_Obuda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c14899-3c9f-4675-b279-58fdf4f2dd1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Eletfogytiglan_ovono_Obuda","timestamp":"2020. június. 29. 11:05","title":"Életfogytiglant kapott a férfi, aki bosszúvágyból lelőtt egy óvónőt Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac7e921-119b-4454-8037-bcf80b995b99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyamatosan dolgoznak a múlt heti esőzések során károsodott pályaszakasz helyreállításán.\r

","shortLead":"Folyamatosan dolgoznak a múlt heti esőzések során károsodott pályaszakasz helyreállításán.\r

","id":"20200628_felhoszakadas_szob_nagymaros_vasuti_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cac7e921-119b-4454-8037-bcf80b995b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4fbdf2-b7d2-455e-ae20-8e4977f1918d","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_felhoszakadas_szob_nagymaros_vasuti_kozlekedes","timestamp":"2020. június. 28. 18:08","title":"Még két hétig takarítják a sárlavina nyomait Nagymarosnál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e8c724-0299-4733-afcd-e32c6f0ba07e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harrach Péter 10 éven át vezette a képviselőcsoportot, most megvan az utódja.","shortLead":"Harrach Péter 10 éven át vezette a képviselőcsoportot, most megvan az utódja.","id":"20200629_Frakciovezetot_valtott_a_KDNP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6e8c724-0299-4733-afcd-e32c6f0ba07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa07a0f1-d764-4c54-8733-f0850c4a4dfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Frakciovezetot_valtott_a_KDNP","timestamp":"2020. június. 29. 13:47","title":"Frakcióvezetőt váltott a KDNP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34649811-b94f-43c4-ade9-89527aea33b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magas volt a részvételi arány vasárnap 17 óráig a lengyelországi elnökválasztás első fordulójában, eddig a szavazásra jogosultak 47,9 százaléka élt választói jogával. ","shortLead":"Magas volt a részvételi arány vasárnap 17 óráig a lengyelországi elnökválasztás első fordulójában, eddig a szavazásra...","id":"20200628_Magas_a_reszveteli_arany_a_lengyelorszagi_elnokvalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34649811-b94f-43c4-ade9-89527aea33b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d362368-c0c8-45cc-b99d-3b7e86e3e617","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Magas_a_reszveteli_arany_a_lengyelorszagi_elnokvalasztason","timestamp":"2020. június. 28. 19:49","title":"Magas a részvételi arány a lengyelországi elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e8b052-9c2b-4871-adde-6df8add26c2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemrég az egyik ottani folyóba óriási mennyiségű olajszármazék ömlött, most szándékosan eresztettek ki szennyezett vizet egy üzemből. Mindkét esetért a Nornickel vállalat a felelős.","shortLead":"Nemrég az egyik ottani folyóba óriási mennyiségű olajszármazék ömlött, most szándékosan eresztettek ki szennyezett...","id":"20200628_nornickel_norilszk_tundra_kornyezetszennyezes_szennyviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52e8b052-9c2b-4871-adde-6df8add26c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bddeb0-87d6-459c-8aca-5d1edf1444f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200628_nornickel_norilszk_tundra_kornyezetszennyezes_szennyviz","timestamp":"2020. június. 28. 19:56","title":"Nehézfémekkel szennyezett vizet pumpáltak a tundrába Norilszknál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kommunikációs trükk marad az Orbán Viktor által beígért program, a módosíthatják a jövő évi büdzsét, már több mint fél millió áldozata van a járványnak. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kommunikációs trükk marad az Orbán Viktor által beígért program, a módosíthatják a jövő évi büdzsét, már több mint fél...","id":"20200629_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae8197df-fea8-41c8-9011-d5f443f324cd","keywords":null,"link":"/360/20200629_Radar360","timestamp":"2020. június. 29. 08:00","title":"Radar360: Szoros verseny jöhet Lengyelországban, a franciáknák taroltak a Zöldek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]