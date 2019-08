Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többen úgy vélik, hogy a Viking speciális orrkiképzése is hozzájárult a május 29-i Hableány-balesethez.","shortLead":"Többen úgy vélik, hogy a Viking speciális orrkiképzése is hozzájárult a május 29-i Hableány-balesethez.","id":"20190810_szallodahajo_viking_sigyn_orrkikepzes_hableany_setahajo_tragedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ee1d59-9936-4542-89d8-138f8b23b140","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_szallodahajo_viking_sigyn_orrkikepzes_hableany_setahajo_tragedia","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:44","title":"Hableány-katasztrófa: kitiltatnák a Viking hajóit a magyar vizekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e5c497-96b5-4290-b8cf-8e4e0b58c1a4","c_author":"Balla Györgyi","category":"kultura","description":"Závada Pál Hajó a ködben címmel írt regényt a Weiss Manfréd vállalatbirodalom örököseiről, és az ő alkujukról, amelyet 1944 tavaszán a náci Németországgal kötöttek. Erről is beszélgettünk vele a Fülkében, a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"Závada Pál Hajó a ködben címmel írt regényt a Weiss Manfréd vállalatbirodalom örököseiről, és az ő alkujukról, amelyet...","id":"20190810_Zavada_Pal_Rosszabbul_elunk_mint_10_eve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87e5c497-96b5-4290-b8cf-8e4e0b58c1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515c7d83-f150-4b29-8432-bef86ad3e051","keywords":null,"link":"/kultura/20190810_Zavada_Pal_Rosszabbul_elunk_mint_10_eve","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:00","title":"Závada Pál: Rosszabbul élünk, mint tíz éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5cdd82-da9a-413d-9502-9bd1cab90d9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők hamarosan ismét munkához láthatnak a csernobili atomerőműnél, ugyanis a 4-es reaktor köré húzott első szarkofág élettartama a végéhez közeledik.","shortLead":"A szakértők hamarosan ismét munkához láthatnak a csernobili atomerőműnél, ugyanis a 4-es reaktor köré húzott első...","id":"20190810_csernobili_atomeromu_regi_szarkofag_vedoburok_sugarzas_radioaktiv_anyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e5cdd82-da9a-413d-9502-9bd1cab90d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34944cd7-79ff-40cb-b1c4-e3b5967af6d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_csernobili_atomeromu_regi_szarkofag_vedoburok_sugarzas_radioaktiv_anyag","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:15","title":"Kezd tönkremenni a csernobili atomerőmű régi szarkofágja, le kell bontani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint nem kell már sokat várni rá, hogy élesben is bemutatkozzon a Harmony OS.","shortLead":"A pletykák szerint nem kell már sokat várni rá, hogy élesben is bemutatkozzon a Harmony OS.","id":"20190809_huawei_harmony_os_hongmeng_os_operacios_rendszer_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ec508c-c0bb-4aaf-ac92-6a783c63d1b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_huawei_harmony_os_hongmeng_os_operacios_rendszer_okostelefon","timestamp":"2019. augusztus. 09. 17:03","title":"Megvan, melyik telefon kaphatja meg elsőként a Huawei operációs rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerencséje van, hogy még él – mondta egy rendőr arról a húszas éveiben járó férfiről, aki golyóálló mellényben, felfegyverkezve sétálgatott egy Missouri államban lévő Walmart áruházban. A férfit egy tűzoltó állította meg: pisztolyt szegezett rá, s sakkban tartotta a rendőrök megérkezéséig.","shortLead":"Szerencséje van, hogy még él – mondta egy rendőr arról a húszas éveiben járó férfiről, aki golyóálló mellényben...","id":"20190809_Golyoallo_mellenyben_es_fegyverrel_setalo_ferfi_okozott_panikot_az_USAban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232a36a5-345e-4283-bef3-fa88ecff3529","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Golyoallo_mellenyben_es_fegyverrel_setalo_ferfi_okozott_panikot_az_USAban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 18:21","title":"Golyóálló mellényben és fegyverrel sétáló férfi okozott pánikot az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"5,2 milliárd dolláros adózás utáni veszteséggel zárta a második negyedévet az Uber, s emiatt mélyrepülésbe kezdett a telefonos applikációra alapuló taxiszolgáltató részvényárfolyama. Annak ellenére, hogy a veszteség nagyobb részét a tőzsdére lépéssel kapcsolatos kiadások tették ki.","shortLead":"5,2 milliárd dolláros adózás utáni veszteséggel zárta a második negyedévet az Uber, s emiatt mélyrepülésbe kezdett...","id":"20190809_Melyrepulesben_az_Uberarfolyam_a_sokmilliardos_veszteseg_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a107414a-cdaa-4f8f-a707-c7aa1d9e1064","keywords":null,"link":"/kkv/20190809_Melyrepulesben_az_Uberarfolyam_a_sokmilliardos_veszteseg_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 09. 15:48","title":"Mélyrepülésben az Uber-árfolyam a sokmilliárdos veszteség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86f8ac7-bd0f-494f-bc48-ee6a61f19c93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem folytatja az együttműködést a Microsoft a T-Systems-szel; csúszik a 3-as metró felújítása; aranybányát nyithat meg az állam a dohány-kiskereskedelmi ellátónak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nem folytatja az együttműködést a Microsoft a T-Systems-szel; csúszik a 3-as metró felújítása; aranybányát nyithat meg...","id":"20190811_Es_akkor_Microsoft_TSystems_4ig_dohany_metro_sziget_lidl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c86f8ac7-bd0f-494f-bc48-ee6a61f19c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99951c6-7c54-4583-8ab3-a35a4f66ea93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190811_Es_akkor_Microsoft_TSystems_4ig_dohany_metro_sziget_lidl","timestamp":"2019. augusztus. 11. 07:00","title":"És akkor a 4iG szépen megkéri Matolcsyékat, adjanak pénzt a T-Systemsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Beszédesek a tavalyi mérlegadatok.","shortLead":"Beszédesek a tavalyi mérlegadatok.","id":"20190809_Vajna_Timea_egy_vallalkozasa_bezart_egy_masik_90_millios_minuszban_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f2f533-44d5-4f85-b9da-16327f7d391b","keywords":null,"link":"/kkv/20190809_Vajna_Timea_egy_vallalkozasa_bezart_egy_masik_90_millios_minuszban_van","timestamp":"2019. augusztus. 09. 12:40","title":"Vajna Tímea egy vállalkozása bezárt, egy másik 90 milliós mínuszban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]