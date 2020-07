Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e62750cc-bbc8-4155-bda6-383e5412b2cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lindsay Lohan és Dennis Quaid is beszélt a forgatáson szerzett élményeiről. ","shortLead":"Lindsay Lohan és Dennis Quaid is beszélt a forgatáson szerzett élményeiről. ","id":"20200721_Huszonket_ev_utan_osszealltak_az_Apadanyad_idejojjon_szereploi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e62750cc-bbc8-4155-bda6-383e5412b2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87145446-bd0c-4735-ae35-031f10575ef8","keywords":null,"link":"/kultura/20200721_Huszonket_ev_utan_osszealltak_az_Apadanyad_idejojjon_szereploi","timestamp":"2020. július. 21. 15:00","title":"Huszonkét év után összeálltak az Apád-anyád idejöjjön! szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccacc10-9dc2-4052-b292-c8fafea8a644","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A producer szerint egyértelmű, hogy reagálniuk kell a történtekre. ","shortLead":"A producer szerint egyértelmű, hogy reagálniuk kell a történtekre. ","id":"20200722_A_Grace_klinikaba_is_beleirjak_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ccacc10-9dc2-4052-b292-c8fafea8a644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1c1e4d-d7c6-4feb-9266-82c923c3e413","keywords":null,"link":"/kultura/20200722_A_Grace_klinikaba_is_beleirjak_a_koronavirust","timestamp":"2020. július. 22. 12:00","title":"A Grace klinikába is beleírják a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57d5600-09a1-4703-ae3c-bdf50a39a934","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós üldözés végén a sofőr először az anyukáját akarta hívni, de később meggondolta magát és az apját hívta.","shortLead":"Az autós üldözés végén a sofőr először az anyukáját akarta hívni, de később meggondolta magát és az apját hívta.","id":"20200722_Megszolalt_a_rendor_aki_elfogta_a_kilenc_piroson_athajto_belvarosi_terepjarost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57d5600-09a1-4703-ae3c-bdf50a39a934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a96474b-e51c-43dc-9a0f-62d1a0b1cd7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Megszolalt_a_rendor_aki_elfogta_a_kilenc_piroson_athajto_belvarosi_terepjarost","timestamp":"2020. július. 22. 05:35","title":"Megszólalt a rendőr, aki elfogta a kilenc piroson áthajtó belvárosi terepjáróst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy romániai falut vesztegzár alá helyeztek, fegyveresek őrzik az ott lakókat.","shortLead":"Egy romániai falut vesztegzár alá helyeztek, fegyveresek őrzik az ott lakókat.","id":"20200722_koronavirus_jarvany_romania_vesztegzar_ukrajna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85360e3-1489-4ad1-bb0f-0e2a7ff13317","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_koronavirus_jarvany_romania_vesztegzar_ukrajna","timestamp":"2020. július. 22. 20:15","title":"Romániában rekordot döntött, Ukrajnában megugrott a fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy élelmes informatikus a közösségnek ajánlotta fel az Index tükördomainjét.","shortLead":"Egy élelmes informatikus a közösségnek ajánlotta fel az Index tükördomainjét.","id":"20200722_index_xedni_domain_webcim_dull_szabolcs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6642459-63b3-4b8f-b2f1-882e85bd9d35","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_index_xedni_domain_webcim_dull_szabolcs","timestamp":"2020. július. 22. 17:50","title":"Index-ügy: valaki már lefoglalta a xedni.hu címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1296551-5834-49aa-a700-fb62a3b3c1de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kínában készülő középkategóriás szabadidőautó egy feltöltéssel mintegy 460 kilométert képes megtenni.","shortLead":"A Kínában készülő középkategóriás szabadidőautó egy feltöltéssel mintegy 460 kilométert képes megtenni.","id":"20200722_24_millio_forinttol_indul_a_bmw_ix3_elektromos_divatterepjaroja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1296551-5834-49aa-a700-fb62a3b3c1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6dd1753-c566-4f37-86ac-bd4852e3d74a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_24_millio_forinttol_indul_a_bmw_ix3_elektromos_divatterepjaroja","timestamp":"2020. július. 22. 06:41","title":"23 millió forinttól indul itthon a BMW elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55bacbed-8e0c-4871-94d1-51f3a0ff68fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Július 30-án érkezik a mozikba a Pesti balhé című vígjáték, melyhez most érkezett egy werkfilm. Menő autókat, extravagáns ruhákat, drága órákat és sok-sok akciót ígérnek az alkotók. ","shortLead":"Július 30-án érkezik a mozikba a Pesti balhé című vígjáték, melyhez most érkezett egy werkfilm. Menő autókat...","id":"20200721_Igy_keszult_a_Pesti_balhe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55bacbed-8e0c-4871-94d1-51f3a0ff68fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a3d8c2-3799-469e-9bf5-53616bd881b9","keywords":null,"link":"/kultura/20200721_Igy_keszult_a_Pesti_balhe","timestamp":"2020. július. 21. 15:18","title":"Lehet Magyarországon kompromisszum nélkül blockbustert csinálni? Így készült a Pesti balhé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646213c6-4d60-4d17-a6b2-d3dbb6b4d1b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A harc még nem dőlt el, a felcsúti milliárdos teljes vértezetben készül arra, hogy kiaknázza a kormány klímavédelmi intézkedéseiben rejlő lehetőségeket.","shortLead":"A harc még nem dőlt el, a felcsúti milliárdos teljes vértezetben készül arra, hogy kiaknázza a kormány klímavédelmi...","id":"20200722_Ader_Janos_csatat_nyert_Meszaros_Lorinc_erdekkoreivel_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=646213c6-4d60-4d17-a6b2-d3dbb6b4d1b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bbd0cf7-8d0b-4d5f-ae37-05b6561e9192","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_Ader_Janos_csatat_nyert_Meszaros_Lorinc_erdekkoreivel_szemben","timestamp":"2020. július. 22. 14:41","title":"Áder János csatát nyerhetett Mészáros Lőrinc érdekköreivel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]