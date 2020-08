Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"972d16b4-2233-47f2-9ab6-5f2b2f5f79de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google ugyan meglehetősen titokzatos különös beharangozójában, azonban szinte biztosra vehető, hogy végre-valahára bemutatja a Pixel 4a telefont.","shortLead":"A Google ugyan meglehetősen titokzatos különös beharangozójában, azonban szinte biztosra vehető, hogy végre-valahára...","id":"20200802_google_pixel_4a_teaser_bemutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=972d16b4-2233-47f2-9ab6-5f2b2f5f79de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d09e96-0707-49d8-91aa-63750594b57e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_google_pixel_4a_teaser_bemutatas","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:03","title":"Holnap végre bemutatják a Google új telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f88529d0-bbad-4830-82d6-218f6325f1c7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Aki ebből a Zsiguliból iszik, néhány órán át nem vezethet Zsigulit.","shortLead":"Aki ebből a Zsiguliból iszik, néhány órán át nem vezethet Zsigulit.","id":"20200802_zsiguli_sor_mutatjuk_a_gyonyoru_diszdobozos_orosz_italt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f88529d0-bbad-4830-82d6-218f6325f1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd228a9-e862-4262-b610-f4e9027a47b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200802_zsiguli_sor_mutatjuk_a_gyonyoru_diszdobozos_orosz_italt","timestamp":"2020. augusztus. 02. 06:41","title":"Zsiguli sör: mutatjuk a gyönyörű díszdobozos orosz italt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31be1bb-51f3-4002-ba2b-f0509406618b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A befogadást és a kitartást dicsőiti egy egészen különleges vizuális megoldással.","shortLead":"A befogadást és a kitartást dicsőiti egy egészen különleges vizuális megoldással.","id":"20200801_A_Nike_lenyugozo_videoja_letarolta_az_internetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e31be1bb-51f3-4002-ba2b-f0509406618b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad634d8a-164b-4f36-828b-13f955a49420","keywords":null,"link":"/elet/20200801_A_Nike_lenyugozo_videoja_letarolta_az_internetet","timestamp":"2020. augusztus. 01. 14:45","title":"A Nike lenyűgöző videója letarolta az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e55153-ee92-4797-b8a4-aff1c55547e2","c_author":"Balla Györgyi - Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"A PRO-MOT Kft.-ben korábban érdekelt volt Mészáros Lőrinc és Tiborcz István is. Most a cég többségi tulajdonosa az Indotek Group, amelyet a 10. leggazdagabb magyar, Jellinek Dániel vezet. 2013-ban szerződésben állapodott meg a PRO-MOT az állammal és az önkormányzattal, hogy a balatonvilágosi üdülőterület egy részét, a strandot, az oda vezető utakat, a parkot és a vízparti sétányt önkormányzati tulajdonba adja, ha cserébe építési telkeket alakíthat ki az általa megvásárolt részen. A megállapodást a helyi civilek szerint egyedül a cég nem tartotta be, ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek. Ha nem lesz egyezség, perelni fognak.","shortLead":"A PRO-MOT Kft.-ben korábban érdekelt volt Mészáros Lőrinc és Tiborcz István is. Most a cég többségi tulajdonosa...","id":"20200803_club_aliga_balaton_balatonaliga_riport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05e55153-ee92-4797-b8a4-aff1c55547e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04bf84f-cf21-48bf-9033-9e41b16c6f97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_club_aliga_balaton_balatonaliga_riport","timestamp":"2020. augusztus. 03. 06:30","title":"\"Mindig megjelenik itt valaki, aki el akarja venni a Balaton-partot\" – videós riport a Club Aligáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4948f4ea-93e0-42af-9909-08d06e0a846c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megindult a forgalom az M7-es autópálya Nagykanizsa felé vezető oldalán a kőröshegyi völgyhídon szombat délután, ahol útlezárás volt egy kigyulladt kamion miatt - tájékoztatott a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.\r

","shortLead":"Megindult a forgalom az M7-es autópálya Nagykanizsa felé vezető oldalán a kőröshegyi völgyhídon szombat délután, ahol...","id":"20200801_Megindult_a_forgalom_a_koroshegyi_volgyhidon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4948f4ea-93e0-42af-9909-08d06e0a846c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e96c6d9-ab5b-4fc7-bef1-edd6a9a66a6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200801_Megindult_a_forgalom_a_koroshegyi_volgyhidon","timestamp":"2020. augusztus. 01. 17:50","title":"Megindult a forgalom a kőröshegyi völgyhídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c832709e-6685-423c-bbf3-1cc6d45bb002","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az egyik e-roller a kisebb mérete és kedvezőbb ára, a másik pedig nagyobb hatótávja és erősebb motorja révén hódíthat. Kipróbáltuk, hogy milyen gyorsan és milyen messzire lehet suhanni a Xiaomi kétkerekűjeivel. ","shortLead":"Az egyik e-roller a kisebb mérete és kedvezőbb ára, a másik pedig nagyobb hatótávja és erősebb motorja révén hódíthat...","id":"20200802_xiaomi_elektromos_roller_tesztelt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c832709e-6685-423c-bbf3-1cc6d45bb002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f78a134-66b9-493f-934a-97926d744192","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_xiaomi_elektromos_roller_tesztelt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 02. 19:46","title":"Milyen gyorsan és milyen messzire lehet eljutni a Xiaomi elektromos rollerjeivel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cb09ae9-3363-4882-afdb-95af05bf34e1","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Létezik még az a világ, ahol a tinta ragyogása erősebb a legnagyobb fényerejű monitor képernyőjének sugárzásánál? A regényeivel világhírt szerzett olasz író, Alessandro Baricco ezúttal leigázott területekről tudósít.","shortLead":"Létezik még az a világ, ahol a tinta ragyogása erősebb a legnagyobb fényerejű monitor képernyőjének sugárzásánál...","id":"202031__barbarok__alessandro_baricco__sokak_es_kevesek__megszallt_terulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cb09ae9-3363-4882-afdb-95af05bf34e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb89b44d-87b7-47ef-9ab5-eb7932c38216","keywords":null,"link":"/360/202031__barbarok__alessandro_baricco__sokak_es_kevesek__megszallt_terulet","timestamp":"2020. augusztus. 02. 14:00","title":"Az író, aki továbbra sem érti, miért mászkálhatnak szabadon a zsenik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e640b0a9-e37c-4123-b467-b0b7c43f0fe1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terhelési próba közben felborult egy hatalmas kikötői daru szombaton egy dél-indiai hajógyárban, a balesetben tizenegy ember meghalt.","shortLead":"Terhelési próba közben felborult egy hatalmas kikötői daru szombaton egy dél-indiai hajógyárban, a balesetben tizenegy...","id":"20200801_Tizenegy_embert_olt_meg_a_felborult_daru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e640b0a9-e37c-4123-b467-b0b7c43f0fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497715bf-f645-420e-b497-d31d0ba4e2ca","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Tizenegy_embert_olt_meg_a_felborult_daru","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:15","title":"Tizenegy embert ölt meg a felborult daru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]