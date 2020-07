Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerbia egyik városában sem vezetnek be kijárási tilalmat, de a vendéglátóhelyeken több korlátozás is életbe lép. Az új napi fertőzöttek száma ismét 300 fölött volt, 11 ember pedig meghalt a járványban. Az elmúlt napok tiltakozási hulláma nem ért még véget, több városban is az utcára vonulnak az emberek.","shortLead":"Szerbia egyik városában sem vezetnek be kijárási tilalmat, de a vendéglátóhelyeken több korlátozás is életbe lép. Az új...","id":"20200709_kijarasi_tilalom_szerbia_koronavirus_tiltakozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d635bc6a-e6fc-4fe1-a325-bc6acc5f9e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20200709_kijarasi_tilalom_szerbia_koronavirus_tiltakozas","timestamp":"2020. július. 09. 16:12","title":"Nem vezetnek be kijárási tilalmat Belgrádban, engedtek a tüntetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70fb6ee-e378-442c-a4d4-c410f29245a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindent belepakolt a Canon az új, tükör nélküli fényképezőgépébe, amire egy fotósnak vagy videósnak szüksége lehet. Emiatt nemcsak a teljesítmény, a készülék ára is magas lett.","shortLead":"Mindent belepakolt a Canon az új, tükör nélküli fényképezőgépébe, amire egy fotósnak vagy videósnak szüksége lehet...","id":"20200709_canon_eos_r5_tukor_nelkuli_fenykepezogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f70fb6ee-e378-442c-a4d4-c410f29245a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf20690-52ee-4647-b42f-e8ff38180731","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_canon_eos_r5_tukor_nelkuli_fenykepezogep","timestamp":"2020. július. 09. 18:18","title":"8K-s videófelvétel, szélsebes képrögzítés: megjött a Canon új csúcsgépe, az EOS R5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A helyi választási bizottság döntött az időközi választás időpontjáról. A Fidesz polgármester jelöltje az eddigi alpolgármester lehet, míg képviselőnek jelöltetheti magát Szekó József lánya is.","shortLead":"A helyi választási bizottság döntött az időközi választás időpontjáról. A Fidesz polgármester jelöltje az eddigi...","id":"20200708_mohacs_polgarmester_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5921aac3-75b5-4bf9-9fe8-eaa4383c2d15","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_mohacs_polgarmester_valasztas","timestamp":"2020. július. 08. 17:52","title":"Szeptember végén választanak Mohácson új polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581207b7-2e50-43d9-8e5b-50425b144afd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klip vadonatúj, a dal viszont, amire készült, 1972-es.\r

\r

","shortLead":"A klip vadonatúj, a dal viszont, amire készült, 1972-es.\r

\r

","id":"20200710_Varatlanul_megjelent_egy_uj_Rolling_Stonesklip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=581207b7-2e50-43d9-8e5b-50425b144afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e3525c-e751-49c6-9913-8ceeed959456","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Varatlanul_megjelent_egy_uj_Rolling_Stonesklip","timestamp":"2020. július. 10. 09:40","title":"Váratlanul megjelent egy ütős, új Rolling Stones-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fb5bde7-a9e4-43f8-b40a-fb640d04fdbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőakciót a Belügyminisztérium alá tartozó katasztrófavédelem irányította.","shortLead":"A mentőakciót a Belügyminisztérium alá tartozó katasztrófavédelem irányította.","id":"20200708_Az_ugyeszseg_vizsgalja_a_Vertesszolosnel_balesetet_szenvedett_sikloernyos_mentesenek_korulmenyeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fb5bde7-a9e4-43f8-b40a-fb640d04fdbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08271d8-22b1-4440-a920-b8ef2317d514","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Az_ugyeszseg_vizsgalja_a_Vertesszolosnel_balesetet_szenvedett_sikloernyos_mentesenek_korulmenyeit","timestamp":"2020. július. 08. 12:13","title":"Az ügyészség vizsgálja a Vértesszőlősnél balesetet szenvedett siklóernyős mentésének körülményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már a negyedik újszülöttet helyezték el az Albert Schweitzer Kórházhoz közeli inkubátorban.","shortLead":"Már a negyedik újszülöttet helyezték el az Albert Schweitzer Kórházhoz közeli inkubátorban.","id":"20200709_csecsemo_babamento_inkubator_hatvan_korhaz_albert_schweitzer_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ac5777-f801-41f2-a3b4-ce225894e9f7","keywords":null,"link":"/elet/20200709_csecsemo_babamento_inkubator_hatvan_korhaz_albert_schweitzer_korhaz","timestamp":"2020. július. 09. 13:13","title":"Csecsemőt mentett meg a hatvani inkubátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c778ac-e49b-433b-976f-be068efc3f29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spektrum új sorozata csokorba szedi és megvizsgálja az emberiség által készített szerkezetek eddigi legnagyobb világűrbéli utazásait. A dokusorozat készítői olyan kérdésekre keresik a választ, minthogy honnan jöttünk, hogyan alakult ki a Naprendszer, és vajon egyedül vagyunk-e a világegyetemben.","shortLead":"A Spektrum új sorozata csokorba szedi és megvizsgálja az emberiség által készített szerkezetek eddigi legnagyobb...","id":"20200709_napszel_utikalauz_a_naprendszerhez_eugene_parker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45c778ac-e49b-433b-976f-be068efc3f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacf33a3-4a89-4298-a483-3bce7eb38a2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_napszel_utikalauz_a_naprendszerhez_eugene_parker","timestamp":"2020. július. 09. 08:03","title":"Totálisan félreértették a tudósok a Napot – aztán jött a most 93 éves Eugene Parker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db2b7c7-7a9b-4af9-bd62-913498a74ab8","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A kormány 1000 darabot rendelt a Celitron termékéből, amelynek gyártási jogát a cég egy amerikai társaságtól vette meg. ","shortLead":"A kormány 1000 darabot rendelt a Celitron termékéből, amelynek gyártási jogát a cég egy amerikai társaságtól vette meg. ","id":"20200709_fokusz_celitron_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3db2b7c7-7a9b-4af9-bd62-913498a74ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b85b2a-b8fc-41ee-bf50-0d75ec79ecda","keywords":null,"link":"/360/20200709_fokusz_celitron_lelegeztetogep","timestamp":"2020. július. 09. 13:00","title":"Izraeli katonabarátságnak köszönhető a magyar lélegeztetőgép-gyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]