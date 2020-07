Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhányan nem akarnak rákapcsolódni az új mobilhálózatra.","shortLead":"Néhányan nem akarnak rákapcsolódni az új mobilhálózatra.","id":"20200722_tuntetes_5g_eger_barrie_trower","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5ae832-1618-4b60-b58b-bf5f015f832a","keywords":null,"link":"/elet/20200722_tuntetes_5g_eger_barrie_trower","timestamp":"2020. július. 22. 09:05","title":"Tüntetés lesz az 5G ellen Egerben, \"sztárvendég\" is fellép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A 150 milliárd dolláros cég New York helyett Sanghajban és Hongkongban megy tőzsdére.","shortLead":"A 150 milliárd dolláros cég New York helyett Sanghajban és Hongkongban megy tőzsdére.","id":"20200721_Elfordul_Amerikatol_a_leggazdagabb_kinai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34186b14-3665-4598-ae6c-3fdf446dfc84","keywords":null,"link":"/kkv/20200721_Elfordul_Amerikatol_a_leggazdagabb_kinai","timestamp":"2020. július. 21. 14:55","title":"Elfordul Amerikától a leggazdagabb kínai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áldozat 19 éves volt.","shortLead":"Az áldozat 19 éves volt.","id":"20200721_majoshaza_baleset_focista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f211c51-c7f2-4d18-b4e3-1c81c10c6685","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_majoshaza_baleset_focista","timestamp":"2020. július. 21. 17:14","title":"Fiatal focista halt meg a majosházi kamionos balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645d6a33-df77-4b6f-9821-14d6be5c6ff3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik legritkább zsiráfalfaj a recés zsiráf, ám az európai fajmegőrzési tenyészprogram keretében 153-ra nőtt a kontinensen az egyedszámuk.","shortLead":"Az egyik legritkább zsiráfalfaj a recés zsiráf, ám az európai fajmegőrzési tenyészprogram keretében 153-ra nőtt...","id":"20200721_Reces_zsiraf_szuletett_Debrecenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=645d6a33-df77-4b6f-9821-14d6be5c6ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9744d21c-b591-456b-8343-f761e51a744f","keywords":null,"link":"/elet/20200721_Reces_zsiraf_szuletett_Debrecenben","timestamp":"2020. július. 21. 18:32","title":"Recés zsiráf született Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50395214-0d7e-452d-9d7b-67c73115244e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közösek az érdekek.","shortLead":"Közösek az érdekek.","id":"20200721_Orban_Viktornak_mondott_koszonetet_a_lengyel_kormanyfo_az_EUcsucs_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50395214-0d7e-452d-9d7b-67c73115244e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ae6514-3fe3-4d1d-bb11-4ccc01acf2a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_Orban_Viktornak_mondott_koszonetet_a_lengyel_kormanyfo_az_EUcsucs_utan","timestamp":"2020. július. 21. 07:12","title":"Orbán Viktornak mondott köszönetet a lengyel kormányfő az EU-csúcs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014cad12-b097-4c10-bde8-596375526227","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A polgármester szerint ezzel is kicsit zöldebb lett a város és még spóroltak is.","shortLead":"A polgármester szerint ezzel is kicsit zöldebb lett a város és még spóroltak is.","id":"20200721_marki_zay_peter_hodmezovasarhely_funyiras_rackajuh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=014cad12-b097-4c10-bde8-596375526227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1660b884-8455-4690-afaa-6f841860dfd6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200721_marki_zay_peter_hodmezovasarhely_funyiras_rackajuh","timestamp":"2020. július. 21. 21:16","title":"Márki-Zayék fűnyírók helyett rackákkal tüntették el a nagyra nőtt füvet Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mezőkövesdi 42 koronavírusos beteg közül 11-en meggyógyultak, míg a kontaktjaik közül 237-en elhagyhatták a karantént. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében azonban két újabb fertőzöttet találtak, július óta a számuk megduplázódott.","shortLead":"A mezőkövesdi 42 koronavírusos beteg közül 11-en meggyógyultak, míg a kontaktjaik közül 237-en elhagyhatták...","id":"20200722_Mezokovesd_koronavirus_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838da779-d3e6-49d8-ba55-d3089cc3a3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_Mezokovesd_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. július. 22. 10:47","title":"Jó hírek Mezőkövesdről: 11 koronavírusos meggyógyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc3233f-fdae-473e-8098-302cfa4ee097","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pintér Sándort kérték a polgármesterek a légi kémiai szúnyoggyérítés újbóli engedélyezésére, néhány térségben ezt engedélyezték is a rendkívüli helyzet miatt. Hamarosan felszállnak a repülők, bár az uniós szabályok az idei évtől a vegyszerek jó részét betiltották.","shortLead":"Pintér Sándort kérték a polgármesterek a légi kémiai szúnyoggyérítés újbóli engedélyezésére, néhány térségben ezt...","id":"20200721_Megis_bevetik_a_szunyogok_ellen_a_legi_vegyszeres_gyeritest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fc3233f-fdae-473e-8098-302cfa4ee097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a328cd-4daa-44d7-bc24-d2f8a49cb6b6","keywords":null,"link":"/kkv/20200721_Megis_bevetik_a_szunyogok_ellen_a_legi_vegyszeres_gyeritest","timestamp":"2020. július. 21. 16:30","title":"Mégis bevetik a szúnyogok ellen a légi vegyszeres gyérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]