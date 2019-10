Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Letartóztatták a férfit, aki a buszvezetővel vitette le a drogot zalai ismerősének.","shortLead":"Letartóztatták a férfit, aki a buszvezetővel vitette le a drogot zalai ismerősének.","id":"20191022_buszsofor_zala_megye_kokain_kabitoszer_kereskedelem_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73fe831-361a-43fe-a2fd-b1aea63e9d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_buszsofor_zala_megye_kokain_kabitoszer_kereskedelem_letartoztatas","timestamp":"2019. október. 22. 10:20","title":"Irattartóban szállította a kokaint a menetrend szerinti busz sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78ad67a-14a4-4f99-b9d0-40fc6540c441","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hajó 22,5 méter széles, a csatorna legszűkebb pontján 24 méter.","shortLead":"A hajó 22,5 méter széles, a csatorna legszűkebb pontján 24 méter.","id":"20191020_Lenyugozo_video_ekkora_hajo_meg_soha_nem_ment_at_a_Korinthoszicsatornan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f78ad67a-14a4-4f99-b9d0-40fc6540c441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fe3e72-f9bf-49ca-9557-b27bdccf6e97","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Lenyugozo_video_ekkora_hajo_meg_soha_nem_ment_at_a_Korinthoszicsatornan","timestamp":"2019. október. 20. 13:09","title":"Lenyűgöző videó: ekkora hajó még soha nem ment át a Korinthoszi-csatornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit és közel-keleti országok szervezeteit támadta a Turla hackercsoport, amelyet több forrás szerint is támogat az orosz állam.\r

","shortLead":"Brit és közel-keleti országok szervezeteit támadta a Turla hackercsoport, amelyet több forrás szerint is támogat...","id":"20191021_Orosz_hackerek_irani_alcaba_bujva_tamadtak_20_orszag_szervezeteit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7133a-7aec-47c6-a20c-138d73df0d85","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_Orosz_hackerek_irani_alcaba_bujva_tamadtak_20_orszag_szervezeteit","timestamp":"2019. október. 21. 09:14","title":"Orosz hackerek iráni álcába bújva támadták 20 ország szervezeteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt másfél évben elindult világgazdasági lassulás egyre inkább eléri Kelet-Közép-Európát is. Azért ezzel sem árt óvatosnak lenni.","shortLead":"A Gradient nevű alkalmazás a FaceAppal ellentétben nem megöregíti a felhasználót, azt mutatja meg, melyik celebre...","id":"20191021_faceapp_gradiant_arcmanipulalo_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e166fb76-a2f6-485a-9a74-102108daf6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b022fda3-af92-447a-bc1d-d5e3dad7ca4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_faceapp_gradiant_arcmanipulalo_alkalmazas","timestamp":"2019. október. 21. 20:15","title":"Megjött az új arcátalakítós őrület, most erre kattantak rá az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9785bd1-fa5b-49bb-9123-464d22e4f199","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kibervédelem alapja a gyors reagálás a fenyegetésekre, és a szakemberek közötti hatékony együttműködés - mondta a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének sajtóreferense az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.","shortLead":"A kibervédelem alapja a gyors reagálás a fenyegetésekre, és a szakemberek közötti hatékony együttműködés - mondta...","id":"20191020_Szakerto_a_gyorsasag_es_az_egyuttmukodes_a_kibervedelem_alapja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9785bd1-fa5b-49bb-9123-464d22e4f199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ee68a1-2df2-438b-8ec2-2fb9a5f852e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Szakerto_a_gyorsasag_es_az_egyuttmukodes_a_kibervedelem_alapja","timestamp":"2019. október. 20. 20:23","title":"Szakértő: a gyorsaság és az együttműködés a kibervédelem alapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]