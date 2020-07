Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"548faf7f-3350-4099-92fa-476bb6840e83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Michael Schumacher az egyetlen eddig, aki nyolcszor nyert ugyanazon a pályán.","shortLead":"Michael Schumacher az egyetlen eddig, aki nyolcszor nyert ugyanazon a pályán.","id":"20200715_Hamilton_utolerheti_Schumacher_egyik_nagy_rekordjat_amirol_a_brit_nem_is_tudott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548faf7f-3350-4099-92fa-476bb6840e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba98134-22f5-405b-af33-122df40e2949","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_Hamilton_utolerheti_Schumacher_egyik_nagy_rekordjat_amirol_a_brit_nem_is_tudott","timestamp":"2020. július. 15. 14:25","title":"Hamilton hétvégén utolérheti Schumacher rekordját, amiről a brit nem is tudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843d7e9b-b30c-4f25-9cdc-bf0148b78b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez már a negyedik tűzcsap volt, amit idén tönkretettek a városban. ","shortLead":"Ez már a negyedik tűzcsap volt, amit idén tönkretettek a városban. ","id":"20200715_tuzcsap_auto_pecs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=843d7e9b-b30c-4f25-9cdc-bf0148b78b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d527a0-7636-417c-86b4-02afc1525c7d","keywords":null,"link":"/elet/20200715_tuzcsap_auto_pecs","timestamp":"2020. július. 15. 15:57","title":"Hatméteres gejzírt fakasztott egy autós Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec50529d-8f17-4e25-a2c5-e7f0702bed10","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nagyon távoliak az álláspontok az EU-s mentőalappal kapcsolatban. Messze nem Orbán Viktoron múlik, lesz-e megállapodás a pénteki, az új uniós költségvetésről szóló EU-csúcson. ","shortLead":"Nagyon távoliak az álláspontok az EU-s mentőalappal kapcsolatban. Messze nem Orbán Viktoron múlik, lesz-e megállapodás...","id":"20200714_Nem_Orbanon_fog_mulni_lesze_megallapodas_az_EUkoltsegvetesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec50529d-8f17-4e25-a2c5-e7f0702bed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ddacb24-90a6-4c1d-8482-1ceaaa5d44cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Nem_Orbanon_fog_mulni_lesze_megallapodas_az_EUkoltsegvetesrol","timestamp":"2020. július. 14. 09:57","title":"Nem Orbánon fog múlni, lesz-e megállapodás az EU-költségvetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1ecdd5-82bf-4baa-81d1-83e6b3105ccc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két lakóparkot árverezhetnek el, mert az építtetőjük nem fizetett a hitelezőjének. Azok, akik lakást vásároltak bennük, elbukhatják az ingatlant és a pénzüket is. ","shortLead":"Két lakóparkot árverezhetnek el, mert az építtetőjük nem fizetett a hitelezőjének. Azok, akik lakást vásároltak bennük...","id":"20200714_veresegyhaz_lakopark_torlesztes_arveres_lakasvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be1ecdd5-82bf-4baa-81d1-83e6b3105ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9605473e-333c-4d4e-acf1-0b726f18aab4","keywords":null,"link":"/kkv/20200714_veresegyhaz_lakopark_torlesztes_arveres_lakasvasarlas","timestamp":"2020. július. 14. 21:27","title":"Száznál is több család veszítheti el még meg sem épült lakását Veresegyházon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlegi polgármester, Pikó András szerint a VIII. kerület ingatlanvagyonát gyakorlatilag felélték az előző fideszes önkormányzatok.","shortLead":"A jelenlegi polgármester, Pikó András szerint a VIII. kerület ingatlanvagyonát gyakorlatilag felélték az előző fideszes...","id":"20200715_piko_andras_jozsefvaros_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e373997f-070e-4758-94ba-2ecf4feaf815","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_piko_andras_jozsefvaros_fidesz","timestamp":"2020. július. 15. 07:25","title":"Pikó: Józsefvárosra évekkel ezelőtt rácuppant egy közpénzleszívó Fidesz-polip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenharmadik alkalommal bukkant földgázra Pakisztánban a magyar olajipari vállalat.","shortLead":"Tizenharmadik alkalommal bukkant földgázra Pakisztánban a magyar olajipari vállalat.","id":"20200714_gaz_kondenzatum_pakisztan_mol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f89e96-c8c8-461f-9b1f-6fc32a3a1fa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_gaz_kondenzatum_pakisztan_mol","timestamp":"2020. július. 14. 09:05","title":"Gázt talált a Mol Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar külügy átlagosan 19,8 millió forintért vásárolta a berendezéseket, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 10,8 millióért.","shortLead":"A magyar külügy átlagosan 19,8 millió forintért vásárolta a berendezéseket, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 10,8...","id":"20200714_lelegeztetogep_allami_korhazellato_kulugyminiszterium_beszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6badd9-6b8f-498a-9876-ed63b1f033e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_lelegeztetogep_allami_korhazellato_kulugyminiszterium_beszerzes","timestamp":"2020. július. 14. 11:29","title":"Közel feleannyiért vett lélegeztetőgépeket az állami kórházellátó, mint a külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acdd407-a5e4-4de0-984c-819df30f9841","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A villamosmérnök végzettségű tévés 49 éves volt.","shortLead":"A villamosmérnök végzettségű tévés 49 éves volt.","id":"20200714_Meghalt_Grant_Imahara_az_Allitolag_egykori_musorvezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0acdd407-a5e4-4de0-984c-819df30f9841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2e1607-20e8-4dd4-b29a-ff23bd356568","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_Meghalt_Grant_Imahara_az_Allitolag_egykori_musorvezetoje","timestamp":"2020. július. 14. 09:59","title":"Meghalt Grant Imahara, az Állítólag egykori műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]