[{"available":true,"c_guid":"d635dd55-4789-4cd7-a747-5a3f046a6b43","c_author":"HVG","category":"360","description":"Japhet Asher A Szellemőr naplója úttörő módon használja a kiterjesztett valóságot.","shortLead":"Japhet Asher A Szellemőr naplója úttörő módon használja a kiterjesztett valóságot.","id":"202022_konyv__rendkivuli_szeansz_japhet_asher_aszellemor_naploja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d635dd55-4789-4cd7-a747-5a3f046a6b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b5e332-4fa2-4bb4-b3e5-2d8c7908ac95","keywords":null,"link":"/360/202022_konyv__rendkivuli_szeansz_japhet_asher_aszellemor_naploja","timestamp":"2020. június. 01. 11:15","title":"Jó eséllyel ez egy olyan könyv, amilyet még nem láthatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányzó nyilvánosságra hozta volna a testkamerák felvételeit, de a eszközök nem voltak bekapcsolva, mialatt a tüntetőket lőtték az egyenruhások.","shortLead":"A kormányzó nyilvánosságra hozta volna a testkamerák felvételeit, de a eszközök nem voltak bekapcsolva, mialatt...","id":"20200602_louisville_rendorok_george_floyd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf5d877-3a9b-43f8-86dd-9d842784d132","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_louisville_rendorok_george_floyd","timestamp":"2020. június. 02. 11:05","title":"Egy étterem-tulajdonost lőttek agyon a rendőrök Louisville-ben, a teste fél napig hevert az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82287740-a002-4482-acac-74acb009f39f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A divatcég 460 millió forintos nyereséggel zárta 2019-et. ","shortLead":"A divatcég 460 millió forintos nyereséggel zárta 2019-et. ","id":"20200602_Majdnem_megharomszorozta_az_exportbeveteleit_a_Nanushka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82287740-a002-4482-acac-74acb009f39f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34df697a-0774-4a3e-99d9-1c8a82196e77","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_Majdnem_megharomszorozta_az_exportbeveteleit_a_Nanushka","timestamp":"2020. június. 02. 18:10","title":"Majdnem megháromszorozta exportbevételeit a Nanushka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e158057-5ed6-4b00-af3c-1af1426fff12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész fellebbezett, mert egy évre a vezetéstől is eltiltanák.","shortLead":"A zenész fellebbezett, mert egy évre a vezetéstől is eltiltanák.","id":"20200603_225_ezres_buntetest_kapott_Lovasi_a_balesete_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e158057-5ed6-4b00-af3c-1af1426fff12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8f843c-b1ce-4145-a6fc-d44f04187953","keywords":null,"link":"/elet/20200603_225_ezres_buntetest_kapott_Lovasi_a_balesete_utan","timestamp":"2020. június. 03. 05:53","title":"225 ezres büntetést kapott Lovasi a balesete után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcf2a89-45c4-4a0d-8e3d-f355c2b7d299","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elnök-vezérigazgató 700 ezer dollárt kapott, a pénzügyi vezető pedig 600 ezret.","shortLead":"Az elnök-vezérigazgató 700 ezer dollárt kapott, a pénzügyi vezető pedig 600 ezret.","id":"20200601_hertz_jutalom_csodvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfcf2a89-45c4-4a0d-8e3d-f355c2b7d299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6077ff7-baee-4ad3-86e8-dbe0759b99b9","keywords":null,"link":"/kkv/20200601_hertz_jutalom_csodvedelem","timestamp":"2020. június. 01. 13:27","title":"Mielőtt csődvédelmet kért volna a Hertz, hatalmas jutalmakat osztottak ki a vezetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376765d3-9a8a-4b6d-953a-75cacb610bc1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországról és külföldről nagyjából fele-fele arányban érkezett pénz, támogatásokat is kaptak.","shortLead":"Magyarországról és külföldről nagyjából fele-fele arányban érkezett pénz, támogatásokat is kaptak.","id":"20200602_51_milliard_forint_bevetel_a_Hellnel_a_tulajdonosok_25_milliard_profitnak_orulhettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=376765d3-9a8a-4b6d-953a-75cacb610bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012bdbe1-0470-4c73-bb53-72652521b77f","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_51_milliard_forint_bevetel_a_Hellnel_a_tulajdonosok_25_milliard_profitnak_orulhettek","timestamp":"2020. június. 02. 14:18","title":"51 milliárd forint bevétel a Hellnél, a tulajdonosok 2,5 milliárd profitnak örülhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel nem magyar a kifizető, így a magánszemélyeknek kell befizetniük az adót.","shortLead":"Mivel nem magyar a kifizető, így a magánszemélyeknek kell befizetniük az adót.","id":"20200601_Igy_adozik_egy_kiskoru_ha_penzt_keres_a_YouTubeon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea66d60-91d2-41e0-9b77-2ae05662c416","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200601_Igy_adozik_egy_kiskoru_ha_penzt_keres_a_YouTubeon","timestamp":"2020. június. 01. 15:24","title":"Így adózik egy kiskorú, ha pénzt keres a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41c69b3-57b7-4813-9b18-73b1a181570b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár biztos, hogy egy, a Földre nagyon hasonlító bolygó kering a Naphoz legközelebbi csillag, a Proxima Centauri körül.","shortLead":"Immár biztos, hogy egy, a Földre nagyon hasonlító bolygó kering a Naphoz legközelebbi csillag, a Proxima Centauri körül.","id":"20200602_fold_szeru_bolygo_proxima_centauri_b","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b41c69b3-57b7-4813-9b18-73b1a181570b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98db48e-557d-4565-9e09-5603d5c3cc96","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_fold_szeru_bolygo_proxima_centauri_b","timestamp":"2020. június. 02. 16:03","title":"Hivatalos: egy Föld-szerű bolygó van a \"közelünkben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]