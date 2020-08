Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tegnap ötven koronavírusos beteg halt meg az országban.","shortLead":"Tegnap ötven koronavírusos beteg halt meg az országban.","id":"20200815_Romania_koronavirus_esetszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3e497e-c3ab-4df7-92c6-87b342579b1a","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_Romania_koronavirus_esetszam","timestamp":"2020. augusztus. 15. 14:25","title":"Nem lassul a járvány terjedése Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712cf229-d521-4d4e-b925-98b5aa00849e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök és fehérorosz hivatali partnere, Aljakszandr Lukasenka kifejezték meggyőződésüket, hogy hamarosan megoldást találnak minden problémára, amely az elmúlt időszakban felmerült Fehéroroszországban - közölte a Kreml szombaton a két vezető telefonbeszélgetéséről kiadott közleményben.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök és fehérorosz hivatali partnere, Aljakszandr Lukasenka kifejezték meggyőződésüket...","id":"20200815_Putyin_es_Lukasenka_biztos_benne_hogy_megoldast_talalnak_minden_problemara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=712cf229-d521-4d4e-b925-98b5aa00849e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a2232a-6e82-440f-9661-38c3674be9ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_Putyin_es_Lukasenka_biztos_benne_hogy_megoldast_talalnak_minden_problemara","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:22","title":"Putyin és Lukasenka biztos benne, hogy \"megoldást találnak minden problémára\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kihúzták a nyerőszámokat.","shortLead":"Kihúzták a nyerőszámokat.","id":"20200815_Ha_50_feletti_szamot_xelt_biztosan_nincs_otose_a_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3387bc6-a353-40aa-abd4-adfb2c80ae36","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Ha_50_feletti_szamot_xelt_biztosan_nincs_otose_a_lotton","timestamp":"2020. augusztus. 15. 20:06","title":"Ha 50 feletti számot x-elt, biztosan nincs ötöse a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint ebben az időszakban váltanak álláshelyet a pedagógusok. ","shortLead":"Az Emmi szerint ebben az időszakban váltanak álláshelyet a pedagógusok. ","id":"20200815_Tanevkezdes_pedagogus_iskolak_Emmi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f9c1f3-093f-4b93-8fc5-a4c845d96a17","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Tanevkezdes_pedagogus_iskolak_Emmi","timestamp":"2020. augusztus. 15. 18:05","title":"Két héttel a tanévkezdés előtt több mint 1100 pedagógust keresnek az iskolák országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cdb328-7b07-4b44-82bd-d219df1e5342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok-sok millió példány készült belőle, de ma már kevés ilyen jó állapotú 2CV-t találni.","shortLead":"Sok-sok millió példány készült belőle, de ma már kevés ilyen jó állapotú 2CV-t találni.","id":"20200814_62_millio_forintert_lehet_a_mienk_ez_a_keveset_hasznalt_citroen_kacsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9cdb328-7b07-4b44-82bd-d219df1e5342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef90c9d6-b073-4964-88de-c8d2199686fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_62_millio_forintert_lehet_a_mienk_ez_a_keveset_hasznalt_citroen_kacsa","timestamp":"2020. augusztus. 17. 06:41","title":"6,2 millió forintért lehet a miénk ez a keveset használt Citroën Kacsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63de451-f9a5-4928-bfb4-f1163eb172b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érd, Vác, Balatonalmádi, Bonyhád esetében is visszavonta korábbi, sportberuházásokkal kapcsolatos döntéseit a kormány. Az erről szóló pénteki kormányhatározatban a Gazdaságvédelmi Akcióterv sikeres végrehajtására hivatkoznak.","shortLead":"Érd, Vác, Balatonalmádi, Bonyhád esetében is visszavonta korábbi, sportberuházásokkal kapcsolatos döntéseit a kormány...","id":"20200815_kormanyhatarozatok_sportberuhazasok_visszavonasa_erd_bonyhad_vac_balatonalmadi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f63de451-f9a5-4928-bfb4-f1163eb172b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a3952e-ddc3-44a0-9262-b8acdf454208","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_kormanyhatarozatok_sportberuhazasok_visszavonasa_erd_bonyhad_vac_balatonalmadi","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:40","title":"Több kisváros sportberuházását is leállítja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy másikat pedig Fradi-szurkolók.","shortLead":"Egy másikat pedig Fradi-szurkolók.","id":"20200817_novak_elod_mi_hazank_budapest_varoshaza_szivarvanyos_zaszlo_lmbtq","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808aba8f-7740-4359-b7f2-47957a46b7aa","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_novak_elod_mi_hazank_budapest_varoshaza_szivarvanyos_zaszlo_lmbtq","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:45","title":"Visszakerült a szivárványos zászló a budapesti városházára, amit Novák Előd szedett le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Véget érhet egy fejezet. ","shortLead":"Véget érhet egy fejezet. ","id":"20200816_Messi_tavozik_Barcelonabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f85095-6709-4c80-b767-50d18f6b87d7","keywords":null,"link":"/sport/20200816_Messi_tavozik_Barcelonabol","timestamp":"2020. augusztus. 16. 21:24","title":"Sajtóhírek szerint Messi távozik Barcelonából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]