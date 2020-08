A Surface Duo egy kétkijelzős, összecsukható eszköz, mindamellett a Microsoft belépője az androidos mobilok piacára. Már az eszköz megjelenése előtt számos specifikációja kiszivárgott, és az, hogy jó pár vezető beosztású munkatárs posztolgatott fotókat, amelyeken „véletlenül” a Surface Duo is rajta volt, már jelezte, közel a bemutató. Azonban a szerdai bejelentés sokakat meglepett, elsősorban hirtelenségével.

A Surface Duo tehát készen áll a piaci megmérettetésre, már elő is rendelhető az Egyesült Államokban, és szeptember 10-től meg is vásárolható. A további piacokon való megjelenéséről a Microsoft később tájékoztat.

© Microsoft

„A Surface Duo a mobil termelékenység új hullámát reprezentálja, és arra inspirálja az embereket, hogy gondolják át, mire is képes a zsebükben lapuló eszköz” – írja a Microsoft. A vállalat azt is hozzáteszi, hogy bár a hétköznapi felhasználók is megvásárolhatják az eszközt, a Surface Duo vállalati használatra is megfelel az alkalmazott biztonsági technológiáknak köszönhetően. A készülék a Microsoft Launcherrel és egy sor Microsoft alkalmazással érkezik, beleértve az Office csomagot. Egyelőre Android 10-et futtat, de hamarosan érkezik az Android 11-es frissítés.

A Surface Duónak két 5,6”-es, 1800x1350 pixeles AMOLED kijelzője van. Ha együtt használják őket, 8,1”-es képernyő áll rendelkezésre (azért köztük lesz a csuklópánt), 3:2 oldalaránnyal és 2700x1800 pixeles felbontással. Mint ahogy arról már mi is írtunk korábban, a készülékben a tavalyi Snapdragon 855 lapkakészlet dolgozik, 6 GB-nyi a RAM, és 128 GB-os vagy 256 GB-os natív tárhely áll rendelkezésre.

A kamerától ne várjunk csodát, egyetlen 11 Mp-es f/2.0-s érzékelő van, ami az eszköz helyzetétől függően szelfikészítésre vagy hátoldali kameraként használható. Az akkumulátor 3577 mAh-es, van 18 W-os gyorstöltés, viszont nincs vezeték nélküli töltési lehetőség. A Microsoft készüléke nem olcsó, most már a Microsoft is megerősítette a korábbiakat: a Surface Duo induló ára 1399 dollár.

