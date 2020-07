Bemutatta a ROG családjába tartozó gamer telefonjának újabb változatát az Asus, melyből most is többféle példányt tervez piacra dobni a tajvani gyártó. A ROG Phone 3-ból egész pontosan három különböző változat készült, és értelemszerűen a legerősebb kiadásért kell majd a legtöbbet fizetni. Ezért 16 GB RAM és 512 GB tárhely jár majd.

A telefon kialakításában nem sokat változott az elődhöz képest: a képátló továbbra is 6,59 hüvelykes, az akkumulátor 6000 mAh, ugyanúgy van hátlapi kamerája, a jack-csatlakozó viszont eltűnt, mivel az 5G modem és a nagyobb teljesítmény miatt jobb hűtési megoldásra volt szükség. Ezt pedig helyfelszabadítással tudta csak kivitelezni az Asus.

© Asus

A telefonhoz persze továbbra is csatlakoztatható fej-, illetve fülhallgató, miután a gyártó egy utólag behelyezhető adapterrel, illetve egy AeroActive Cooler 3 nevű, a mobil hátlapjára pattintható hűtővel készül forgalmazni újdonságát, amely szintén rendelkezik a porttal. A hűtőborda pedig nem csak látványelem: az Asus ígérete szerint a benne elhelyezett ventilátor sokkal nagyobb fordulatszámon pörög.

A ROG Phone 3 hátlapján más újdonságot, egy extra kamerát is találni, így összesen három fényleső állítható a képkészítés szolgálatába. A fő optika 64 megapixelt számlál, az ultraszéles 13 lett, az újonnan érkezett makró pedig 5. Az előlapon lévő kameralyukkal 24 megapixeles szelfik állíthatók elő. De a telefon nemcsak fotót, hanem videót is tud rögzíteni, ez pedig a hátlapi technika segítségével akár

8K-s is lehet.

© Asus

A mobil érdekesebb tulajdonságai közé tartozik még az előlapi RGB értesítő LED, a WiFi 6 szabványos csatlakozási lehetőség, az 5.1-es Bluetooth, a 30 wattos gyorstöltés, a 144 Hz-es képfrissítés, illetve az érintésérzékeny AirTrigger játékvezérlők, melyek most is a készülék élein helyezkednek el. A gombokhoz természetesen ezúttal is új funkciók rendelhetők.

Az Asus a Strix Edition nevű változatot adja a legolcsóbban, ezért viszont a Snapdragon 865-ös lapkája jár, 8 GB RAM-mal és 256 GB-os háttértárral. A drágább ROG Phone 3 már Snapdragon 865+-szal érkezik, 12 GB RAM-mal és 512-es kiszereléssel, a fentebb említett, legdrágább kiadás pedig 16 GB RAM-ot kapott. A mobilok ára itthon a következők szerint alakul: a Strix Editionért 299 990 forintot, a sima ROG Phone 3-ért 369 990-et, a leggyorsabbért pedig 399 990 forintot kér a tajvani vállalat. A megjelenés pontos időpontját még nem közölték.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.