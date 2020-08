Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175","c_author":"Dz. Sz.","category":"gazdasag","description":"A Dunaferr felmondta a szakszervezetekkel kötött kollektív szerződést – tudatta lapunkkal Molnár László, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség vezetője.","shortLead":"A Dunaferr felmondta a szakszervezetekkel kötött kollektív szerződést – tudatta lapunkkal Molnár László, a Dunaferr DV...","id":"20200814_Felmondtak_a_kollektiv_szerzodest_a_Dunaferrnel_a_szakszervezet_mar_a_vallat_jovojet_felti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e913275-5388-4d2b-98dd-33a0b3ef8108","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_Felmondtak_a_kollektiv_szerzodest_a_Dunaferrnel_a_szakszervezet_mar_a_vallat_jovojet_felti","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:46","title":"Felmondták a kollektív szerződést a Dunaferrnél, a szakszervezet már a vállalat jövőjét félti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200816_Holttestet_talaltak_egy_vasuti_alagutban_Baranyaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9439acff-78d3-4f1b-b3c9-db5209e34806","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Holttestet_talaltak_egy_vasuti_alagutban_Baranyaban","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:52","title":"Holttestet találtak egy vasúti alagútban Baranyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt időszakban nőtt a megyében a fertőzöttek száma, a debreceni szennyvízben nőtt a koronavírus örökítőanyagának a mennyisége.","shortLead":"Az elmúlt időszakban nőtt a megyében a fertőzöttek száma, a debreceni szennyvízben nőtt a koronavírus örökítőanyagának...","id":"20200814_debrecen_idosotthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23dcf181-f9a7-43d6-a05f-bbd906d79d94","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_debrecen_idosotthon","timestamp":"2020. augusztus. 14. 18:57","title":"Lezárják a debreceni idősotthonokat a járványveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b8f377-3665-4ca6-96ba-8d0df74fc2e0","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány kevés pozitív hatásainak egyike, hogy az emberiség nem élte fel olyan hamar a bolygó éves erőforrásait.","shortLead":"A koronavírus-járvány kevés pozitív hatásainak egyike, hogy az emberiség nem élte fel olyan hamar a bolygó éves...","id":"20200814_Tulfogyasztas_napja_koronvirus_jarvany_eroforras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6b8f377-3665-4ca6-96ba-8d0df74fc2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d743684-99a8-4df9-ab4e-ebe3cd340b3c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200814_Tulfogyasztas_napja_koronvirus_jarvany_eroforras","timestamp":"2020. augusztus. 14. 18:20","title":"A koronajárvány miatt lassabban éltük fel éves erőforrásainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d155a9fb-71a5-4300-ac52-2a6b90295207","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A motor utasa életveszélyes sérüléseket szenvedett.","shortLead":"A motor utasa életveszélyes sérüléseket szenvedett.","id":"20200814_nagyigmand_motoros_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d155a9fb-71a5-4300-ac52-2a6b90295207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8d7a3a-660a-4cb1-861b-33fda24f4ed0","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_nagyigmand_motoros_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 14. 20:53","title":"Kisteherautónak csapódott és szörnyethalt egy 24 éves motoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfiak vasvillával, kihegyezett farúddal támadtak az ellenfeleikre. ","shortLead":"A férfiak vasvillával, kihegyezett farúddal támadtak az ellenfeleikre. ","id":"20200815_Erdi_tomegverekedes_letartoztatas_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8940552-a568-437c-af0b-c5136bafe69d","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Erdi_tomegverekedes_letartoztatas_ugyeszseg","timestamp":"2020. augusztus. 15. 17:13","title":"Érdi tömegverekedés: újabb három férfit letartóztatását indítványozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67b036f-a57b-46d1-aed9-9d0cb760ed10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az amerikai kormányzat nem a honi vállalatait kívánja nehéz helyzetbe hozni a különféle tiltásokkal, a WeChat esetében az Apple is szenvedő fél lehet.","shortLead":"Bár az amerikai kormányzat nem a honi vállalatait kívánja nehéz helyzetbe hozni a különféle tiltásokkal, a WeChat...","id":"20200814_ming_chi_kuo_feljegyzese_wechat_tiltas_hatasa_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b67b036f-a57b-46d1-aed9-9d0cb760ed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649ca891-94b0-42a3-ac3e-e0605214abce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_ming_chi_kuo_feljegyzese_wechat_tiltas_hatasa_apple","timestamp":"2020. augusztus. 14. 19:03","title":"Az Apple igencsak megszenvedheti az amerikai tiltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda3dfd7-317d-4a2d-94b1-1bde099f0bc4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Volt újságíró és kémfőnök is a pragmatizmusáról ismert Musztafa al-Kadhimi, aki próbálja normalizálni országa kapcsolatait szomszédjaival és az Egyesült Államokkal is. Még nem tudni, hogy sikerül-e a mutatvány.","shortLead":"Volt újságíró és kémfőnök is a pragmatizmusáról ismert Musztafa al-Kadhimi, aki próbálja normalizálni országa...","id":"202033_musztafa_alkadhimi_ujsagirobol_es_kemfonokbol_iraki_kormanyfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dda3dfd7-317d-4a2d-94b1-1bde099f0bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e946ddaf-5bb5-43b6-b3f3-f6335f04033a","keywords":null,"link":"/360/202033_musztafa_alkadhimi_ujsagirobol_es_kemfonokbol_iraki_kormanyfo","timestamp":"2020. augusztus. 15. 17:00","title":"Lehetetlennek tűnő feladat megoldásával próbálkozik Irak miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]