Nem igazán hordunk már maszkot, és távolságot sem tartunk az infektológus szerint. Ez pedig gond. "Nem a maszkhasználat szabályait kell szigorítani, hanem azokat kell betartani, amik jelenleg vannak". Ez pedig gond. "Nem a maszkhasználat szabályait kell szigorítani, hanem azokat kell betartani, amik jelenleg vannak". Szlávik: Lazul a fegyelem Egyre több iskola jelzi, szükségük lenne őrökre. Eddig 1200 személy jelentkezett, hogy ő menne, de itt is folyamatos a jelentkezés. Eddig 1200 személy jelentkezett, hogy ő menne, de itt is folyamatos a jelentkezés. Egy iskolában akár több iskolaőr is lehet Egy tragikus otthonszülés következményeiről szól Mundruczó Kornél új nagyjátékfilmje, melynek egyik főszereplője Shia LeBeouf. Mundruczó első külföldi filmje is versenyez a velencei Arany Oroszlánért Egyebek között ellenőrzött anyagáramlás, ládaazonosítás, önjáró targonca és rádiófrekvenciás szemafor könnyíti meg a modern árukezelést. Egy sörgyárba is belesünk, hogy bemutassuk a folyamatokat.\r

\r

Csak az elmúlt 24 órában majdnem 1200 új fertőzöttet regisztráltak. Nincs elég szakember Romániában a koronavírus elleni küzdelemhez

Állami pénzen őrzött oligarchák, a kormányfőt lejárató fotók, rajtaütés az államfő hivatalán, két hete tartó, szűnni nem akaró tüntetések. Megelégelték a korrupciót, forró lett a nyár a bolgár belpolitikában