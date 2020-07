Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mezőkövesdi 42 koronavírusos beteg közül 11-en meggyógyultak, míg a kontaktjaik közül 237-en elhagyhatták a karantént. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében azonban két újabb fertőzöttet találtak, július óta a számuk megduplázódott.","shortLead":"A mezőkövesdi 42 koronavírusos beteg közül 11-en meggyógyultak, míg a kontaktjaik közül 237-en elhagyhatták...","id":"20200722_Mezokovesd_koronavirus_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838da779-d3e6-49d8-ba55-d3089cc3a3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_Mezokovesd_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. július. 22. 10:47","title":"Jó hírek Mezőkövesdről: 11 koronavírusos meggyógyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57d5600-09a1-4703-ae3c-bdf50a39a934","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós üldözés végén a sofőr először az anyukáját akarta hívni, de később meggondolta magát és az apját hívta.","shortLead":"Az autós üldözés végén a sofőr először az anyukáját akarta hívni, de később meggondolta magát és az apját hívta.","id":"20200722_Megszolalt_a_rendor_aki_elfogta_a_kilenc_piroson_athajto_belvarosi_terepjarost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57d5600-09a1-4703-ae3c-bdf50a39a934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a96474b-e51c-43dc-9a0f-62d1a0b1cd7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Megszolalt_a_rendor_aki_elfogta_a_kilenc_piroson_athajto_belvarosi_terepjarost","timestamp":"2020. július. 22. 05:35","title":"Megszólalt a rendőr, aki elfogta a kilenc piroson áthajtó belvárosi terepjáróst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a14c2f0-7637-4b13-9f7f-7740ed9d79f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság alig több mint 4 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra. ","shortLead":"Az újdonság alig több mint 4 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra. ","id":"20200722_421_loeros_kompakt_szabadidoauto_itt_a_mercedesamg_gla_45_s","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a14c2f0-7637-4b13-9f7f-7740ed9d79f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb06631-869e-4c39-8228-25b8d5b40941","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_421_loeros_kompakt_szabadidoauto_itt_a_mercedesamg_gla_45_s","timestamp":"2020. július. 22. 07:59","title":"421 lóerős kompakt szabadidőautó: itt a Mercedes-AMG GLA 45 S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munkavégzés szempontjából minden hasznos szolgáltatását integrálja a Google a Gmailbe, hogy a vállalati levelezést használók minél hatékonyabban tudjanak dolgozni.","shortLead":"A munkavégzés szempontjából minden hasznos szolgáltatását integrálja a Google a Gmailbe, hogy a vállalati levelezést...","id":"20200721_google_gmail_dokumentum_chat_meet_videocseveges_rooms","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2b7dbd-5f95-414e-9270-5e433eaeafa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_google_gmail_dokumentum_chat_meet_videocseveges_rooms","timestamp":"2020. július. 21. 08:03","title":"Rengeteg új funkció jön a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483b173d-1506-409c-a7c2-fdf2dec35a9e","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Klinikai és laboratóriumi vizsgálatok is folynak Magyarországon, hogy kiderítsék: milyen szerveket támadhat meg a vírus, és milyen hosszú távú hatásai lehetnek a fertőzésnek. Eközben a világon mind több, a betegségen már átesett ember számol be súlyos, hónapokig tartó mellékhatásokról, köztük akár agykárosodásról is. ","shortLead":"Klinikai és laboratóriumi vizsgálatok is folynak Magyarországon, hogy kiderítsék: milyen szerveket támadhat meg...","id":"20200722_koronavirus_kutatas_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=483b173d-1506-409c-a7c2-fdf2dec35a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774fa90b-1ee4-4335-b08c-fd0849c2b2a7","keywords":null,"link":"/360/20200722_koronavirus_kutatas_egeszsegugy","timestamp":"2020. július. 22. 06:30","title":"Kigyógyultak a koronavírusból, de a neheze csak ezután jött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0515a2-2e3c-4c18-896a-3361398c046e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyébként is ritka, hogy más csillagok bolygóit sikerül lefényképezni, de a legújabb felvétel csillagászati szenzáció.","shortLead":"Egyébként is ritka, hogy más csillagok bolygóit sikerül lefényképezni, de a legújabb felvétel csillagászati szenzáció.","id":"20200722_exobolygo_fotozas_attores","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a0515a2-2e3c-4c18-896a-3361398c046e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47262abb-5355-4e86-80a2-11becaf3595a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_exobolygo_fotozas_attores","timestamp":"2020. július. 22. 17:42","title":"Csillagászati szenzáció: először készült fotó egy a miénkhez hasonló bolygórendszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18fa01e-e10a-40ae-a8dc-7d1282d659da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nehezen bekategorizálható járgányban nem kevesebb mint hét villanymotor kapott helyet.","shortLead":"A nehezen bekategorizálható járgányban nem kevesebb mint hét villanymotor kapott helyet.","id":"20200722_1400_loerore_huzta_a_ford_az_elektromos_szabadidoauto_mustangot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a18fa01e-e10a-40ae-a8dc-7d1282d659da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06c5d80-be13-4085-9570-20dd0a3694b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_1400_loerore_huzta_a_ford_az_elektromos_szabadidoauto_mustangot","timestamp":"2020. július. 22. 11:21","title":"1400 lóerőre húzta a Ford az elektromos szabadidő-autó Mustangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f23bca-4662-4c40-a955-1eb10326b399","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Újra műsoron van a monodráma, amelyben Molnár Piroska Goebbels egykori titkárnőjét alakítja. Az igaz történet szerint a gyors- és gépírónő soha nem érezte magát bűnösnek, amiért a háború utolsó éveiben a náci propagandaminiszter sleppjéhez tartozott, és azt állította, hogy nem tudott a németek háborús bűneiről sem. Hihetünk-e Brunhilde Pomselnek? És lehet-e a lojalitást a tudatlansággal mentegetni?","shortLead":"Újra műsoron van a monodráma, amelyben Molnár Piroska Goebbels egykori titkárnőjét alakítja. Az igaz történet szerint...","id":"20200721_Jare_a_felmentes_Goebbels_titkarnojenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f23bca-4662-4c40-a955-1eb10326b399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c866de9-ed4a-47ca-8af7-a4f94f549391","keywords":null,"link":"/kultura/20200721_Jare_a_felmentes_Goebbels_titkarnojenek","timestamp":"2020. július. 21. 20:00","title":"Jár-e a felmentés Goebbels titkárnőjének?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]