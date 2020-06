Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6378dce2-15c6-4a8b-b238-a207167bc6c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miskolci rendőrség a saját kizárását kérte a helyi Fidesz plakátnyomtatási ügyéből, ezért a kazincbarcikaiak nyomoznak.","shortLead":"A miskolci rendőrség a saját kizárását kérte a helyi Fidesz plakátnyomtatási ügyéből, ezért a kazincbarcikaiak...","id":"20200628_miskolc_fidesz_nyomozas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6378dce2-15c6-4a8b-b238-a207167bc6c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c460364-cfc5-4c02-ba77-36c507658add","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_miskolc_fidesz_nyomozas_rendorseg","timestamp":"2020. június. 28. 12:32","title":"A rendőrség nyomoz, közpénzből készültek-e a miskolci fideszes plakátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták.","shortLead":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták.","id":"20200628_emberoles_idos_ferfi_kobanya_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10a03f4-304f-40cd-af40-5f4a27b42b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_emberoles_idos_ferfi_kobanya_rendorseg","timestamp":"2020. június. 28. 16:28","title":"Megöltek egy idős férfit Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Új fizetési módszereket vezetett be az OTP Bank. ","shortLead":"Új fizetési módszereket vezetett be az OTP Bank. ","id":"20200629_QRkod_olvasasaval_is_lehet_fizetni_az_OTPnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6579208c-cb4c-4f84-b2a1-b97687111939","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_QRkod_olvasasaval_is_lehet_fizetni_az_OTPnel","timestamp":"2020. június. 29. 15:30","title":"QR-kód olvasásával is lehet fizetni az OTP-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1006496e-4fc5-4ff3-a4d1-3d36c855fd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kisebb baleset történt a Nemzetközi Űrállomás (ISS) környékén: Chris Cassidy űrhajós elejtette a kezében lévő tükröt, amely azóta szemétként kering valahol az űrben.","shortLead":"Kisebb baleset történt a Nemzetközi Űrállomás (ISS) környékén: Chris Cassidy űrhajós elejtette a kezében lévő tükröt...","id":"20200629_urseta_chris_cassidy_nemzetkozi_urallomas_elhagyott_tukor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1006496e-4fc5-4ff3-a4d1-3d36c855fd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a0df6d-84e8-48e2-a8a7-5505e55ff489","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_urseta_chris_cassidy_nemzetkozi_urallomas_elhagyott_tukor","timestamp":"2020. június. 29. 10:33","title":"Űrséta közben elhagyta a tükrét a NASA egyik űrhajósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több mint negyven év bujkálás után tartóztatták le egy kaliforniai sorozatgyilkosság elkövetőjét, most mindent bevallott, hogy elkerülje a halálbüntetést.","shortLead":"Több mint negyven év bujkálás után tartóztatták le egy kaliforniai sorozatgyilkosság elkövetőjét, most mindent...","id":"20200630_sorozatgyilkos_kalifornia_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f4280-2569-481f-a92e-97442cc177b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_sorozatgyilkos_kalifornia_birosag","timestamp":"2020. június. 30. 06:48","title":"Tizenhárom gyilkosságot vallott be egy egykori rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden korábbinál nagyobb kerékpárforgalmat mérnek a város több pontján.","shortLead":"Minden korábbinál nagyobb kerékpárforgalmat mérnek a város több pontján.","id":"20200628_kerekparos_forgalmi_rekordok_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e61ffa7-c9c1-4ecf-b7fe-b1ba76a8a282","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_kerekparos_forgalmi_rekordok_Budapest","timestamp":"2020. június. 28. 10:41","title":"Sorra dőlnek a kerékpáros forgalmi rekordok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1579eafb-4c9e-4095-b6a9-38e45092ed37","c_author":"HVG360","category":"360","description":"M. Kiss Csaba ezúttal azt járja körül beszélgetőpartnerével, Ceglédi Zoltánnal, hogy idehaza miért nyugszanak bele az emberek az alattvalói létbe. A politológus szerint Orbán Viktor alkalmazkodóképessége kiemelkedő, sikeresen hitette el az emberekkel, hogy \"nem kell nagyon ugrálni\", de azért van a rendszernek gyenge pontja.","shortLead":"M. Kiss Csaba ezúttal azt járja körül beszélgetőpartnerével, Ceglédi Zoltánnal, hogy idehaza miért nyugszanak bele...","id":"20200629_Cegledi_Zoltan_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1579eafb-4c9e-4095-b6a9-38e45092ed37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838d089c-9cac-414a-adf5-3605329406e9","keywords":null,"link":"/360/20200629_Cegledi_Zoltan_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. június. 29. 15:00","title":"\"Ugyanaz fog történni, mint '90 előtt\" – Ceglédi Zoltán politológus a HVG Terasz vendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28706a77-3dbd-4e10-ae6b-d11bcb1a03e3","c_author":"HVG","category":"360","description":"A CoreDar cég két mérnöke különleges felhasználási módot talált ki a leginkább az önvezető autókban használatos, a környezetet lézeres technológiával letapogató lidar szenzorokhoz. ","shortLead":"A CoreDar cég két mérnöke különleges felhasználási módot talált ki a leginkább az önvezető autókban használatos...","id":"202026_erintesmentes_kijelzok_virusmentes_vezerles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28706a77-3dbd-4e10-ae6b-d11bcb1a03e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2feb08e-8540-4b70-a594-767a96516e94","keywords":null,"link":"/360/202026_erintesmentes_kijelzok_virusmentes_vezerles","timestamp":"2020. június. 29. 16:00","title":"Érintésmentes képernyők bevezetését javasolja két koreai mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]